Sorin Oprescu a fost reţinut în Salonic. Fostul primar al Capitalei e în Grecia de mai mult timp, el fugind de o condamnare în România la 10 ani și 8 luni de închisoare pentru fapte de corupție.

Unde a fost reținut Oprescu

Sorin Oprescu a fost văzut sâmbătă pe aeroportul din Salonic, fiind condus sub escortă de către autoritățile elene. El a fost însoțit de polițiști până la o mașină – cel mai probabil autoturismul personal, cu numere de înmatriculare de București.

Potrivit surselor locale citate de , după câteva minute, Oprescu a fost escortat înapoi către autovehiculul cu care fusese adus în parcarea aeroportului, unde a fost preluat de forțele de ordine.

Sorin Oprescu la 10 ani și 8 luni de închisoare pentru constituirea unui grup infracțional, dare și luare de mită și folosirea în scop propriu a sumelor de bani din bugetul municipiului București. Fostul edil a fost condamnat definitiv în mai 2022, când deja fugise în Grecia. Autoritățile române au făcut demersuri pentru a-l aduce în țară, dar el a câștigat în instanță în Grecia, pe motiv că în închisorile din România nu sunt condiții bune, iar el are o stare de sănătate precară.

În luna iulie, Sorin Oprescu pe o terasă a unui hotel din Grecia.

Ce a transmis Poliția Română despre cazul Oprescu

a reacționat printr-un comunicat, punctând că „în prezent, pe teritoriul Greciei se desfășoară procedurile legale pentru punerea în aplicare a mandatului european de arestare, urmând ca, în funcție de decizia autorităților judiciare elene, persoana să fie predată autorităților române”.

„În urma cooperării polițienești internaționale dintre Poliția Capitalei – Serviciul Investigații Criminale Central, Centrul de Cooperare Polițienească Internațională (IGPR) și autoritățile din Grecia, în cursul zilei de astăzi, 4 octombrie 2025, a fost localizat și reținut un bărbat în vârstă de 73 de ani, în proximitatea aeroportului din Salonic, Grecia.

Pe numele acestuia a fost emis un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea, la data de 13 mai 2022, de către Tribunalul București.

Persoana în cauză a fost condamnată la 10 ani și 8 luni de închisoare pentru comiterea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, luare de mită și spălare a banilor.

La momentul emiterii mandatului, față de bărbat a fost dispusă urmărirea la nivel național și internațional.

Reiterăm faptul că la data emiterii mandatului, față de cel în cauză a fost dispusă urmărirea națională și internațională. Bărbatul a fost arestat în Grecia la data de 17 mai 2022, însă, la acel moment, autoritățile elene au refuzat predarea acestuia în România.

Ulterior, au fost reluate procedurile legale în vederea aducerii în țară a persoanei condamnate, pentru executarea pedepsei privative de libertate.

Astfel, în cadrul activităților de localizare, polițiștii Serviciului Investigații Criminale Central – DGPMB au desfășurat activități investigativ-operative complexe, în colaborare cu Biroul Sirene România.

Sub coordonarea directă a unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, a fost organizată o acțiune comună transfrontalieră, în colaborare cu omologii eleni, pentru depistarea bărbatului.

În prezent, pe teritoriul Greciei se desfășoară procedurile legale pentru punerea în aplicare a mandatului european de arestare, urmând ca, în funcție de decizia autorităților judiciare elene, persoana să fie predată autorităților române”, a transmis Poliția Română.