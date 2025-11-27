Sorin Oprescu rămâne în Grecia. Fostul primar al Capitalei nu va fi extrădat.

Fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, rămâne în Grecia. Magistrații greci au refuzat extrădarea fostului edil al Bucureștiului.

De ce rămâne Sorin Oprescu în Grecia

Sorin Oprescu a invocat starea de sănătate precară și faptul că închisorile din România nu îndeplinesc condiții corespunzătoare pentru executarea pedepsei, iar magistrații din Grecia i-au dat câștig de cauză. De altfel, Sorin Oprescu nici nu a fost prezenta la proces, el aflându-se internat în spital. Procesul a fost judecat de Curtea de Apel din Salonic, dar decizia nu este definitivă.

Sorin Oprescu a fost reţinut la începutul lunii octombrie pe aeroportul din Salonic, iar judecătorii greci l-au plasat sub control judiciar. Fostul primar este obligat să se prezinte de trei ori pe lună la poliție pentru a semna controlul judiciar. În plus, are interdicția de a părăsi Grecia și trebuie să plătească o cauțiune de 5.000 de euro.

Oprescu a mai fost prins o dată în Grecia, în 2022, dar a fost lăsat în libertate de greci, după ce autoritățile elene au refuzat predarea către România. Ulterior, autoritățile elene au decis că trebuie să fie pus în aplicare mandatul de arestare din România.

Condamnarea lui Sorin Oprescu

Sorin Oprescu a fost condamnat la 10 ani și 8 luni de închisoare pentru constituirea unui grup infracțional, dare și luare de mită și folosirea în scop propriu a sumelor de bani din bugetul municipiului București. Fostul edil a fost condamnat definitiv în mai 2022, când deja fugise în Grecia.

Autoritățile române au făcut demersuri pentru a-l aduce în țară, dar el a câștigat în instanță în Grecia, pe motiv că în închisorile din România nu sunt condiții bune, iar el are o stare de sănătate precară.

„Persoana în cauză a fost condamnată la 10 ani și 8 luni de închisoare pentru comiterea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, luare de mită și spălare a banilor.

La momentul emiterii mandatului, față de bărbat a fost dispusă urmărirea la nivel național și internațional.

Reiterăm faptul că la data emiterii mandatului, față de cel în cauză a fost dispusă urmărirea națională și internațională. Bărbatul a fost arestat în Grecia la data de 17 mai 2022, însă, la acel moment, autoritățile elene au refuzat predarea acestuia în România.

Ulterior, au fost reluate procedurile legale în vederea aducerii în țară a persoanei condamnate, pentru executarea pedepsei privative de libertate.

Astfel, în cadrul activităților de localizare, polițiștii Serviciului Investigații Criminale Central – DGPMB au desfășurat activități investigativ-operative complexe, în colaborare cu Biroul Sirene România.

Sub coordonarea directă a unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, a fost organizată o acțiune comună transfrontalieră, în colaborare cu omologii eleni, pentru depistarea bărbatului.

În prezent, pe teritoriul Greciei se desfășoară procedurile legale pentru punerea în aplicare a mandatului european de arestare, urmând ca, în funcție de decizia autorităților judiciare elene, persoana să fie predată autorităților române.”, a transmis Poliția Română în momentul în care a fost reținut pe aeroportul din Salonic.