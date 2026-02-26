Poliția a descins la patru locații din municipiul Bârlad, județul Vaslui, pentru a pune în aplicare tot atâtea emise de tribunalele din Stuttgart și Memmingen, . În cadrul operațiunii au fost reținuți patru bărbați acuzați de spageri de locuințe cu violență.

Poliția a reținut patru bârlădeni pentru furt

Patru bărbați din Bârlad au fost reținuți pentru comiterea mai multor , cu violență, în Germania. Potrivit informațiilor din realizată de poliția germană, cei patru se fac vinovați de săvârșirea infracțiunii de jaf armat. Ei acționau la pont și pătrundeau în locuințele unor persoane înstărite și sub amenințarea armelor furau lucrurile de valoare. Prejudiciul total, estimat, se ridică la aproape 4 milioane de euro, conform Vremea Nouă.

Între victimele bârlădenilor se află și fostul manager de Formula 1 Willi Weber și soția acestuia. În vârstă de 83 de ani, acesta este cunoscut drept mentorul lui Michael Schumacher, multiplul campion F1. Fostul manager și soția au relatat, pentru ziarul Bild, că au fost atacați brutal în vila din Stuttgart de trei bărbați. Infractorii i-au cerut codul seifului, iar când i-a refuzat, l-au lovit cu pumnii în față.

Pentru prinderea celor patru, autoritățile române au colaborat cu cele din Germania și Franța, în cadrul unei operațiuni coordonate de Europol. De altfel, la reținerea celor patru au participat și polițiștii germani care au oferit informații despre modul de operare. Astfel, miercuri dimineață, suspecții au fost reținuți în urma unei operațiuni la care au participat este 30 de polițiști, luptători SAS și jandarmi.

În timp de bârlădenii erau reținuți, într-o altă operațiune, au fost percheziționate locuințe în Franța și Neu-Ulm. Aici se presupune că se adăposteau infractorii pentru a-și pregăti loviturile sau după comiterea atacurilor.

Cum procedau hoții bârlădeni

Presa din Germania a relatat, în baza datelor din ancheta realizată de poliția locală că infractorii acționau cu brutalitate. Înarmați, aceștia se purtau agresiv pentru a-și intimida victimele și pentru a le determina să-și predea bunurile de valoare. Practic, pătrundeau peste victime, în case, și sub amenințarea armelor, lovindu-le, furau bijuteriile, banii și alte obiecte de valoare.

„Modul lor de operare era caracterizat de brutalitate. Se presupune că și-au legat victimele, le-au amenințat, le-au rănit în unele cazuri și le-au ținut închise ore întregi pentru a pune mâna pe prada lor”, au relatat anchetatorii citați de publicația NTV.

Mai multe fotografii realizate de publicația Bild, după atacul asupra managerului fostului campion Michael Schumacher, îl arată pe acesta cu ochiul vânăt. buza tumefiată și cu hematoame pe frunte și pe nas. Acestea au fost provocate de infractorii care l-au lovit cu brutalitate. De altfel, în orașul Stuttgart, bârlădenii ar mai fi dat o lovitură, într-un mod similar, tot în locuința unor bătrâni.

Din informațiile polițiștilor, din cele două jafuri din Stuttgart, ei au reușit să strângă bunuri în valoare de milioane de euro.

Pe cine a reținut poliția vasluiană

Potrivit informațiilor din presa vasluiană, cei patru bârlădeni reținuți în acest caz sunt cunoscuți ca indivizi agresivi, din lumea interlopă locală. Unul dintre aceștia, relatează publicația Vremea Nouă, se numește Andrei Mihai și a fost implicat, anul trecut, într-o bătaie din centrul municipiului Vaslui. Împreună cu alți prieteni, acesta a bătut un bodyguard al unui club, lovindu-l peste mâini.

Scenele, de o duritate ieșită din comun, i-au șocat pe vasluienii care au fost martori ai evenimentului. Poliția a intervenit și i-a prins pe agresori, însă i-a eliberat imediat, așa cum se întâmplă, de regulă, în cazurile de acest fel. În timpul anchetei, agresorul s-a prelevat de dreptul la tăcere.

Rămâne de văzut dacă autoritățile judiciare din Germania sunt la fel de blânde, ca cele române. Împreună cu tovarășii săi, suspectul va fi dus în Germania unde va fi judecat.