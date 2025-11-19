Spitalul Județean de Urgență (SJU) Târgu Jiu a fost amendat de Direcția de Sănătate Publică (DSP) Gorj, după ce un pacient a murit în ambulanță. Bărbatul în vârstă de 78 de ani trebuia transferat între două clădiri ale aceleiași unități medicale.

Cu cât a fost amendat Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu

După ce pacientul SJU Târgiu Jiu a murit în ambulanță, unitatea a fost amendată de către DSP Gorj cu suma de 30.000 de lei pentru nerespectarea unor prevederilor dintr-un Ordin al Ministerului Sănătății.

„Inspectorii sanitari din cadrul DSP Gorj s-au deplasat, în data de 5 noiembrie, la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) și la locația SJU Târgu Jiu din str. Progresului, în vederea efectuării verificărilor preliminare. S-au solicitat note de relații, documente medicale, precum și protocoalele și procedurile de lucru. S-a constatat că nu se respectă prevederile Ordinului nr.1706/2007, privind conducerea și organizarea unităților și compartimentelor de primire a urgențelor. Astfel, s-a aplicat o sancțiune contravențională în valoare de 30.000 de lei pentru nerespectarea de către conducerea spitalului a condițiilor minime privind organizarea, funcționarea și dotarea UPU”, a transmis DSP Gorj, citat de Agerpres.

Când a avut loc incidentul tragic

După incidentul tragic petrecut în urmă cu două săptămâni, polițiștii au întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă. Pacientul care a murit în ambulanță trebuia transportat de la secția UPU către Spitalul 700.

Acesta nu prezenta leziuni vizibile, urmând ca cauza decesului să fie stabilită după necropsie.

„În urma examinării vizuale a cadavrului, acesta nu prezenta leziuni vizibile la nivelul capului, trunchiului și membrelor. Cadavrul a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Gorj în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cu exactitate a cauzei decesului. În cauză s-a întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă”, a transmis, marți, purtătorul de cuvânt al IPJ Gorj, Ioana Sacagiu.

Și SJU Târgu Jiu a dat startul unei anchete discipline în cadrul .

„Conducerea unității a fost sesizată, în data de 5 noiembrie, de un medic din UPU despre cazul pacientului de 78 de ani, prezentat în data de 4 noiembrie la UPU-SMURD și care ulterior a decedat în ambulanță. Despre caz au fost anunțați și reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Gorj. Prin dispoziția managerului, la nivelul SJU Târgu Jiu a fost constituită o comisie de cercetare disciplinară, care sa analizeze aspectele sesizate de medicul din UPU. Procedurile de cercetare sunt în derulare”, a precizat, marți, purtătorul de cuvânt al SJU Târgu Jiu, Mihaela Țicleanu.