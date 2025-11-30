B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Spitalul Municipal Câmpina a oprit internările din cauza lipsei apei potabile: „Singurul sector total nefuncțional în momentul de față este sterilizarea”

Spitalul Municipal Câmpina a oprit internările din cauza lipsei apei potabile: „Singurul sector total nefuncțional în momentul de față este sterilizarea”

Ana Beatrice
30 nov. 2025, 16:46
Spitalul Municipal Câmpina a oprit internările din cauza lipsei apei potabile: „Singurul sector total nefuncțional în momentul de față este sterilizarea”
Sursa Foto: spitalcampina.ro
Cuprins
  1. Cum afectează lipsa apei activitatea Spitalului Municipal Câmpina
  2. Ce spune directorul medical despre impactul lipsei apei asupra spitalului

Spitalul Municipal Câmpina a oprit duminică internările, după ce unitatea s-a confruntat cu probleme serioase la furnizarea apei.

Situația a creat blocaje în activitatea medicală, iar conducerea a decis să limiteze accesul pacienților. Directorul medical al spitalului, Călin Tiu, a venit cu explicații suplimentare.

Cum afectează lipsa apei activitatea Spitalului Municipal Câmpina

Cea mai mare problemă pentru spital este sterilizarea instrumentarului chirurgical și a biberoanelor destinate nou-născuților. Fără apă potabilă, aceste proceduri nu mai pot fi făcute în condiții sigure. Din acest motiv, tot materialul este trimis la Ploiești pentru sterilizare.

În aceste condiții, Spitalul Municipal Câmpina a suspendat internările, lăsând deschise doar intervențiile considerate urgențe majore. Măsura a fost decisă pentru a proteja pacienții și personalul, până când alimentarea cu apă va reveni la parametri normali.

Ce spune directorul medical despre impactul lipsei apei asupra spitalului

Directorul medical, Călin Tiu, a explicat cât de gravă este situația provocată de lipsa apei curente. El a detaliat impactul acesteia asupra funcționării întregului spital. Spitalele din Prahova oferă un sprijin esențial, preluând sterilizarea biberoanelor și a truselor chirurgicale. Transporturile sunt făcute de două ori pe zi, dimineața și seara.

„Lipsa apei potabile nu este prima problemă a Spitalului Municipal Câmpina, pentru că suntem ajutați de Hidro Prahova cu recipiente speciale pentru apă potabilă. De asemenea, Primăria ne aduce cu cisternă apă pentru uz menajer. Problema spitalului Câmpina constă în faptul că singurul sector total nefuncțional în momentul de față este sterilizarea, care este dependentă de apa curentă din rețea. În lipsa activității de sterilizare, practic majoritatea serviciilor din spital sunt suspendate în momentul de față: chirurgie, ortopedie, urologie. Tot ce e chirurgical.

În momentul de față, împreună cu dl. manager Niculescu, am făcut o analiză a situației în toate sectoarele de activitate și reușim să ținem spitalul deschis pentru urgențele majore, pentru urgențele care nu suportă deplasarea în alte unități în condiții de securitate. Avem echipamente sterile pentru un număr de intervenții chirurgicale, deci partea de urgență ne-o putem asuma, dar volumul curent în niciun caz.

Am apelat la unitățile din Ploiești, Spitalul Județean, Maternitatea și Spitalul de Pediatrie, pentru a prelua următorii pacienți, începând din momentul acesta, care nu pot fi internați la noi. Practic, noi funcționăm, dar aveam azi-dimineață 80 de pacienți internați, o parte dintre ei vor fi externați zilele acestea și vor fi internați mai puțini, strict urgențele mari, până când se va remedia situația cu apa curentă.”, a declarat Călin Tiu pentru Știrile PRO TV.

