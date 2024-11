Spitalului Județean Constanța va plăti despăgubiri uriașe unei femei care a fost diagnosticată greșit cu cancer și operată

În urmă cu 15 ani, o femeie din Constanța a fost operată de , pentru ca mai târziu să afle că nu a suferit niciodată de această boală. Femeii i-a fost extirpat un sân, printr-o operație care s-a dovedit a fi inutilă.

Acum însă, Tribunalul Constanța a decis că femeia trebuie să primească din partea Spitalului Județean din Constanța și de la medicul oncolog suma de 50.000 de euro, pentru malpraxis. Anul trecut, cazul a fost judecat și la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), care i-a dat câștig de cauză femeii și a stabilit 9.700 de euro despăgubiri, potrivit .

Femeia a aflat după 2 ani că operația pe care a făcut-o a fost inutilă

Calvarul Mariei Tusă a început în anul 2008, atunci când a decis să meargă la un control, simțind prezența unui nodul la sân. După ce oncologul a examinat-o, i-a făcut analize și o mamografie, i-a pus diagnosticul care urma să îi schimbe întreaga viață Mariei, neoplasm mamar. Ulterior, acesta a sfătuit-o să accepte intervenția chirurgicală.

Surpriza a venit doi ani mai târziu, când în urma altui examen medical, de această dată la Institutul Oncologic, în București, medicii au stabilit că pacienta nu a avut cancer niciodată. Maria a luptat pentru a-și face dreptate în instanță timp de 15 ani.

„A fost groaznic, atâția ani, atâtea instanțe de judecată, de atâtea ori prezentă, nu am lipsit niciodată de acolo și a fost… nu știu, super greu pentru mine. M-au dărâmat psihic, dar am învățat că trebuie să rămân în picioare să merg mai departe”, a povestit Maria Tusă, victimă.

Maria a apelat la ajutorul psihiatrilor

Eroarea medicală a cărei victimă a fost, a dărâmat-o și din punct de vedere psihic pe Maria Tusă, care a fost nevoită să apeleze la ajutorul unui specialist.

„Mă bucur că am câștigat. la mine, m-a dărâmat… n-am mai fost conștientă câteva luni de zile, până am fost obligată să merg la psihiatru să recunosc că am o problemă și de atunci am o problemă, de atunci iau tratament psihiatric. Îl iau, mă liniștesc, dar viața mea unde este? Mi-o poate da cineva înapoi? Nu. Nimeni”, a spus Maria Tusă, victimă.