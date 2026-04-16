Sport gratuit în București: Sectorul 3 deschide două noi baze sportive pentru comunitate

16 apr. 2026, 17:57
Primăria Sectorului 3 deschide din această primăvară două noi baze sportive. Sunt amplasate în zona Cartierului 23 August, pe Șoseaua Gării Cățelu, și în zona Vitan pe Strada Energeticienilor. Ambele baze sportive pun la dispoziție terenuri de sport cu acces gratuit și sunt dotate cu instalație de nocturnă care, în sezonul cald, va fi activă până la ora 00:00.

„Mișcarea este viață și este esențială pentru fiecare dintre noi, copii, tineri, seniori. Ne menține activi, creează comunități de prieteni, dar mai ales ne ajută să fim sănătoși. De ce să ajungem să tratăm, când putem să prevenim? Așa că, în ultimii ani, printre proiectele prioritare pe care le-am derulat pentru comunitatea noastră a fost să dezvoltăm astfel de facilități, unde să putem face sport gratuit, în cartiere, aproape de oameni, de familii. Și mă bucur că, fără excepție, toate sunt la mare căutare”, a declarat Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță.

Sănătate prin sport

Cele două baze sportive noi se alătură celorlalte amenajate în ultimii ani de Primăria Sectorului 3 în următoarele zone:

  • Vitan, strada Drumeagului,
  • Unirii zona Esplanada,
  • Pallady strada Vișagului,
  • Parcul Teilor – baze sportive în parc și în exterior,
  • Drumul Lunca Cetății,
  • Drumul Lunca Bisericii,
  • Drumul Gura Badicului.

Toate sunt dotate cu terenuri pentru diferite sporturi, precum fotbal, tenis de picior, tenis de câmp, baschet, volei sau mese pentru ping-pong. Accesul este gratuit și pentru toate vârstele.

Conform datelor Atlasului Mondial de Obezitate din 2025, aproximativ 4 milioane de români, de toate vârstele, suferă de obezitate. Iar proiecțiile estimează că până în 2030, nu mai puțin de 10 milioane de români vor avea probleme cu greutatea. Specialiștii spun că un stil de viață sănătos, cu sport zilnic și atenție la alimentație ne pot ajuta să reducem riscul de a crește în greutate și de apariție a diferitelor boli cornice.

Citește și...
Mercenarul Horațiu Potra rămâne în pușcărie. Înalta Curte a prelungit măsura arestului preventiv
Eveniment
Mercenarul Horațiu Potra rămâne în pușcărie. Înalta Curte a prelungit măsura arestului preventiv
Microbuze electrice „umflate” cu zeci de mii de euro. Cum au scăzut peste noapte prețurile la Iași și Arad, în timp ce procurorii europeni anchetează banii din PNRR
Eveniment
Microbuze electrice „umflate” cu zeci de mii de euro. Cum au scăzut peste noapte prețurile la Iași și Arad, în timp ce procurorii europeni anchetează banii din PNRR
Se schimbă harta vacanțelor. Războiul din Iran trimite turiști din Germania și Austria spre România
Eveniment
Se schimbă harta vacanțelor. Războiul din Iran trimite turiști din Germania și Austria spre România
Strategii de pacanele la online casino
Eveniment
Strategii de pacanele la online casino
Incendiu devastator la Onești. Un preot a murit carbonizat după ce locuința i-a fost cuprinsă de flăcări
Eveniment
Incendiu devastator la Onești. Un preot a murit carbonizat după ce locuința i-a fost cuprinsă de flăcări
POT vine cu propunerea care aprinde spiritele: 1.200 € lunar până la pensie pentru românii vaccinați cu Pfizer și proces împotriva companiei
Eveniment
POT vine cu propunerea care aprinde spiritele: 1.200 € lunar până la pensie pentru românii vaccinați cu Pfizer și proces împotriva companiei
O franțuzoaică de 86 de ani, reținută în SUA după ce s-a mutat pentru a se căsători cu iubirea regăsită după 50 de ani. Ce s-a întâmplat
Eveniment
O franțuzoaică de 86 de ani, reținută în SUA după ce s-a mutat pentru a se căsători cu iubirea regăsită după 50 de ani. Ce s-a întâmplat
Avem o meserie nouă în România! Nu există în nicio altă țară din UE și deja face valuri: „E ceva fenomenal”
Eveniment
Avem o meserie nouă în România! Nu există în nicio altă țară din UE și deja face valuri: „E ceva fenomenal”
Ce au comandat românii de Paște? Ciorba de burtă și sarmalele, în topul preferințelor
Eveniment
Ce au comandat românii de Paște? Ciorba de burtă și sarmalele, în topul preferințelor
Locurile de veci din Cimitirul Bellu, mai scumpe decât locuințele. Fenomenul care stârnește controverse
Eveniment
Locurile de veci din Cimitirul Bellu, mai scumpe decât locuințele. Fenomenul care stârnește controverse
Ultima oră
17:55 - Răzvan Burleanu a făcut anunțul oficial. Șeful FRF negociază cu Hagi preluarea echipei naționale
17:53 - PSD îl condamnă pe Bolojan pentru „vânzarea” companiilor strategice de stat. Asaltul oamenilor lui Grindeanu
17:28 - Retehnologizarea centralei de la Cernavodă sub lupa Comisiei Europene. Autoritățile de la Bruxelles anchetează finanțarea din ajutor de stat
17:21 - eMAG introduce o taxă pe fiecare comandă. Clienții, inclusiv cei Genius, vor plăti în plus
17:20 - România, la masa negocierilor despre situația din Strâmtoarea Ormuz: Nicușor Dan va participa la reuniune. Ce a anunțat Administrația Prezidențială
16:58 - Alertă maximă! Jaf la o bancă din Italia. Zeci de oameni, luați ostatici de către hoți. La fața locului sunt așteptate trupele speciale
16:55 - Mercenarul Horațiu Potra rămâne în pușcărie. Înalta Curte a prelungit măsura arestului preventiv
16:38 - Încă o țară din Europa va interzice accesul copiilor la reţelele sociale. De când intră măsura în vigoare
16:36 - Salariul minim din sectorul agricol se va calcula după reguli noi. Guvernul schimbă legea de la 1 iulie
16:02 - Mircea Lucescu și gesturile care au impresionat. Povești ținute departe de ochii publicului: „A suportat el costurile, multe mii de euro”