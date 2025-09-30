Spune STOP căderii părului! Care sunt secretele unui păr puternic toamna

Toamna aduce aer răcoros și peisaje colorate, dar și o problemă cu care multe persoane se confruntă: căderea părului. Schimbările de temperatură, stresul sau alimentația dezechilibrată pot face ca firele să devină mai fragile și să se desprindă mai ușor. Vestea bună este că poți preveni acest fenomen cu obiceiuri simple, pe care le poți integra în rutina ta zilnică.

De ce cade părul mai mult în sezonul rece

Trecerea de la căldura verii la frigul toamnei După expunerea la soare, apă sărată sau clor, părul este deja mai uscat și sensibil, iar aerul rece accentuează această stare. În plus, multe fire intră natural într-o fază de repaus în această perioadă, ceea ce explică pierderea mai vizibilă a părului la periaj sau spălare.

Este bine să folosești produse cu proteine?

Produsele cu keratină și aminoacizi pot întări firul de păr, dar doar dacă sunt folosite corect. Excesul poate duce la rigiditate și rupere. Cea mai bună soluție este să le combini cu măști sau balsamuri hidratante, pentru a menține echilibrul între structură și elasticitate, conform

Cum protejezi părul de căldura aparatelor de styling

Plăcile, uscătoarele și ondulatoarele pot deteriora proteinele naturale din firul de păr, ceea ce duce la fragilitate și cădere. Dacă nu poți renunța complet la ele, folosește întotdeauna un spray termoprotector și setează temperatura între 130 și 160°C. În plus, evită coafarea imediat după aplicarea șamponului uscat, deoarece reziduurile pot usca și mai mult părul.

Cât de importantă este hidratarea pentru păr

Un păr bine hidratat este mai rezistent și mai puțin predispus la rupere. Măștile naturale aplicate o dată pe săptămână pot face minuni – ingrediente precum untul de shea, aloe vera sau avocado hrănesc firul în profunzime și îl protejează de agresiunile externe.

Cât de des ar trebui să-ți tunzi părul și ce rol are alimentația

Tunderea regulată, la fiecare 6 – 8 săptămâni, previne despicarea vârfurilor și menține părul sănătos. Totodată, hrănirea din interior este esențială: omega-3, vitaminele B, zincul și fierul susțin creșterea și rezistența. Include în dietă pește gras, nuci sau semințe pentru a-ți ajuta părul să fie puternic și strălucitor.