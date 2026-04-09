Autoritățile din comuna Praid au decis prelungirea stării de alertă cu încă 30 de zile, până pe 8 mai. Măsura implică menținerea restricțiilor de acces în zona afectată. De asemenea, accesul în Canionul de sare rămâne interzis, potrivit unei informări transmise de .

Ce a decis Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă

Decizia de intervenție a fost oficializată prin Hotărârea nr. 4 din 8 aprilie, pe fondul evoluției fenomenelor din perimetrul minier al Salinei Praid. Autoritățile locale au acționat în contextul riscurilor generate de situația din zonă, stabilind un set clar de măsuri pentru a preveni agravarea problemelor. Hotărârea vizează atât siguranța perimetrului minier, cât și protejarea populației din zonele potențial afectate.

Ce măsuri concrete au fost dispuse

Printre măsurile adoptate se numără mobilizarea tuturor resurselor necesare. Acestea includ forțe de intervenție și factori decizionali implicați în executarea lucrărilor menite să mențină siguranța perimetrului minier. În paralel, autoritățile vor informa constant și punctual populația locală și comunitățile învecinate cu privire la evoluția fenomenului, folosind toate canalele disponibile.

Totodată, instituțiile competente vor acorda pentru readucerea obiectivului la starea inițială. Accesul populației în zona afectată și în Canionul de sare rămâne strict interzis. Mai mult, dacă situația o va impune, va fi oferită asistență persoanelor și gospodăriilor aflate în aval de perimetrul afectat, potrivit Agerpres.

Cine monitorizează evoluţia şi ce parametri sunt urmăriţi

Evoluția fenomenului este atent supravegheată de mai multe instituții. Printre acestea se numără Administrația Bazinală de Apă Mureș, SALROM – Salina Praid, CLSU Praid și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Oltul” al județului Harghita.

Monitorizarea este una continuă și vizează atât dinamica din perimetrul minier din Canionul de sare, cât și parametrii apei din pârâul Corund. În același timp, sunt urmărite și cursurile de apă din aval, pentru a preveni eventuale efecte negative asupra mediului și comunităților din zonă.