Starea de alertă, prelungită oficial. Florin Cîțu: Extindem valabilitatea pentru testele antigen la 48 de ore. Trebuie să fim pregătiți să creștem numărul de paturi la ATI și să accelerăm campania de vaccinare (VIDEO)

Guvernul a adoptat Hotărârea privind prelungirea stării de alertă cu 30 de zile, începând cu 10 septembrie, iar prim-ministrul Florin Cîțu a justificat demersul prin trendul ascendent al epidemiei. Prim-ministrul liberal a pledat pentru accelerarea campaniei de vaccinare și spune că autoritățile trebuie să fie gata să crească numărul de paturi la ATI.

Starea de alertă, prelungită cu încă 30 de zile. Ce a spus Florin Cîțu

„Ședința de guvern de astăzi a fost o ședință de guvern special pentru adoptarea Hotărârii de Guvern prin care se prelungește starea de alertă pe teritoriul României pentru încă 30 de zile. Suntem încă în pandemie, vedem că numărul de persoane infectate crește de la o zi la alta și atunci menținem starea de alertă. (…) Nu există modificări față de ceea ce am avut până acum – una singură, pentru testele antigen prelungim valabilitatea de la 24 la 48 de ore”, a spus premierul după ședința de guvern de joi, ședință în care i-a demis pe prefecții și subprefecții USR PLUS.

Florin Cîțu a discutat despre creșterea numărului de paturi la ATI cu șeful DSU, Raed Arafat, și cu ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila.

„În același timp, am avut o discuție în ședința de guvern, am vorbit și cu ministrul interimar al Sănătății, și am vorbit și cu domnul Arafat, trebuie să fim pregătiți să creștem numărul de paturi la ATI, să revenim ușor, treptat către ceea ce aveam în iarnă și să accelerăm campania de vaccinare, să ne asigurăm că centrele de vaccinare au fluxurile funcționale și să rămână așa în perioada următoare. Acum că am avut și rectificarea bugetară aprobată, trebuie să ne asigurăm – și am vorbit cu Ministerul Sănătății – că se vor face plățile către personalul din centrele de vaccinare cât mai rapid. Voi spune asta și Ministerului Finanțelor, să nu tergiverseze această procedură pentru că avem nevoie de toată lumea în această perioadă”, a adăugat oficialul liberal.