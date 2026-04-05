Acasa » Eveniment » UPDATE: Mircea Lucescu, în comă indusă la ATI. Răzvan Lucescu va reveni de urgență la București

Selen Osmanoglu
05 apr. 2026, 10:03
Sursa foto: Zuma Press / Erdem Sahin
Cuprins
  1. Probleme cardiace repetate în cursul weekendului
  2. Transfer de urgență la Terapie Intensivă
  3. Apel la respectarea intimității pacientului
  4. Probleme medicale recente

UPDATE:

Starea de sănătate a lui Mircea Lucescu s-a agravat în ultimele ore, acesta fiind internat în secția de ATI a Spitalul Universitar București, în comă indusă.

La unitatea medicală au ajuns soția sa, Neli, dar și nepoata sa, Marilu. De asemenea, Răzvan Lucescu este așteptat în țară în cursul nopții, urmând să revină de urgență la București după meciul echipei sale, PAOK FC, cu Panathinaikos FC.

Știrea inițială:

Spitalul Universitar de Urgență București (SUUB) a transmis un nou comunicat oficial privind starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Potrivit medicilor, evoluția pacientului s-a complicat în cursul nopții de duminică, fiind necesar transferul la Terapie Intensivă.

Probleme cardiace repetate în cursul weekendului

Conform informațiilor transmise de unitatea medicală, sâmbătă seară pacientul a prezentat episoade de aritmii cardiace importante, care au fost tratate prompt de echipa de gardă din secția de cardiologie.

Situația s-a agravat însă în noaptea de duminică.

Transfer de urgență la Terapie Intensivă

Medicii au precizat că aritmiile au devenit severe și nu au mai răspuns la tratament, motiv pentru care starea pacientului s-a deteriorat.

În aceste condiții, s-a decis transferul de urgență în secția de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI), pentru monitorizare și tratament de specialitate.

Apel la respectarea intimității pacientului

Reprezentanții SUUB au făcut și un apel către public și mass-media: „Facem apel la respectul tuturor pentru intimitatea și demnitatea oricărui pacient internat”.

Reamintim faptul că Mircea Lucescu a suferit un infarct vineri dimineața, la Spitalul Universitar. Acesta se pregătea să fie externat.

Probleme medicale recente

Lucescu a mai avut probleme cardiace în cantonamentul echipei naționale, fiind transportat la spital pe 29 martie, după o tulburare majoră de ritm cardiac. Atunci a fost montat un defibrilator pentru reglarea bătăilor inimii.

Anterior, în ianuarie și februarie 2026, antrenorul a fost internat câteva zile din cauza unei infecții subcutanate, după care a plecat în Belgia pentru investigații suplimentare. În 2023, Lucescu a suferit o operație la picior în Ucraina, din cauza coxartrozei, iar în ianuarie 2025 a fost operat la șoldul drept în București.

Citește și...
Ministrul Sănătăţii recunoaște: „La 4 ani aproape de când s-a terminat pandemia, încă ducem lupte importante şi canalizăm multă energie şi proiecte în zona de vaccinare”
Eveniment
Ministrul Sănătăţii recunoaște: „La 4 ani aproape de când s-a terminat pandemia, încă ducem lupte importante şi canalizăm multă energie şi proiecte în zona de vaccinare”
Rețelele sociale, tot mai contestate în România. Se cer restricții dure pentru adolescenți: „Părinții trebuie să înţeleagă că social media e la fel de dăunătoare ca şi fumatul”
Eveniment
Rețelele sociale, tot mai contestate în România. Se cer restricții dure pentru adolescenți: „Părinții trebuie să înţeleagă că social media e la fel de dăunătoare ca şi fumatul”
Dragoș Pîslaru, critici la adresa Partidului Social Democrat: „Avem prea mulți farisei care nu mai pot de grija oamenilor și de fapt își numără cutiile de pantofi”
Eveniment
Dragoș Pîslaru, critici la adresa Partidului Social Democrat: „Avem prea mulți farisei care nu mai pot de grija oamenilor și de fapt își numără cutiile de pantofi”
De la tradiție la compromis: mielul dispare de pe masa de Paște și este înlocuit cu carne de pui
Eveniment
De la tradiție la compromis: mielul dispare de pe masa de Paște și este înlocuit cu carne de pui
Vești alarmante! Mircea Lucescu luptă pentru viață. Ce dezvăluiri face Mihai Stoichiță despre starea lui: „Să dea Dumnezeu să aibă zile”
Eveniment
Vești alarmante! Mircea Lucescu luptă pentru viață. Ce dezvăluiri face Mihai Stoichiță despre starea lui: „Să dea Dumnezeu să aibă zile”
Prețurile alimentelor continuă să crească. Noi scumpiri sunt așteptate după Paște: „Nu avem altă soluţie”
Eveniment
Prețurile alimentelor continuă să crească. Noi scumpiri sunt așteptate după Paște: „Nu avem altă soluţie”
Fostul ministru al Educației, Liviu Maior, a murit la vârsta de 85 de ani
Eveniment
Fostul ministru al Educației, Liviu Maior, a murit la vârsta de 85 de ani
„Nicușor Dan” din înscenarea electorală a fost identificat! Detalii despre rețeaua investigată de DIICOT
Eveniment
„Nicușor Dan” din înscenarea electorală a fost identificat! Detalii despre rețeaua investigată de DIICOT
Mesaj de Paște de la Vatican. Papa Leon al XIV-lea cere liderilor lumii să aleagă pacea în locul războiului
Eveniment
Mesaj de Paște de la Vatican. Papa Leon al XIV-lea cere liderilor lumii să aleagă pacea în locul războiului
Tendințele anului 2026 în moda evenimentelor: Cum alegem rochia de nașă pentru un look memorabil?
Eveniment
Tendințele anului 2026 în moda evenimentelor: Cum alegem rochia de nașă pentru un look memorabil?
Ultima oră
23:58 - Haos total în Giulești! Scandal după meciul Rapid – U Cluj. Jucătorii, înjurați și loviți din tribună: „Ole, ole, mai scumpiți biletele”
23:18 - Avertismentul consilierului onorific al premierului despre prețurile la pompă: Revenirea la nivelurile de dinainte este o iluzie
22:25 - Ministrul Sănătăţii recunoaște: „La 4 ani aproape de când s-a terminat pandemia, încă ducem lupte importante şi canalizăm multă energie şi proiecte în zona de vaccinare”
21:54 - După 8 luni de tăcere, Mihaela Rădulescu face dezvăluiri sfâșietoare despre pierderea lui Felix Baumgartner: „Cea mai întunecată perioadă din viața mea”
21:11 - Rețelele sociale, tot mai contestate în România. Se cer restricții dure pentru adolescenți: „Părinții trebuie să înţeleagă că social media e la fel de dăunătoare ca şi fumatul”
20:21 - Clima planetei, în dezechilibru. Încălzirea globală accelerează mai rapid ca niciodată. Ce arată datele oficiale
19:37 - Dragoș Pîslaru, critici la adresa Partidului Social Democrat: „Avem prea mulți farisei care nu mai pot de grija oamenilor și de fapt își numără cutiile de pantofi”
19:02 - Oana Ioniță dă cărțile pe față despre relația cu Cove: „Am avut o aventură”. Mărturisirea neașteptată despre cum s-a îndrăgostit de prezentator
18:27 - De la tradiție la compromis: mielul dispare de pe masa de Paște și este înlocuit cu carne de pui
17:51 - Vești alarmante! Mircea Lucescu luptă pentru viață. Ce dezvăluiri face Mihai Stoichiță despre starea lui: „Să dea Dumnezeu să aibă zile”