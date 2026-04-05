UPDATE:

Starea de sănătate a lui Mircea Lucescu s-a agravat în ultimele ore, acesta fiind internat în secția de ATI a Spitalul Universitar București, în comă indusă.

La unitatea medicală au ajuns soția sa, Neli, dar și nepoata sa, Marilu. De asemenea, Răzvan Lucescu este așteptat în țară în cursul nopții, urmând să revină de urgență la București după meciul echipei sale, PAOK FC, cu Panathinaikos FC.

Știrea inițială:

Spitalul Universitar de Urgență București (SUUB) a transmis un nou comunicat oficial privind starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Potrivit medicilor, evoluția pacientului s-a în cursul nopții de duminică, fiind necesar transferul la Terapie Intensivă.

Probleme cardiace repetate în cursul weekendului

Conform informațiilor transmise de unitatea medicală, sâmbătă seară pacientul a prezentat episoade de aritmii cardiace importante, care au fost tratate prompt de echipa de gardă din secția de cardiologie.

Situația s-a agravat însă în noaptea de duminică.

Transfer de urgență la Terapie Intensivă

Medicii au precizat că aritmiile au devenit severe și nu au mai răspuns la tratament, motiv pentru care starea pacientului s-a deteriorat.

În aceste condiții, s-a decis transferul de urgență în secția de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI), pentru monitorizare și tratament de specialitate.

Apel la respectarea intimității pacientului

Reprezentanții SUUB au făcut și un apel către public și mass-media: „Facem apel la respectul tuturor pentru intimitatea și demnitatea oricărui pacient internat”.

Reamintim faptul că Mircea Lucescu a suferit un infarct vineri dimineața, la Spitalul Universitar. Acesta se pregătea să fie externat.

Probleme medicale recente

Lucescu a mai avut probleme cardiace în cantonamentul echipei naționale, fiind transportat la spital pe 29 martie, după o tulburare majoră de ritm cardiac. Atunci a fost montat un defibrilator pentru reglarea bătăilor inimii.

Anterior, în ianuarie și februarie 2026, antrenorul a fost internat câteva zile din cauza unei infecții subcutanate, după care a plecat în Belgia pentru investigații suplimentare. În 2023, Lucescu a suferit o operație la picior în Ucraina, din cauza coxartrozei, iar în ianuarie 2025 a fost operat la șoldul drept în București.