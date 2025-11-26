O hotătâre de-a Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) obligă statele membre să recunoască căsătoriile între persoane de același sex încheiate legal pe teritoriul UE. Decizia, o premieră în blocul comunitar, a fost obținută de o familie formată de persoane din același sex din Polonia, care solicită țării lor natale să le recunoască statutul de persoane căsătorite, după ce și-au oficiat nunta în Germania.

În ce condiții trebuie oficiate căsătoriile între persoane de același sex pentru a fi recunoscute

Decizia CJUE nu obligă statele membre UE să oficieze căsătorii între persoane de același sex pe teritoriul propriu, ci să le recunoască pe cele care au avut loc legal, într-o altă țară UE. Dacă singura metodă de recunoaștere presupune transcrierea certificatului de căsătorie, atunci autoritățile sunt obligate să facă acest demers, fără a ține cont de sexul celor două persoane legate prin căsătorie.

„Este o zi istorică pentru toate familiile LGBTIQ din Uniunea Europeană și o victorie majoră în special pentru cetățenii din țările care nu oferă protecție juridică familiilor de același sex, printre care se numără și România […].

Curtea stabilește că un stat membru nu poate refuza recunoașterea unei căsătorii între două persoane de același sex dacă aceasta a fost încheiată legal într-un alt stat în care soții și-au exercitat dreptul la liberă circulație și ședere. Un astfel de refuz este discriminatoriu și încalcă drepturile fundamentale ale cetățenilor Uniunii și produce consecințe grave pentru viața administrativă, profesională și personală a familiilor, obligându-le, la întoarcerea în țara de origine, să trăiască juridic ca necăsătoriți.

CJUE clarifică, de asemenea că, deși statele membre nu sunt obligate să introducă căsătoria pentru persoane de același sex în legislația internă, sunt obligate să recunoască statutul marital dobândit legal într-un alt stat UE. Mai mult, dacă un stat, precum Polonia sau România, are o singură modalitate de recunoaștere a căsătoriilor încheiate în străinătate, respectiv transcrierea, atunci această procedură trebuie aplicată fără discriminare tuturor familiilor, indiferent de sexul soților”, se arată în comunicatul .

Ce obligații are România când vine vorba de căsătorii între persoane de același sex

În România, la fel ca în Polonia, singura metodă de recunoaștere a unei căsătorii oficiate în străinătate este transcrierea certificatului. Această procedură este aplicată automat familiilor heterosexuale, dar le-a fosy refuzată familiilor formate din persoane de același sex, pe bază de discriminare. De acum, refuzul transcrierii se va putea traduce ca încălcarea unui drept acordat tuturor cetățenilor UE.

„Această procedură este utilizată automat pentru familiile heterosexuale, dar refuzată discriminatoriu familiilor de același sex. Hotărârea CJUE face ca această practică să devină explicit contrară dreptului UE. România nu mai poate pretinde că nu are legislație deoarece dreptul UE și jurisprudența CJUE se aplică direct si cu prioritate, în ciuda faptului că în prezent Codul Civil interzice transcrierea căsătoriilor între persoane de același sex”, a mai transmis asociația ACCEPT.

În plus, în România, și Hotărârea Buhuceanu și Ciobotaru (2023) obligă autoritățile competente să recunoască juridic tuturtoate familiile formate din persoane de același sex.