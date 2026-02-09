O investiție gândită să reflecte modernizarea transportului public din Galați a ajuns, ironic, să fie un exemplu de neglijență. Singura stație smart din oraș se afundă vizibil în pământ, sub privirile trecătorilor.

La numai doi ani de la inaugurare, terenul de sub construcție s-a tasat, iar degradarea este din ce în ce mai evidentă. Autoritățile susțin că ploile abundente din ultima perioadă au generat această situație. În timp ce problema persistă, gălățenii aleg să facă haz de necaz. Imaginile cu stația circulă intens pe rețelele sociale.

Cât de „inteligentă” mai este stația smart din Galați

La prima vedere, stația de autobuz promite tehnologie de ultimă , însă realitatea contrazice așteptările. Starea fizică precară și lipsa lucrărilor de întreținere sunt tot mai vizibile, mai ales după ce terenul de sub construcție s-a tasat în urma ploilor recente.

Inaugurată în decembrie 2023, stația dă deja semne clare de degradare. Autoritățile locale nu au anunțat, deocamdată, o soluție concretă pentru remedierea situației.

Nemulțumiți, localnicii nu ezită să își spună opinia. „Nu arată bine deloc”, a declarat o femeie pentru digi24.ro.

La nivel de dotări, stația bifează , camere de recunoaștere facială, sisteme de monitorizare a temperaturii și prize USB pentru încărcarea telefoanelor. Cu toate acestea, utilitatea reală a acestor tehnologii este pusă sub semnul întrebării.

„Nu am primit niciodată informații utile despre temperatură sau despre statistici pe această stație”, a precizat un tânăr. Alți gălățeni consideră că stația ar trebui „coafată”, mai ales pentru că ar trebui să fie cea mai bine pusă la punct din oraș.

Cum au reacționat gălățenii și autoritățile

Problemele stației inteligente au declanșat un val de reacții pe , unde gălățenii au ales să trateze situația cu umor amar. Automatului de bilete i s-au făcut comparații cu Turnul din Pisa, iar unii internauți au glumit că ar fi „în stare de ebrietate”.

Nu au lipsit nici comentariile acide legate de calitatea lucrărilor. Unii au sugerat că meșterii pricepuți au plecat la muncă în străinătate, iar în oraș au rămas doar necalificați.

În ciuda ironiilor, situația rămâne nerezolvată, deși toate stațiile de autobuz sunt în administrarea Primăriei. „Cunoaștem situația din acea zonă, iar când vremea va permite, se va interveni pentru identificarea cauzelor tasării si remedierea acesteia”, au transmis reprezentanții .