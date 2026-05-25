Statul care știe tot. Cum ajung aplicațiile „antiterorism” să transforme cetățeanul obișnuit într-un suspect permanent

Sub pretextul combaterii terorismului, criminalității organizate și „amenințărilor hibride”, autoritățile europene și naționale dezvoltă sisteme informatice capabile să centralizeze volume uriașe de date despre cetățeni. În România, dezvăluirile despre aplicațiile „antiterorism” folosite de Poliție și structurile de ordine publică ridică întrebări grave: unde se termină securitatea și unde începe controlul total asupra vieții private?

De la „antiterorism”la supravegherea în masă

În ultimii ani, autoritățile române au introdus tot mai multe sisteme digitale de control și monitorizare, prezentate public drept instrumente pentru combaterea criminalității și creșterea siguranței publice. În realitate, amploarea acestor tehnologii ridică întrebări serioase despre dreptul la viață privată și despre transformarea cetățeanului obișnuit într-un suspect monitorizat permanent.

Două dintre cele mai controversate sisteme sunt aplicația eDAC și tehnologia LPR (License Plate Recognition) – instrumente care permit verificarea instantanee a identității persoanelor și urmărirea deplasărilor vehiculelor în timp real.

eDAC – aplicația care oferă Poliției acces instant la datele tale

Oficial, aplicația eDAC este prezentată de autorități ca un instrument modern pentru verificarea rapidă a identității persoanelor și documentelor. Sistemul a devenit operațional în România începând cu 31 martie 2024.

Potrivit Ministerului de Interne și Poliției de Frontieră, aplicația centralizează bazele de date ale:

Poliției Române;

Poliției de Frontieră;

Jandarmeriei;

Inspectoratului General pentru Imigrări;

sistemelor Schengen și INTERPOL.

Cu alte cuvinte, prin simpla scanare a unui buletin sau pașaport, polițistul poate vedea instant informații despre persoana verificată, inclusiv semnalări, interdicții, mandate sau alte date operative.

Practic, orice control devine o scanare completă a identității tale

Aplicația este instalată pe telefoane și tablete folosite de polițiști și jandarmi în teren. Verificările pot fi făcute:

în trafic;

pe stradă;

în aeroporturi;

la intrarea în instituții;

la controale de rutină.

Mai mult, sistemul poate afișa inclusiv fotografia persoanei pentru comparație directă cu individul legitimat.

Oficialii susțin că scopul este reducerea timpului de verificare și identificarea rapidă a persoanelor urmărite. Dar criticii avertizează că exact această centralizare creează un mecanism de supraveghere fără precedent.

Pentru că atunci când toate informațiile despre un cetățean sunt accesibile instant dintr-o singură aplicație, granița dintre siguranță și control excesiv devine extrem de fragilă,

Ministerul Afacerilor Interne a anunțat că, după doar o lună de funcționare, aplicația eDAC fusese deja folosită pentru peste un milion de verificări. Asta înseamnă că sistemul nu este utilizat doar în situații excepționale sau în anchete „ „, ci în controale cotidiene și operațiuni de rutină.

Cu alte cuvinte, monitorizarea digitală devine parte normală a interacțiunii dintre cetățean și autorități.

LPR – sistemul care îți urmărește mașina automat

Dacă eDAC urmărește identitatea persoanei, tehnologia LPR merge și mai departe: urmărește vehiculele și traseele acestora.

LPR vine de la „License Plate Recognition” – un sistem automat de recunoaștere a numerelor de înmatriculare. Camerele video amplasate pe drumuri, autospeciale sau puncte de control pot identifica automat mașinile care trec prin fața lor și le pot introduce într-o bază de date.

Tehnologia funcționează în timp real și poate:

identifica numărul mașinii;

înregistra ora și locația;

reconstrui traseele unui vehicul;

genera alerte automate pentru anumite persoane sau autoturisme.

În teorie, sistemul este folosit pentru depistarea mașinilor furate sau a suspecților. În practică însă, orice șofer poate ajunge urmărit pas cu pas fără să știe.

„Harta vieții” – profilul complet al cetățeanului

Combinate, eDAC și LPR creează ceea ce mulți specialiști numesc deja o „hartă a vieții”, după cum arată o analiză făcută de jurnaliștii de la

Autoritățile pot afla:

unde ai fost;

cu cine te-ai întâlnit;

ce mașină conduci;

ce trasee faci zilnic;

când intri sau ieși din anumite zone;

ce contacte ai.

Iar atunci când aceste informații sunt corelate cu alte baze de date – telefoane, camere video, plăți electronice sau rețele sociale – apare posibilitatea construirii unui profil digital aproape complet pentru fiecare individ.

De la prezumția de nevinovăție la suspiciune permanentă

Cea mai mare schimbare este una subtilă, dar profundă.

În trecut, autoritățile urmăreau persoane suspecte pe baza unor indicii clare și mandate. Astăzi, tehnologia permite colectarea preventivă a datelor despre toată populația, urmând ca algoritmii sau verificările ulterioare să decidă cine „pare suspect”.

Asta înseamnă că nu mai ești monitorizat pentru că ai făcut ceva ilegal. Ești monitorizat pentru că sistemul vrea să fie pregătit dacă vei deveni suspect vreodată.

Teama de abuz

Mulți români se întreabă cine garantează că aceste instrumente „antiterorism” nu vor fi folosite abuziv:

pentru supravegherea adversarilor politici;

pentru urmărirea jurnaliștilor;

pentru monitorizarea protestatarilor;

pentru accesarea ilegală a datelor personale.

Reacțiile apărute online după dezvăluirile privind aceste sisteme arată o neîncredere tot mai mare în instituții. Pe Reddit, utilizatorii au comparat extinderea supravegherii digitale cu modele autoritare și au avertizat asupra riscului transformării României într-un stat de monitorizare permanentă.

O tehnologie creată pentru infractori, aplicată tuturor

Aici apare marea problemă morală și democratică.

Instrumentele dezvoltate pentru „antiterorism” ajung folosite asupra întregii populații. Practic, fiecare cetățean devine verificabil instant, localizabil și analizabil digital.

Iar într-o lume în care datele înseamnă putere, întrebarea devine inevitabilă: câtă libertate mai există atunci când statul poate reconstrui aproape fiecare mișcare a vieții tale?