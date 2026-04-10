STB, Societatea de Transport București, va introduce 25 de linii de noapte, autobuze, troleibuze şi tramvaie, care vor circula de Înviere pe traseele din Capitală. Astfel, cei care aleg să meargă în diferite locații pentru a sărbători Învierea, vor avea la dispoziție mai multe soluții de transport public.

STB introduce 25 de linii noi de transport public

Pentru , au fost luate măsuri pentru a facilita accesul bucureștenilor către biserici. Primăria Municipiului Bucureşti ( ) a anunțat că, în noaptea de sâmbătă spre duminică va fi menținută în circulaţie și linia de tramvaie 41. Conform programului stabilit de STB, garniturile vor circula până în jurul orei 03:00, la intervale de succedare de 20 de minute.

De asemenea, vineri, sâmbătă, duminică şi luni, de , autobuzele, troleibuzele şi tramvaiele vor circula după programul de weekend. Transportul în comun v fi disponibil de la ora 05:00 până la ora 23:00. În schimb, flota de vehicule pentru va fi redusă. Asta înseamnă că intervalele dintre curse vor fi mai mari, iar pe anumite trasee pot apărea modificări în funcție de fluxul de pasageri.

Schimbările din program sunt gândite pentru a acoperi atât deplasările din noaptea de Înviere, cât și cele din zilele de sărbătoare, când numărul călătorilor variază

Cei care intenționează să folosească transportul public sunt sfătuiți să își planifice din timp deplasările și să verifice constant informațiile oficiale. Autoritățile avertizează că pot apărea modificări de ultim moment.

Tramvaiul Iepurașului pentru cei ce vor să intre în atmosferă

Pe lângă programul special, în București, STB a introdus Tramvaiul Iepurașului, un vehicul decorat tematic pentru această perioadă. Bucureștenii și nu numai care vor să intre în atmosfera sărbătorilor pot folosi și acest mijloc de transport în comun.

Trmvaiul Iepurașului a intrat în circulație joi, 9 aprilie, de la Depoul Dudești, în două curse programate la orele 11:00 și 12:30.

Traseul mai multe zone importante din oraș, precum Bulevardul Mărășești și Piața Unirii. Tramvaiul va opri în stații, oferind o experiență festivă celor care aleg să călătorească cu el.