„Ștefania trăia pentru spital”. Mărturia cutremurătoare a fratelui doctoriței care a murit în camera de gardă

Elena Boruz
29 oct. 2025, 20:30
Sursa foto: Facebook / @Szabo Stefania
Cuprins
  1. Fratele Ștefaniei Szabo: „Era tot timpul sub presiune”
  2. Colegii confirmă oboseala medicului

Ștefania Szabo…o doctorită în vârstă de 37 de ani, care s-a stins din viață în timpul serviciului. Aceasta era de gardă, când s-a întâmplat tragicul incident și nici până acum nu se știe cauza decesului.

Fratele său a oferit o primă reacție, în urma evenimentului care a cutremurat lumea medicală, atât din Buzău, cât și din țară. Acesta a explicat că medicul era extrem de dedicat profesiei sale, iar mărturia lui este de-a dreptul emoționantă.

Fratele Ștefaniei Szabo: „Era tot timpul sub presiune”

Fratele Ștefaniei Szabo a vorbit despre situația cu care s-a confruntat doctora. Se pare că femeia muncea foarte mult, iar acest lucru a fost susținut inclusiv de colegii din breaslă.

În calitate de director medical al unității, Ștefania avea foarte multe responsabilități. Tocmai din acest motiv, se crede că epuizarea ar fi fost cauza morții sale.

Fratele victimei a precizat că aceasta nu avea viață personală, ci toată viața ei era dedicată muncii. Aceasta ar fi afirmat în mai multe dăți faptul că „sistemul este sufocant” și că „nu mai poate”.

„Ștefania trăia pentru spital. Nu avea viață personală. Mergea acasă doar câteva ore, apoi revenea la muncă. Era tot timpul sub presiune. Spunea că sistemul este sufocant, că nu mai poate, dar nu-și imagina că va ajunge aici”, a povestit fratele Ștefaniei, conform Redacția.

Colegii confirmă oboseala medicului

Mai mulți medici care au cunoscut-o au recunoscut faptul că doctorița muncea până la epuizare. Aceștia au declarat că inclusiv bolnavă, venea la muncă.

„Muncea foarte mult. Nu cred că a avut vreun concediu medical în ultimii trei ani, patru ani de când o ştiu. A venit chiar şi cu branula la serviciu”, a declarat Dragoș Porumb, preşedinte Colegiul Medicilor Buzău, potrivit Observator News.

„Am fost de multe ori în situaţia de a o vedea cu cateter la mână, la serviciu. Epuizată”, spune Graţiela Constantin, lider sindical Spitalul Judeţean Buzău, informează sursa anterioară.

