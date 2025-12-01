B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » „Stegarul Dac” urcă din nou pe o macara în București în chiar ziua de 1 Decembrie. Cum au intervenit autoritățile (FOTO)

Iulia Petcu
01 dec. 2025, 18:23
Stegarul dac Sursa foto: Facebook
Cuprins
  1. Cum s-a desfășurat intervenția autorităților
  2. Ce revendicări face „Stegarul Dac” din vârful macaralei
  3. Ce restricții are Avrămuță și ce măsuri pot lua autoritățile

Un nou incident petrecut în București, chiar de Ziua Națională, readuce în atenția publică acțiunile lui Cezar Cătălin Avrămuță, cunoscut sub numele de „Stegarul Dac”. Protestatarul a urcat din nou pe o macara, de această dată în zona poligonului Ilioara din Sectorul 3, unde a fluturat un steag tricolor de mari dimensiuni și a transmis live întreaga acțiune pe rețelele de socializare. Intervenția autorităților a fost promptă, zona fiind rapid securizată.

Cum s-a desfășurat intervenția autorităților

Potrivit imaginilor difuzate online, mai multe echipaje de pompieri, autospeciale de intervenție și echipe de poliție au ajuns la fața locului. Forțele de ordine au delimitat perimetrul pentru a preveni orice situație neprevăzută și încearcă să gestioneze acțiunea protestatarului fără incidente.

În paralel, Avrămuță transmite live de la înălțime, folosindu-și conturile de socializare pentru a-și difuza mesajele în timp real. Bărbatul solicită „turul doi înapoi” și demisia ministrului de Interne, Cătălin Predoiu, reafirmând revendicările care au însoțit și acțiunile sale anterioare.

Ce revendicări face „Stegarul Dac” din vârful macaralei

Un negociator al Poliției discută cu protestatarul și încearcă să îl convingă să renunțe la acțiune și să coboare în siguranță. Pe grupul de Facebook „Cetățean Sector 3” au fost publicate imagini în care se observă că echipajele au adus o saltea gonflabilă pentru a preveni un eventual incident, în cazul în care bărbatul ar decide să sară sau ar aluneca de pe structură.

sursa foto: Facebook/Cetățean Sector 3

În tot acest timp, „Stegarul Dac” își continuă transmisia și repetă mesajul său principal, în timp ce steagul tricolor flutură în vânt, imagine devenită deja specifică aparițiilor sale publice.

Ce restricții are Avrămuță și ce măsuri pot lua autoritățile

Incidentul are loc la scurt timp după eliberarea lui Cezar Cătălin Avrămuță din Penitenciarul Giurgiu, unde fusese reținut aproape șase luni în arest preventiv. Măsura fusese dispusă după ce bărbatul ar fi încălcat arestul la domiciliu, tăindu-și brățara electronică chiar în ziua alegerilor prezidențiale și părăsind locuința.

Ulterior, instanța a decis înlocuirea arestului cu controlul judiciar, o măsură care impune mai multe restricții. Conform hotărârii comunicate public, „Stegarului Dac” îi este interzis să participe la proteste și trebuie să poarte în continuare o brățară de monitorizare pe durata controlului judiciar, relatează mediafax.ro.

În acest context, noua sa ascensiune pe macara, realizată în plină zi și difuzată live, ar putea fi considerată de anchetatori o încălcare a obligațiilor impuse, expunându-l unor consecințe juridice suplimentare sau chiar unui nou dosar penal.

