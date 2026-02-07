B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Sterilizare gratuită pentru animale în Cluj: Cum pot proprietarii de câini să scape de amenzi și să prevină abandonul

Sterilizare gratuită pentru animale în Cluj: Cum pot proprietarii de câini să scape de amenzi și să prevină abandonul

Flavia Codreanu
07 feb. 2026, 11:30
Sterilizare gratuită pentru animale în Cluj: Cum pot proprietarii de câini să scape de amenzi și să prevină abandonul
Foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Care este procedura pentru această sterilizare gratuită pentru animale
  2. Ce importanța are această măsură

Sterilizare gratuită pentru animale în Cluj-Napoca, după ce Consiliul Județean a demarat un proiect menit să combată abandonul în rândul câinilor. Inițiativa vine ca un răspuns la problema uriașă a puilor lăsați pe străzi.

Astfel, proprietarii vor putea să-și sterilizeze animalele fără vreun efort financiar.  Pentru acest program a fost alocată suma de 500.000 de lei, fonduri ce pot acoperi costurile pentru mai bine de o mie de intervenții chirurgicale.

Care este procedura pentru această sterilizare gratuită pentru animale

Proprietarii care doresc să beneficieze de acest program trebuie să urmeze câțiva pași simpli. Procesul începe cu depunerea unei cereri prin intermediul ghișeului online al Consiliului Județean Cluj. Ulterior, instituția eliberează un bon valoric pe baza căruia cetățenii se pot prezenta la cabinetele veterinare care au câștigat licitațiile. Medicii veterinari subliniază că, pe lângă actele de identitate ale stăpânului, este obligatorie prezentarea carnetului de sănătate al animalului.

Potrivit observator, intervențiile sunt realizate de profesioniști, iar unele cabinete partenere oferă chiar și servicii de transport pentru animalele care nu pot fi deplasate ușor de către proprietari. Această facilitate este esențială pentru persoanele în vârstă sau pentru cele din zonele rurale ale județului.

Ce importanța are această măsură

Specialiștii avertizează că ignorarea sterilizării are consecințe devastatoare. În doar trei ani, o singură pereche de câini nesterilizați și descendenții lor pot aduce pe lume aproximativ 500 de exemplare. Dacă ritmul continuă, în șase ani numărul poate ajunge la 67.000 de câini, majoritatea fiind condamnați. Datele actuale sunt alarmante: 80% dintre puii abandonați în România nu reușesc să supraviețuiască până la vârsta de un an.

Pe lângă aspectul social, medicii veterinari precizează că operația este una ușoară, cu recuperare rapidă, și are beneficii majore pentru sănătatea animalului, prevenind apariția tumorilor. Reprezentanții ONG-urilor pentru protecția animalelor consideră că astfel de programe de sterilizare gratuită pentru animale ar trebui însoțite de controale mai riguroase din partea Poliției Animalelor. Deși legea obligă proprietarii să își sterilizeze câinii de peste un deceniu, amenzile între 5.000 și 10.000 de lei sunt rareori aplicate. Mulți români aleg în continuare să ignore normele legale.

