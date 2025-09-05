Stomatologia viitorului la DENT ESTET: Cum schimbă AI experiența pacientului și tratamentele dentare

Inovațiile tehnologice și inteligența artificială au schimbat modul în care medicii stomatologi stabilesc un diagnostic și metodele potrivite de tratament pentru cei care se confruntă cu probleme dentare, indiferent că vorbim de implant dentar, estetică dentară sau ortodonție.

În cadrul clinicilor stomatologice , stomatologia digitală este un concept implementat de mult timp, pentru că am înțeles rapid că expertiza medicilor trebuie completată cu acces la tehnologie, pentru ca pacienții să se bucure de precizie maximă, disconfort minim și tratamente eficiente.

“De la centre de radiologie digitală, scanere intraorale 3D și microscoape de înaltă performanță, până la planificarea computerizată a intervențiilor chirurgicale și a tratamentelor ortodontice, fiecare inovație a fost integrată strategic în fluxul digital de lucru. Aceste tehnologii oferă suport în stabilirea de diagnostice precise, personalizarea fiecărui plan de tratament și scurtarea semnificativă a timpul petrecut în cabinet.”, precizează Dr. Matei Călin, medic stomatolog în cadrul clinicilor DENT ESTET.

Tehnologii inovatoare pentru un diagnostic corect

Precizia este un factor decisiv în stabilirea unui diagnostic corect, acesta fiind avantajul major oferit de utilizarea inteligenței artificiale în investigațiile preliminare și de diagnosticare.

Pe măsură ce instrumentele AI devin tot mai sofisticate, progresele în diagnosticare sunt fără precedent. În fruntea acestor inovații se află capacitatea inteligenței artificiale de a ușura analiza imaginile radiologice și scanărilor digitale.

Imagistica 3D și radiografia digitală

În cadrul clinicilor DENT ESTET, folosim în locul radiografiilor tradiționale. Cu tomografia computerizată CBCT, obținem imagini tridimensionale precise ale structurilor dentare, maxilare și ale căilor respiratorii. Aceasta permite diagnosticarea exactă a afecțiunilor dentare și planificarea detaliată a tratamentelor, inclusiv implanturi și chirurgie maxilo-facială.

Scanarea digitală – mai rapid, mai confortabil, mai precis

Scanner-ul intraoral digital Trios 3Shape® Real Color, folosit în clinicile DENT ESTET, ajută la captarea 3D precisă și vizualizarea realistă a cavității orale. Această nouă tehnologie, incorporată într-un dispozitiv de dimensiunile unei periuțe electrice de dinți, facilitează realizarea de imagini scanate cu dinții și gingiile, cu zero disconfort. În doar câteva minute, scannerul captează mii de imagini digitale, pe care le compilează instantaneu într-un model 3D, ultra-realist și color al cavității orale. Acest model digital oferă medicilor o precizie microscopică, esențială pentru diagnosticare și pentru a planifica de tratamente, de la un simplu implant la fațete dentare sau aparat dentar invizibil.

MODJAW 4D – experiență revoluționară în estetica dentară

este un sistem avansat de scanare digitală, conceput pentru a surprinde mișcările maxilarului și dinamica ocluziei dentare în timp real. Sistemul digital MODJAW™ 4D adaugă o dimensiune suplimentară proceselor tradiționale de scanare 3D, permițând o analiză mai complexă și detaliată a funcționalității aparatului dento-maxilar. Practic, tehnologia combină imagistică 3D cu datele dinamice ale mișcărilor maxilare, oferind o viziune completă asupra funcționalității și esteticii dentare.

Iar beneficii pentru pacienți sunt de necontestat: un plan de tratament adaptat nevoilor reale, mai multă precizie, mai puțin timp petrecut în cabinet. Datorită datelor precise obținute, medicul poate realiza lucrări dentare care se potrivesc perfect încă de la prima încercare.

Planificarea personalizată a tratamentului cu AI

“Integrarea noilor instrumente digitale cu expertiza medicală asigură eficientizarea diagnosticului, medicul având datele necesare pentru a oferi fiecărui pacient un plan de tratament conceput special pentru nevoile sale. Cu ajutorul AI, echipa medicală beneficiază de o imagine de ansamblu mai clară și mai rapidă, sporind precizia diagnosticului și permițând elaborarea de strategii de tratament mai eficiente.”, explică Dr. Matei Călin, medic stomatolog în cadrul clinicilor DENT ESTET.

Mai mult, soft-uri precum Digital Smile Design (DSD) sau RAYFace® permit simularea rezultatele tratamentelor, cum ar fi aspectul final al unui zâmbet cu fațete dentare sau modul în care se vor alinia dinții după un tratament ortodontic. Această simulare transformă experiența pacientului, ajutându-l să înțeleagă mai bine întregul proces și să participe activ la luarea deciziilor.

DSD – Digital Smile Design

Digital Smile Design este o tehnologie dedicată planificării și simulării digitale a viitorului zâmbet. Prin utilizarea acestui soft, pacientul poate vizualiza și lua parte activ la transformarea zâmbetului său înainte de a începe orice tratament dentar.

Procesul este simplu și intuitiv. Medicii realizează mai multe fotografii și înregistrări video ale feței și zâmbetului tău, din diferite unghiuri. Aceste imagini sunt apoi introduse în software-ul DSD, în vederea creării unui model digital al zâmbetului ideal, ținând cont de trăsăturile faciale, de forma buzelor și de proporțiile dinților. Avantajul este major: poți vedea pe ecran cum va arăta zâmbetul tău, poți discuta cu medicul tău despre orice ajustare și te poți asigura că rezultatul final corespunde 100% așteptărilor tale.

Scanerul facial RAYFace®

În tratamentele de reabilitare orală, fie că e vorba de fațete, coroane sau lucrări protetice, scanarea facială 3D facilitează planificarea viitoarei lucrări pornind de la trăsăturile faciale. ® stabilește un nou standard în imagistica dentară. Acest dispozitiv inovator, creat de o companie sud-coreeană, ajută echipa DENT ESTET să construiască zâmbetul ideal, perfect adaptat fizionomiei. Se obține un rezultat 100% natural, care pune în valoare frumusețea și se integrează armonios cu întreaga fizionomie.

Tratamente mai eficiente cu AI

Inteligența artificială transformă planificarea intervențiilor cu implanturi dentare, îmbunătățind precizia și eficiența.

Ghidurile chirurgicale digitale sunt cele mai noi progrese în tratamentele cu implanturi dentare. Sinergia dintre tehnologia 3D și expertiza medicală permite planificarea digitală, cu precizie milimetrică, poziția, unghiul și adâncimea fiecărui implant, evitând astfel structurile nervoase sensibile și maximizând șansele de succes ale intervenției.

Dispozitivul Osstell Beacon, folosit în implantologie, indică în câteva secunde stabilitatea implantului și posibilitatea că acesta să fie încărcat imediat post-inserare. Osstell face posibila nu doar măsurarea inițială a stabilității, dar și monitorizarea și evaluarea osteointegrarii și ajută la aprecierea corectă a momentului de încărcare a implantului cu lucrarea definitivă. Este 100% non-invaziv și obiectiv.

Laserul stomatologic reprezintă o tehnologie modernă de tratament, pentru proceduri atât pe țesuturi moi (gingii, mucoasă), cât și pe țesut dur (dinte, os). Aplicabilitatea laserului în stomatologia modernă este vastă, iar tratamentele sunt minim-invazive și au o rată de succes mult mai mare.

“Datorită ritmului de evoluție accelerat, este greu de prezis cum va arată medicină dentară în viitor. Însă, putem spune, cu certitudine, că inovațiile în tehnologia dentară aduc numeroase beneficii atât pacienților, cât și medicilor stomatologi. Aceste inovații tehnologice îmbunătățesc precizia, eficiența și confortul tratamentelor stomatologice, permit diagnosticarea și tratarea mai precisă a problemelor dentare și contribuie la obținerea unor rezultate superioare. Cu fiecare inovație, viitorul în cabinetul stomatologic devine mai promițător, oferind pacienților acces la tratamente de înaltă calitate și o experiență mai plăcută în îngrijirea orală.”, ne explică Dr. Matei Călin, medic stomatolog în cadrul clinicilor DENT ESTET.