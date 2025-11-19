Una dintre cele mai cunoscute atracții turistice din Brașov, Strada Sforii, considerată cea mai îngustă stradă din Europa de Est, a fost închisă miercuri, 19 noiembrie, în regim de urgență.

De ce a fost închisă strada

Decizia a fost luată de primarul George Scripcaru, după ce specialiștii municipalității au constatat că tencuiala clădirilor aflate de o parte și de alta a străzii a început să se desprindă, punând în pericol siguranța turiștilor și a locuitorilor, conform Adevărul.

Pe Strada Sforii se află opt imobile cu mai multe apartamente, iar de-a lungul timpului asociația proprietarilor a obținut numeroase finanțări pentru lucrări de reparații.

Măsuri de siguranță

Autoritățile locale vor continua să evalueze starea clădirilor și vor lua măsuri pentru consolidarea și siguranța zonei, astfel încât străduța să fie redeschisă în condiții de securitate pentru vizitatori.

Strada Sforii este renumită nu doar pentru dimensiunile sale reduse, ci și pentru istoria și legendele care îi însoțesc existența de secole, fiind un simbol al patrimoniului brașovean și o atracție importantă pentru turiștii din întreaga lume.

Mesajul primarului

„Pereţii clădirilor de pe Strada Sforii se află într-o stare avansată de degradare, accentuată de fenomenele meteo din ultima perioadă, iar tencuiala care se desprinde de pe ziduri reprezintă un pericol real pentru vizitatori şi locuitori. În urma constatărilor făcute de Serviciul (local – n.r.) pentru Situaţii de Urgenţă şi Poliţia Locală, am dispus închiderea de urgenţă a străzii, în ambele capete, cu elemente care să blocheze complet accesul, nu doar cu semnalizări pe care puţini le respectă”, a declarat primarul George Scripcaru, citat pe pagina de Facebook a instituţiei.

„În paralel, vom elabora un proiect tehnic complet, care va detalia lucrările necesare pentru refacerea şi consolidarea zonei, inclusiv montarea unor porţi de acces, a unor sisteme de supraveghere video, precum şi intervenţii asupra faţadelor laterale situate la intrările pe Strada Sforii. Scopul nostru este ca, la finalul celor două etape, să avem o stradă refăcută, sigură şi protejată, atât din punct de vedere structural, cât şi prin măsuri de de control şi supraveghere”, a adăugat acesta.