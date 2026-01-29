Ataș Abdullah, cunoscut drept „Regele veiozelor”, condamnat definitiv la 22 de ani și 10 luni de închisoare pentru uciderea unui polițist, a reușit să fugă din România după ce, în spatele gratiilor, a trecut printr-o schimbare radicală de credință. Turcul s-a convertit de la islam la ortodoxie în penitenciarul de maximă siguranță Rahova, unde a devenit un exemplu de deținut profund implicat în viața religioasă.

Lectura Bibliei, nevoile sufletești și participarea constantă la activități religioase au fost prezentate ca dovezi ale unei transformări autentice. Ataș Abdullah a fost botezat, participa la slujbe, la piese de teatru cu tematică istorică, cânta în corul bisericesc și lua parte la activități spirituale organizate în penitenciar.

De ce a fost considerată convertirea un „miracol al credinței”

Directorul Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), George Burcu, a vorbit despre caracterul neobișnuit al acestei conversii.

„Aia ştiu că a fost un element aşa unic, cumva să vezi un musulman care s-a convertit la ortodoxie. Mi-aduc aminte că i se spunea fratele Efrem. Un miracol, da! Într-adevăr era un element aşa exotic. Iată că acuma unii probabil că fac orice ţine de ei să ne păcălească, poate”, a spus directorul ANP, potrivit .

În interiorul penitenciarului, Ataș Abdullah, cunoscut acum drept „fratele Efrem”, mergea la slujbe, participa la liturghii și chiar lua parte la vizite organizate la mănăstiri, fiind considerat un deținut-model

.

Cum a ajuns Ataș Abdullah alături de Patriarhul Daniel

Un moment-cheie în parcursul său a fost participarea, în , la vizita de pe Dealul Mitropoliei, unde l-a colindat pe Preafericitul Patriarh Daniel. Imaginile realizate atunci aveau să devină decisive ulterior.

„Erau sute de deţinuţi care ieşeau la acele activităţi religioase şi cei care manifestau un interes şi aveau şi calităţi în sensul acesta erau, la propunerea preotului de la nivelul unităţii incluse sau nu în astfel de activităţi”, a explicat directorul ANP, George Burcu.

Fotografiile în care Ataș Abdullah apare alături de Patriarhul Daniel au fost, ulterior, depuse în instanță pentru a demonstra buna conduită și implicarea religioasă, elemente care au dus la schimbarea regimului de detenție.

A fost credința calea spre libertate?

Tot acest parcurs pare, potrivit autorităților, parte dintr-un plan construit în timp, pas cu pas. Credința în Dumnezeu a fost prezentată ca o dovadă de reabilitare, însă, rezultatul nu a fost drumul spre mântuire, ci fuga din România.

„Am fost împreună cu deţinuţii care au avut acest privilegiu de a-l colinda pe Patriarhul Daniel, şi era şi el. El vorbea română foarte bine. Era foarte apropiat de partea religioasă.

E drept că-l cunosc pe domnul deţinut, cum îi cunosc pe foarte mulţi cu care am interacţionat în calitatea mea de director”, a mai spus George Burcu.

Cum a reușit condamnatul să obțină 24 de permisii

Cu o imagine de deținut profund religios și reabilitat, Ataș Abdullah a beneficiat de nu mai puțin de 24 de permisii de ieșire din penitenciar, toate aprobate conform legii.

„Ultima semnătură evident vine la directorul general care avea acea calitate de a coordona în mod direct Direcția Siguranței și Regim Penitenciar. Eu. Subsemnatul. Dacă ne referim la acest caz particular, când vorbim de o persoană care de 20 de ori a fost în permisiuni și s-a întors, nu putem aprecia că există un astfel de risc de a nu se întoarce”, a explicat directorul ANP.

Ce urmează după fuga lui Ataș Abdullah

După ce a profitat de una dintre permisii, Ataș Abdullah a fugit în Turcia și este, în prezent, căutat la nivel internațional. Ministerul Justiției a trimis Corpul de control la Penitenciarul Rahova pentru a verifica modul în care au fost acordate beneficiile.