Stresul financiar nu afectează doar starea psihică, ci poate avea consecințe serioase asupra inimii. Studiile recente arată că grijile constante legate de bani și accesul la hrană pot accelera îmbătrânirea inimii.

Presiunea zilnică a nesiguranței financiare declanșează reacții de stres prelungit în organism, care, în timp, slăbesc sistemul cardiovascular. Cu alte cuvinte, anxietatea legată de supraviețuire poate deveni un pericol tăcut, dar real, pentru .

Cât de mult ne afectează grijile financiare sănătatea inimii

Bolile cardiovasculare rămân principala cauză de deces la nivel global. În România, mortalitatea provocată de aceste afecțiuni este de aproximativ 2,5 ori mai mare decât media Uniunii Europene. Un amplu studiu publicat în , realizat pe aproape 280.000 de participanți, aduce date relevante despre impactul factorilor sociali asupra sănătății. Rezultatele arată clar că grijile legate de bani și insecuritatea alimentară lasă urme vizibile asupra inimii.

Persoanele aflate sub presiune financiară constantă prezentau semne clare de îmbătrânire cardiovasculară accelerată. În multe cazuri, aceste efecte erau comparabile sau chiar mai grave decât cele produse de factorii clasici de risc.

Potrivit conf. univ. dr. Cristian Buștea, medic cardiolog la , stresul financiar este o formă de stres cronic care stimulează inflamația, un mecanism-cheie în apariția bolii coronariene. În timp, acest proces poate favoriza hipertensiunea, diabetul și creșterea colesterolului, crescând riscul de complicații medicale severe.

Cum ajunge stresul financiar să ne împingă spre boală

„Stresul financiar duce la alte complicații, pacienții mănâncă mai nesănătos, mănâncă neregulat, datorită acestui stres financiar poate să își schimbe locul de muncă”, a declarat dr. Daniel Lighezan, medic cardiolog, pentru stirileprotv.ro.

De asemenea, sociologii spun că este vorba despre sărăcie, adesea cronică. Aceasta îi menține pe oameni într-o stare continuă de stres, instabilitate și insecuritate și favorizează apariția unor comportamente nocive pentru sănătate. În tot mai multe spitale din Europa, stresul financiar este deja luat în calcul ca factor de risc pentru anumite afecțiuni.

Consilierul onorific al ministrului Sănătății a subliniat că stresul financiar cronic, combinat cu un nivel ridicat de nemulțumire, afectează profund organismul. În acest context, riscul de cerebral aproape se dublează. Totodată, probabilitatea de apariție a insuficienței cardiace poate crește de până la cinci ori. Pe termen lung, această presiune constantă se traduce și printr-un risc semnificativ mai mare de mortalitate.