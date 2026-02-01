B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Stresul financiar nu te lasă doar fără bani. Medicii trag un semnal de alarmă asupra riscurilor pentru inimă

Stresul financiar nu te lasă doar fără bani. Medicii trag un semnal de alarmă asupra riscurilor pentru inimă

Ana Beatrice
01 feb. 2026, 23:03
Stresul financiar nu te lasă doar fără bani. Medicii trag un semnal de alarmă asupra riscurilor pentru inimă
Sursă Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Cât de mult ne afectează grijile financiare sănătatea inimii
  2. Cum ajunge stresul financiar să ne împingă spre boală

Stresul financiar nu afectează doar starea psihică, ci poate avea consecințe serioase asupra inimii. Studiile recente arată că grijile constante legate de bani și accesul la hrană pot accelera îmbătrânirea inimii.

Presiunea zilnică a nesiguranței financiare declanșează reacții de stres prelungit în organism, care, în timp, slăbesc sistemul cardiovascular. Cu alte cuvinte, anxietatea legată de supraviețuire poate deveni un pericol tăcut, dar real, pentru sănătatea inimii.

Cât de mult ne afectează grijile financiare sănătatea inimii

Bolile cardiovasculare rămân principala cauză de deces la nivel global. În România, mortalitatea provocată de aceste afecțiuni este de aproximativ 2,5 ori mai mare decât media Uniunii Europene. Un amplu studiu publicat în Mayo Clinic Proceedings, realizat pe aproape 280.000 de participanți, aduce date relevante despre impactul factorilor sociali asupra sănătății. Rezultatele arată clar că grijile legate de bani și insecuritatea alimentară lasă urme vizibile asupra inimii.

Persoanele aflate sub presiune financiară constantă prezentau semne clare de îmbătrânire cardiovasculară accelerată. În multe cazuri, aceste efecte erau comparabile sau chiar mai grave decât cele produse de factorii clasici de risc.

Potrivit conf. univ. dr. Cristian Buștea, medic cardiolog la Spitalul Județean de Urgență Oradea, stresul financiar este o formă de stres cronic care stimulează inflamația, un mecanism-cheie în apariția bolii coronariene. În timp, acest proces poate favoriza hipertensiunea, diabetul și creșterea colesterolului, crescând riscul de complicații medicale severe.

Cum ajunge stresul financiar să ne împingă spre boală

„Stresul financiar duce la alte complicații, pacienții mănâncă mai nesănătos, mănâncă neregulat, datorită acestui stres financiar poate să își schimbe locul de muncă”, a declarat dr. Daniel Lighezan, medic cardiolog, pentru stirileprotv.ro.

De asemenea, sociologii spun că este vorba despre sărăcie, adesea cronică. Aceasta îi menține pe oameni într-o stare continuă de stres, instabilitate și insecuritate și favorizează apariția unor comportamente nocive pentru sănătate. În tot mai multe spitale din Europa, stresul financiar este deja luat în calcul ca factor de risc pentru anumite afecțiuni.

Consilierul onorific al ministrului Sănătății a subliniat că stresul financiar cronic, combinat cu un nivel ridicat de nemulțumire, afectează profund organismul. În acest context, riscul de accident vascular cerebral aproape se dublează. Totodată, probabilitatea de apariție a insuficienței cardiace poate crește de până la cinci ori. Pe termen lung, această presiune constantă se traduce și printr-un risc semnificativ mai mare de mortalitate.

Tags:
Citește și...
Veniturile din sistemul sanitar românesc în 2026. Diferențe majore între stat și privat pentru asistenții medicali
Eveniment
Veniturile din sistemul sanitar românesc în 2026. Diferențe majore între stat și privat pentru asistenții medicali
Performanță remarcabilă pentru România! Un elev din Caracal a cucerit aurul mondial la matematică în Thailanda (FOTO)
Eveniment
Performanță remarcabilă pentru România! Un elev din Caracal a cucerit aurul mondial la matematică în Thailanda (FOTO)
Vizita în România l-a pus pe gânduri pe un turist străin: „Nu înțeleg. I-am văzut pe oameni făcând semnul crucii mai tot timpul” (VIDEO)
Eveniment
Vizita în România l-a pus pe gânduri pe un turist străin: „Nu înțeleg. I-am văzut pe oameni făcând semnul crucii mai tot timpul” (VIDEO)
Daniel Băluță, președintele PSD București: „Facem dreptate pentru bucureștenii batjocoriți, ținuți în frig și fără apă caldă”
Eveniment
Daniel Băluță, președintele PSD București: „Facem dreptate pentru bucureștenii batjocoriți, ținuți în frig și fără apă caldă”
Daniel Băluță: „Dacă nu livrăm apa caldă şi căldura în parametri, să plătească cine este de vină, oamenii nu plătesc nimic”
Eveniment
Daniel Băluță: „Dacă nu livrăm apa caldă şi căldura în parametri, să plătească cine este de vină, oamenii nu plătesc nimic”
Bani în plus pentru pensionari? PSD pune presiune pe Guvern pentru ajutoare destinate celor 2,8 milioane de beneficiari
Eveniment
Bani în plus pentru pensionari? PSD pune presiune pe Guvern pentru ajutoare destinate celor 2,8 milioane de beneficiari
Verdețurile românești se vând deja în piețe. Surpriză la prețuri: câți bani scot din buzunar românii
Eveniment
Verdețurile românești se vând deja în piețe. Surpriză la prețuri: câți bani scot din buzunar românii
De la loto la infracțiuni. Britanicul care a transformat câștigul într-un imperiu al drogurilor
Eveniment
De la loto la infracțiuni. Britanicul care a transformat câștigul într-un imperiu al drogurilor
Extinderea Magistralei M4 de metrou, cel mai mare proiect de infrastructură din România derulat de o autoritate publică locală, intră în linie dreaptă
Eveniment
Extinderea Magistralei M4 de metrou, cel mai mare proiect de infrastructură din România derulat de o autoritate publică locală, intră în linie dreaptă
Cătălin Predoiu, despre accesul copiilor la online: „Interdicția totală creează frustrare și curiozitate excesivă”
Eveniment
Cătălin Predoiu, despre accesul copiilor la online: „Interdicția totală creează frustrare și curiozitate excesivă”
Ultima oră
23:34 - Veniturile din sistemul sanitar românesc în 2026. Diferențe majore între stat și privat pentru asistenții medicali
22:24 - Scumpirile îi alungă pe români de la raft. Sucurile devin un lux, iar vânzările au scăzut cu 10%
21:34 - Performanță remarcabilă pentru România! Un elev din Caracal a cucerit aurul mondial la matematică în Thailanda (FOTO)
21:09 - Pierderi majore pentru bugetul de stat. „Taxa Temu” a mutat avioanele cu marfă de la Aeroportul Internațional Henri Coandă la Budapesta
20:10 - Vizita în România l-a pus pe gânduri pe un turist străin: „Nu înțeleg. I-am văzut pe oameni făcând semnul crucii mai tot timpul” (VIDEO)
19:48 - Daniel Băluță, președintele PSD București: „Facem dreptate pentru bucureștenii batjocoriți, ținuți în frig și fără apă caldă”
19:26 - Incident tensionat într-un tren din Austria. Un român a scos cuțitul în fața controlorului, iar prietenul său a devenit agresiv
18:57 - Daniel Băluță: „Dacă nu livrăm apa caldă şi căldura în parametri, să plătească cine este de vină, oamenii nu plătesc nimic”
18:18 - Bani în plus pentru pensionari? PSD pune presiune pe Guvern pentru ajutoare destinate celor 2,8 milioane de beneficiari
17:38 - Când se desfășoară următoarea rundă de negocieri dintre Ucraina, Rusia și SUA. Întâlniri decisive la Abu Dhabi: „Datele au fost stabilite”