Studenții au început goana după chirii. Orașele din țară unde prețurile au înregistrat cele mai mari creșteri

Studenții au început goana după chirii. Orașele din țară unde prețurile au înregistrat cele mai mari creșteri

03 sept. 2025, 14:06
Studenții au început goana după chirii. Orașele din țară unde prețurile au înregistrat cele mai mari creșteri
Sursa foto: freepik.com

A mai rămas mai puțin de o lună până la începutul noului an universitar, iar studenții sunt în febra căutărilor pentru o locuință în care să stea cu chirie. Cererea mare a dus și la creșterea tarifelor, astfel că prețurile înregistrate luna trecută au fost cu 4% mai mari decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Cuprins:

  1. Ce zonă din București a înregistrat cele mai mari scumpiri
  2. Cât costă să închiriezi o garsonieră în marile orașe din țară

Ce zonă din București a înregistrat cele mai mari scumpiri

Sectorul 1 al Capitalei deschide topul scumpirilor în materie de chirii. În această zonă, preţul mediu al unei chirii se apropie de 750 de euro pe lună. Locul doi în acest top este ocupat de o altă zonă din Capitală, mai exact Sectorul 2 al Capitalei. Cluj-Napoca, acolo unde închirierea unei locuințe costă și 630 de euro pe lună, ocupă doar locul trei.

La polul opus se situează Arad, unde găsim cele mai mici chirii din ţară, iar media prețurilor se situează la 360 de euro. Aradul este urmat de Craiova şi de Oradea, acolo unde media tarifelor percepute pentru chirii este de 430 de euro.

Oradea este campioană la scumpirea chiriilor garsonierilor, cu 20% mai mult comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Creșteri semnificative au înregistrat și apartamentele cu două camere din Timişoara şi cele cu trei camere din Constanţa, pentru închirierea cărora oamenii trebuie să plătească cu 13% mai mult decât anul trecut, potrivit Observator News.

Cât costă să închiriezi o garsonieră în marile orașe din țară

Nici măcar garsonierele, cel mai căutat tip de locuință în această perioadă, nu mai sunt la fel de accesibile în cele mai importante centre universitare din țară. Spre exemplu, în Cluj, chiria pe o lună se ridică la 440 de euro. Și în Brașov, proprietarii au mărit prețurile, astfel că închirierea unei garsoniere costă acum 380 de euro. Iaşiul urmează îndeaproape Brașovul la tarife. Studenții care sunt interesați să își găsească o locuință vor trebui să plătească în jur de 370 de euro pe lună.

La polul opus, Timișoara își îmbie actualii sau viitorii localnici cu chirii de 300 de euro pe lună.

