au intervievat 48 de persoane, în cadrul unui studiu, care au supraviețuit experiențelor în apropierea morții. Ei au cerut să descrie și să schițeze ce au văzut în ultimele lor momente, între viață și moarte. Iată poveștile lor, de la întâlniri divine la călătorii suprarealiste, din altă lume!

Viața de dincolo?

Ce se întâmplă după moarte? Dar până la moarte? Mai există viață? Acestea sunt întrebări pe care mulți ni le-am pus. Acum, un studiu privind viața de după, aduce noi dezvăluiri. Participanții la studiu sunt oameni care au fost la un pas de moarte. Aceștia au descris ce au văzut în acele momente.

Unul și-a amintit: „Erau scări de piatră în stânga în fața mea, iar Isus era spre vârf, îmbrăcat într-o robă albă”. Un altul a spus: „Dumnezeu a apărut ca o mare lumină în depărtare”.

Pe de altă parte, alții au raportat experiențe care au sfidat orice cadru religios tradițional. O persoană a susținut că a văzut o „gaură neagră”, în timp ce alta a descris o „matrice” cosmică formată din „multe puncte de rețea, toate conectându-se în mai multe dimensiuni”.

Un alt participant a descris un înger cu „aripi albe rafinate, penele incredibil de detaliate și stratificate una pe cealaltă” și o „față ca cea a unui zeu grec”.

Experiențele în preajma morții, influențate de credințele culturale

Autorul principal, Dr. France Lerner de la Institutul de Științe Matematice și Aplicații din Beijing, a declarat că credințele culturale joacă un rol crucial în modelarea a ceea ce oamenii experimentează în timpul unui NDE (Near-Death Experience), conform Daily Mail.

Acest lucru ar putea explica de ce unii participanți au raportat că au auzit „oameni citind Tora”, în timp ce alții l-au descris pe Isus sau ființe îngerești.

În ciuda diversității lor, multe NDE-uri împărtășeau teme comune: tuneluri, lumini strălucitoare, scări, persoane dragi și, uneori, modele cosmice sau geometrice.

Cercetătorii au descoperit că aceste experiențe au avut loc de obicei într-unul dintre cele patru „tipuri spațiale” distincte.

Cele patru „tipuri spațiale” distincte

Formele A au implicat o vedere îngustă, asemănătoare unui tunel, posibil legată de fluxul sanguin redus către creier.

Formele B și C au apărut în spații eliptice sau asemănătoare arcului și sunt probabil declanșate pe măsură ce jumătate din câmpul vizual este pierdut temporar.

Formele C5, cele mai complexe, au apărut într-o „incintă elipsoidală” de 360 de grade. Oamenii au progresat de obicei de la o experiență în formă de A la una în formă de C5 pe măsură ce LVM-ul lor a progresat, ceea ce i-a determinat pe cercetători să creadă că au aceeași cauză fizică.

Cercetăroii subliniază că descoperirile nu sugerează existența unui suflet separabil sau a unei conștiințe independente de corp. Mai degrabă, ele pot reflecta încercările finale ale creierului de a înțelege informațiile senzoriale estompate.

Ce se întâmplă după ce oamenii se întorc?

Un alt studiu recent și-a îndreptat atenția către ceea ce se întâmplă după ce oamenii se întorc, conform

Cercetarea de la Universitatea din Virginia (UVA) a constatat că aproximativ 15% dintre pacienții grav bolnavi raportează că au avut un NDE, experiențe care pot include o senzație în afara corpului, reuniuni cu cei dragi decedați sau un sentiment profund de pace.

Pentru a înțelege cum se descurcă acești indivizi după aceea, cercetătorii UVA au chestionat 167 de persoane care au suferit astfel de episoade. Descoperirile lor, publicate în Psychology of Consciousness: Theory, Research, and Practice, dezvăluie că efectele ulterioare pot fi la fel de schimbătoare ca și experiențele în sine.

Aproape 70% dintre participanți au raportat schimbări majore în credințele lor spirituale sau religioase, împreună cu o frică scăzută de moarte.

Transformarea vine adesea cu un cost. Peste 20% dintre participanți au spus că s-au confruntat cu dificultăți în relații sau divorțuri după experiența lor, în timp ce mulți au descris singurătatea și izolarea de îndurare.

„O sabie cu două tăișuri”

Un participant și-a numit experiența drept o „sabie cu două tăișuri”. Evenimentul a fost prea profund pentru a fi împărtășit, de teamă să nu fie înțeles greșit.

Dr. Jeffrey Long, oncolog radiologic din Kentucky și fondator al Fundației de Cercetare a Experienței în Apropierea Morții, a analizat peste 5.000 de cazuri. El a declarat că a găsit „dovezi copleșitoare” ale vieții după moarte.

Potrivit lui, 45% dintre supraviețuitorii NDE raportează experiențe în afara corpului, descriindu-se adesea plutind deasupra propriilor corpuri, uneori confirmate mai târziu de martori. Cu toate acestea, specialistul încă nu este sigur cum se întâmplă.

„Nu am găsit nicio explicație științifică pentru aceste experiențe”, a mărturisit Long, dar a remarcat amploarea rapoartelor. „Am citit cercetări despre creier și am luat în considerare toate explicațiile posibile pentru NDE. Concluzia este că niciuna dintre ele nu ține apă”, a mai spus el.

Dr. Bruce Greyson, profesor emerit de psihiatrie la UVA, este de acord că experiențele în apropierea morții sunt surprinzător de frecvente. Ele afectează între 10% și 20% dintre persoanele care se apropie de moarte, aproximativ 5% din populația generală.