Studiu Deloitte: Instabilitatea politică și corupția, principalele griji ale tinerilor români în 2025. Pe primul loc rămâne costul vieții de zi cu zi rămâne

Un nou studiu realizat de Deloitte, la nivel global, relevă că instabilitatea politică și corupția au urcat în topul preocupărilor pentru tinerii din România. Conform Deloitte Global Gen Z and Millennial Survey 2025, 36% dintre Millennials și 22% dintre aceștia sunt preocupați de instabilitatea politică, în timp ce corupția îngrijorează 23% dintre reprezentanții Generației Z și 25% dintre Millennials.

Cu toate acestea, costul vieții rămâne problema principală, cu 48% dintre Millennials și 39% dintre cei din Generația Z exprimând această îngrijorare.

Studiu Deloitte: Cum influențează aceste temeri viața financiară și cariera tinerilor

Tinerii români nu doar că sunt preocupați de situația politică, dar și de viitorul lor financiar. Studiul arată că 60% dintre Millennials și 46% dintre Generația Z se tem că nu vor avea o situație financiară confortabilă după pensionare. De asemenea, mulți trăiesc de la un salariu la altul, iar peste o treime au dificultăți cu cheltuielile curente. În ceea ce privește cariera, tinerii urmăresc mai ales independența financiară și un echilibru sănătos între muncă și viața personală.

Raluca Bontaș, Partener Deloitte România, subliniază: Preocuparea pentru bunăstarea financiară revine așadar în prim plan, generațiile tinere fiind în mod clar mai flexibile în a-și schimba cursul carierei, inclusiv domeniul de activitate, pentru a-și atinge obiectivele. Există o diferență în poziționarea pe subiect, căci cei din generația Millennials sunt dispuși să facă o astfel de schimbare în special pentru un pachet salarial mai consistent (41%), în timp ce reprezentanții Generației Z caută mai degrabă să avanseze mai rapid în carieră (33%), recunoscând însă că și suplimentarea veniturilor este importantă (29%). În acest peisaj, angajatorii sunt chemați să găsească din nou resurse și beneficii care chiar contează, pentru că retenția nu mai e un simplu indicator de resurse umane, ci o probă de loialitate reciprocă.”

Ce rol are tehnologia în viața profesională a tinerilor

Un alt aspect important evidențiat de studiu este utilizarea inteligenței artificiale generative (GenAI). Aproximativ 43% dintre Millennials și 42% dintre Generația Z folosesc deja aceste tehnologii la locul de muncă, o creștere semnificativă față de anul precedent. La nivel global, însă, proporția tinerilor care utilizează deja astfel de tehnologii este mult mai mare – 56% dintre Millennials și 57% dintre cei din .

Cât de importantă este protecția mediului pentru tineri

Preocuparea pentru protecția mediului rămâne și ea ridicată – 73% dintre Millennials și 68% dintre reprezentanții Generației Z din România (peste procentele înregistrate la nivel global, respectiv 63% și 65%) spun că sunt îngrijorați cu privire la schimbările climatice. În aceste condiții, peste 60% dintre ei sunt dispuși să plătească mai mult pe produse sau servicii sustenabile, iar în jur de 70% iau în calcul certificările și politicile de mediu ale unei companii atunci când evaluează un potențial angajator.

Studiul , ajuns la ediția a 14-a, a fost efectuat în rândul a circa 8.700 de exponenți ai Generației Millennials (născuți între ianuarie 1983 și decembrie 1994) și a aproximativ 14.700 de reprezentanți ai Generației Z de peste 18 ani (născuți între ianuarie 1995 și decembrie 2006), din 44 de țări din întreaga lume.