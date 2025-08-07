B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Studiu MOCAPP & HypeAuditor: Piața de Influencer Marketing din România atinge 112 de milioane euro în 2025

Studiu MOCAPP & HypeAuditor: Piața de Influencer Marketing din România atinge 112 de milioane euro în 2025

George Lupu
07 aug. 2025, 11:31
Studiu MOCAPP & HypeAuditor: Piața de Influencer Marketing din România atinge 112 de milioane euro în 2025

Influencer Marketing continuă să crească spectaculos în România și atinge valoarea record de 112 milioane euro în anul 2025, conform studiului realizat de agenția MOCAPP și partenerul HypeAuditor.

Studiu MOCAPP & HypeAuditor: Piața de Influencer Marketing din România atinge 112 de milioane euro în 2025


Creștere anuală de 12%-15%, cu peste 500.000 de postări sponsorizate realizate de Influencerii români în ultimele 12 luni.

Piața de Influencer Marketing din România continuă să crească spectaculos și atinge valoarea record de 112 milioane euro în anul 2025, conform studiului realizat de agenția MOCAPP și partenerul HypeAuditor.

Studiul Pieței Influencer Marketing din România a fost lansat pentru prima dată în 2024, având misiunea de a analiza, evalua și ajuta profesioniștii din piața de publicitate online. Studiul este realizat în fiecare an de MOCAPP, lider în Influencer Marketing în SE Europei, în parteneriat cu HypeAuditor, platformă globală de analytics.

Studiul din 2025 oferă insight-uri valoroase despre dinamica și evoluția pieței, tendințe emergente și performanța campaniilor Social Media cu creatori de conținut, influenceri și vedete.

În 2025, peste 8.200 de companii românești au derulat campanii de influencer marketing, generând peste jumătate de milion de postări sponsorizate.

Cele mai populare canale Social Media utilizate rămân Instagram (73%), TikTok (16%) și YouTube (6%).

În continuare, video-urile scurte (Reels, TikTok, Stories) rămân cele mai eficiente, cu un impact de până la 9 ori mai mare decât postările statice.

Studiul relevă și creșterea accentului pe etică și transparență: 72% dintre companii menționează ca prioritate Brand Safety (siguranța imaginii brandului), iar peste 89% utilizează cel puțin trei formate diferite de conținut. Campaniile „always-on” și parteneriatele pe termen lung devin o normă, iar formatul Live Shopping este așteptat să devină un trend major în anul acesta.

Florin Grozea, fondator și CEO MOCAPP, declară: „Influencer Marketing a ajuns la maturitate, iar brandurile înțeleg tot mai bine valoarea unor relații autentice și durabile cu creatorii de conținut. În următorii ani, vom vedea consolidarea Brand Safety și o creștere accelerată a formatelor interactive, precum Live Shopping, care vor transforma experiența utilizatorilor și eficiența campaniilor.”

Perspectivele pentru următorii ani sunt optimiste, cu un ROI mediu al campaniilor de influencer marketing de 6-7 euro pentru fiecare euro investit, putând ajunge până la 18 euro în anumite industrii.

Influencer Marketing-ul în România crește rapid. Vedem tot mai clar că brandurile nu mai tratează colaborările cu influenceri ca pe un experiment sau o noutate. Din contră – acest canal a devenit esențial pentru storytelling, engagement real și conținut de calitate. Suntem într-o nouă etapă de maturizare a pieței, iar asta e o veste excelentă atât pentru creatori, cât și pentru marketerii care își doresc rezultate reale, nu doar expunere.” Nick Baklanov, PR & Research la HypeAuditor.

——

Despre MOCAPP:

MOCAPP este o agenție full-service specializată în Influencer Marketing, lider în SE Europei, care conectează branduri cu influenceri relevanți pentru campanii eficiente și sigure. Cu o experiență vastă și peste 4.000 de campanii derulate, MOCAPP a colaborat deja cu peste 150 de clienți din șase țări.

Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Bărbatul din Timişoara care şi-ar fi ameninţat soţia şi fiica, reţinut
Eveniment
Bărbatul din Timişoara care şi-ar fi ameninţat soţia şi fiica, reţinut
Este bine să congelăm brânza? Iată ce spun experții
Eveniment
Este bine să congelăm brânza? Iată ce spun experții
Tragedie în Bistrița-Năsăud! Un bărbat a murit, după ce s-a răsturnat cu ATV-ul. Ce au declarat autoritățile
Eveniment
Tragedie în Bistrița-Năsăud! Un bărbat a murit, după ce s-a răsturnat cu ATV-ul. Ce au declarat autoritățile
Ce amendă au primit doi bucureșteni, după ce au aruncat mobilierul pe domeniul public
Eveniment
Ce amendă au primit doi bucureșteni, după ce au aruncat mobilierul pe domeniul public
Încă o lovitură pentru bugetul statului. ANAF a pierdut procesul cu OMV Petrom și trebuie să restituie o sumă uriașă
Eveniment
Încă o lovitură pentru bugetul statului. ANAF a pierdut procesul cu OMV Petrom și trebuie să restituie o sumă uriașă
Un biciclist din Brăila a fost spulberat de un șofer bulgar, pe DN 22B
Eveniment
Un biciclist din Brăila a fost spulberat de un șofer bulgar, pe DN 22B
Prețul pâinii atinge noi recorduri în România, în ciuda producției de grâu istorice / Cât a ajuns să coste o franzelă
Eveniment
Prețul pâinii atinge noi recorduri în România, în ciuda producției de grâu istorice / Cât a ajuns să coste o franzelă
Românii pot merge la specialist fără bilet de trimitere de la medicul de familie. Cine poate beneficia de acest lucru și ce a transmis ministrul Sănătății
Politică
Românii pot merge la specialist fără bilet de trimitere de la medicul de familie. Cine poate beneficia de acest lucru și ce a transmis ministrul Sănătății
Caz rar în Iași! O tânără de 22 de ani a realizat a cincea cezariană. Ce spun medicii
Eveniment
Caz rar în Iași! O tânără de 22 de ani a realizat a cincea cezariană. Ce spun medicii
Zi de doliu naţional: Fostul președinte a fost înmormântat într-o ceremonie privată la Cimitirul Ghencea III
Eveniment
Zi de doliu naţional: Fostul președinte a fost înmormântat într-o ceremonie privată la Cimitirul Ghencea III
Ultima oră
13:42 - În zi de doliu național, ministra Oana Țoiu a plecat la Kiev
13:37 - Bărbatul din Timişoara care şi-ar fi ameninţat soţia şi fiica, reţinut
13:23 - Feli Donose, relație specială cu fiica ei, Nora Luna. Ce dezvăluiri a făcut artista din culisele relației mamă-fiică
13:00 - Premierul Bolojan, surprins în spatele lui Văcăroiu, Năstase și Dăncilă, la înmormântarea lui Ion Iliescu
12:58 - Un soldat american a fost arestat după ce a încercat să ofere Rusiei informații secrete
12:55 - Mihaela Rădulescu, primul mesaj emoționant de când a fost înmormântat Felix Baumgartner. Ce a scris românca pe rețelele de socializare
12:25 - Oana Zăvoranu nu își mai revine! „Când viața te aduce în momente din astea…”. Ce se petrece cu vedeta
12:14 - Este bine să congelăm brânza? Iată ce spun experții
12:12 - Kremlin: Putin și Trump vor avea o întâlnire „în următoarele zile”
11:56 - Tragedie în Bistrița-Năsăud! Un bărbat a murit, după ce s-a răsturnat cu ATV-ul. Ce au declarat autoritățile