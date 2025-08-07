Studiu MOCAPP & HypeAuditor: Piața de Influencer Marketing din România atinge 112 de milioane euro în 2025

Influencer Marketing continuă să crească spectaculos în România și atinge valoarea record de 112 milioane euro în anul 2025, conform studiului realizat de agenția MOCAPP și partenerul HypeAuditor.

Creștere anuală de 12%-15%, cu peste 500.000 de postări sponsorizate realizate de Influencerii români în ultimele 12 luni.

Piața de Influencer Marketing din România continuă să crească spectaculos și atinge valoarea record de 112 milioane euro în anul 2025, conform studiului realizat de agenția MOCAPP și partenerul HypeAuditor.

Studiul Pieței Influencer Marketing din România a fost lansat pentru prima dată în 2024, având misiunea de a analiza, evalua și ajuta profesioniștii din piața de publicitate online. Studiul este realizat în fiecare an de MOCAPP, lider în Influencer Marketing în SE Europei, în parteneriat cu HypeAuditor, platformă globală de analytics.

oferă insight-uri valoroase despre dinamica și evoluția pieței, tendințe emergente și performanța campaniilor Social Media cu creatori de conținut, influenceri și vedete.

În 2025, peste 8.200 de companii românești au derulat campanii de influencer marketing, generând peste jumătate de milion de postări sponsorizate.

Cele mai populare canale Social Media utilizate rămân Instagram (73%), TikTok (16%) și YouTube (6%).

În continuare, video-urile scurte (Reels, TikTok, Stories) rămân cele mai eficiente, cu un impact de până la 9 ori mai mare decât postările statice.

Studiul relevă și creșterea accentului pe etică și transparență: 72% dintre companii menționează ca prioritate Brand Safety (siguranța imaginii brandului), iar peste 89% utilizează cel puțin trei formate diferite de conținut. Campaniile „always-on” și parteneriatele pe termen lung devin o normă, iar formatul Live Shopping este așteptat să devină un trend major în anul acesta.

Florin Grozea, fondator și CEO MOCAPP, declară: „Influencer Marketing a ajuns la maturitate, iar brandurile înțeleg tot mai bine valoarea unor relații autentice și durabile cu creatorii de conținut. În următorii ani, vom vedea consolidarea Brand Safety și o creștere accelerată a formatelor interactive, precum Live Shopping, care vor transforma experiența utilizatorilor și eficiența campaniilor.”

Perspectivele pentru următorii ani sunt optimiste, cu un ROI mediu al campaniilor de influencer marketing de 6-7 euro pentru fiecare euro investit, putând ajunge până la 18 euro în anumite industrii.

„Influencer Marketing-ul în România crește rapid. Vedem tot mai clar că brandurile nu mai tratează colaborările cu influenceri ca pe un experiment sau o noutate. Din contră – acest canal a devenit esențial pentru storytelling, engagement real și conținut de calitate. Suntem într-o nouă etapă de maturizare a pieței, iar asta e o veste excelentă atât pentru creatori, cât și pentru marketerii care își doresc rezultate reale, nu doar expunere.” Nick Baklanov, PR & Research la HypeAuditor.

