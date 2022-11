Studiu Reveal Marketing Research în parteneriat DENT ESTET: “Românii, din ce în ce mai preocupați de sănătatea lor dentară. 33% dintre cei cu venituri peste medie merg mai des la dentist decât în perioada pandemiei”

88% dintre respondenți se declară preocupați de sănătatea lor dentară

8 din 10 participanți la studiu declară că au vizitat medicul stomatolog cel puțin o dată, în ultimul an

Crește interesul pentru serviciile de estetică dentară. Aproape 50% dintre români apelează la astfel de servicii având ca motivație îmbunătățirea încrederii în sine și echilibrul emoțional

Deși sunt preocupați de sănătatea dentară, românii preferă în continuare să meargă la medic pentru a trata nu pentru a preveni

Frica de stomatolog rămâne în top trei motive pentru care românii nu merg la dentist

București, … noiembrie 2022: Peste 70% dintre români suferă de afecțiuni stomatologice netratate [1], deși majoritatea acestora pot fi prevenite într-un stadiu incipient, printr-o igienă orală corespunzătoare și vizite periodice la medicul stomatolog. În România activează în prezent, conform statisticilor UE, aproximativ 17.000 de cadre medicale stomatologice, având o proporție de 0.84 [2] dentiști pentru fiecare 1 000 de locuitori. Cu toate acestea, România este pe ultimele locuri din Europa în ceea ce privește bugetul alocat sănătăţii orale [3].

În acest context, Reveal Marketing Research a realizat, în colaborare cu clinicile stomatologice DENT ESTET, un studiu reprezentativ la nivel național pentru a identifica atitudinile și comportamentele românilor din mediul urban, cu venituri peste medie, în raport cu sănătatea lor dentară.

Două treimi dintre respondenți respectă, în medie, sfaturile medicilor în ceea ce privește igiena dentară zilnică

Deși un procent de 88% dintre respondenți se declară preocupați de sănătatea lor dentară, doar 55% consideră că nivelul acesteia este optim. De asemenea, remarcăm că nivelul de preocupare cu privire la sănătatea orală a crescut semnificativ în ultimii 3 ani, pandemia determinând oamenii să fie mai conștienți de importanța îngrijirii danturii, o treime dintre respondenți declarând că merg mai des la dentist decât în perioada pandemiei.

Îndreptându-ne atenția către comportamentele de igienă orală, observăm că doar două treimi dintre respondenți respectă recomandările medicilor stomatologi de a peria dinții de două ori pe zi, în timp ce doar 61% dintre respondenți declară că își schimbă periuțele de dinți la 3 luni sau mai des. În aceeași ordine de idei, apa de gură este utilizată de 64% dintre respondenți, iar ața dentară de un procent și mai scăzut, de 48%.

Chiar dacă periuța electrică devine din ce în ce mai populară în rândul românilor (53%), aceștia preferă în continuare, într-o măsură semnificativ mai mare, să utilizeze periuța de dinți clasică (70%).

2 din 10 români au mers la dentist în ultimul an din cauza unei urgențe dentare

Conform aceluiași studiu realizat de Reveal Marketing & DENT ESTET, 8 din 10 respondenți declară că au vizitat cel puțin o dată medicul stomatolog în ultimul an. Dintre aceștia, cca 50% au efectuat 1-2 vizite de control, iar restul au urmat tratamente care s-au extins pe mai mult de 3 vizite. Un procent de 10% au urmat planuri de tratament mai complexe ce au necesitat 10 sau mai multe vizite la specialist.

Dacă ne referim la motivele pentru care respondenții au programat o vizită la stomatolog, în cazul a 78% dintre ei vorbim despre programări planificate (control, tratament în lucru), în timp ce 22% s-au prezentat pentru o situație de urgență (carie, durere, etc).

Dr. Oana Taban, CEO şi Fondator DENT ESTET

“O igienă orală necorespunzătoare nu afectează doar dinții, ci sănătatea întregului organism, iar problemele dentare pot afecta semnificativ calitatea vieții. Rezultatele studiului realizat de Reveal Marketing Research pentru DENT ESTET confirmă ceea ce observăm și noi medicii în cadrul clinicilor stomatologice: igiena precară și amânarea vizitelor la medic atrag de la sine acutizarea problemelor orale. Acest aspect este observabil, de altfel, și din rezultatele studiului, care arată că obturațiile se numără printre cele mai solicitate tratamente, prevalența cariilor dentare fiind în continuare una extrem de ridicată.

Trebuie menționat, de asemenea, faptul că amânarea vizitelor la stomatolog conduce la creșterea costurilor cu tratamentele dentare, ceea ce poate reprezenta o povară în plus pentru bugetul unei familii. În acest context, sunt necesare eforturi susținute din partea tuturor celor implicați pentru crearea de programe naționale de conștientizare și educare a populației, astfel încât românii să ofere atenția necesară sănătății lor orale.”

Prevenția continuă să fie o provocare: românii aleg în continuare să meargă la dentist pentru a trata, nu pentru a preveni

Dintre respondenți, 89% sunt de acord că amânarea vizitelor la dentist poate crește nivelul costurilor pentru tratamente, iar 84% consideră chiar că amânarea acestor vizite poate conduce la pierderea unor dinți (edentație). Deși sunt conștienți de aceste riscuri, 36% dintre respondenți declară că preferă să viziteze medicul stomatolog doar atunci când apare o urgență.

În ceea ce privește motivațiile pentru care respondenții aleg clinici stomatologice, observăm nevoia unei mai bune educații sanitare, deoarece tratarea afectiunilor stomatologice (82%) ocupă o poziție superioară prevenției acestora (68%).

Este important de evidențiat faptul că estetica dentară joacă un rol important pentru 43% dintre respondenți, aceștia dorindu-și îmbunătățirea aspectului fizic atunci când merg la stomatolog. La baza acestui tip de motivație regăsim beneficii de ordin emoțional, cum ar fi recâștigarea stimei de sine sau acceptarea socială.

În ceea ce privește cele mai accesate servicii, studiul arată că efectuarea detartrajului rămâne în top, 84% dintre respondenți declarând că au avut parte cel puțin o dată de un astfel de tratament. În proporție de 67% dintre românii din mediul urban merg la dentist pentru realizarea unui detartraj cel puțin o dată pe an.

Marius Luican, CEO al Reveal Marketing Research:

”Studiul realizat alături de DENT ESTET este de o profunzime așa cum nu s-a mai făcut pe piața românească și scoate în evidență principalele probleme și temeri când vine vorba de igiena dentară. Chiar dacă diferențele sunt mai mici decât dacă ne-am raporta la nivelul general al societății românești, aflăm din studiul nostru că și în cazul reprezentanților clasei sociale peste medie tratarea câștigă duelul împotriva prevenției afecțiunilor dentare. Rămânând tot în aria motivațiilor de a merge la stomatolog este remarcabilă importanța în creștere a esteticii dentare și a beneficiilor de ordin emoțional ce vin la pachet cu aceasta. Un zâmbet îngrijit și frumos îmbunătațește stima de sine fiind ca o carte de vizită, un semn al sănătății și al preocupării față de sine.”

Metodologie: Studiul Reveal Marketing Research s-a desfăşurat online în perioada 13-17.10.2022 pe un eşantion reprezentantiv pentru universul persoanelor cu vârsta între 25-65 ani, cu venituri peste medie, rezidenți în mediul mediul urban mare, utilizatori de internet. Mărimea eșantionului a fost de 1011 respondenți, iar eroarea maximă de eșantionare este +/-3.1% la un nivel de încredere de 95%.

