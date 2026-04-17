SUA anunță că sunt pregătite să lovească infrastructura Iranului, în contextul blocadei navale

Selen Osmanoglu
17 apr. 2026, 13:20
Militari americani în Iran Sursa foto: X
Secretarul Apărării al SUA, Pete Hegseth, a avertizat Iranul că blocada navală impusă recent este doar o măsură temporară, iar armata americană este pregătită să lanseze atacuri asupra infrastructurii critice dacă negocierile eșuează.

Avertisment direct de la Pentagon

În cadrul unei conferințe de presă, Pete Hegseth a transmis un mesaj ferm către Teheran, subliniind că opțiunea militară este pregătită, conform Reuters.

„Ne reîncărcăm armele cu o putere mai mare ca niciodată și cu o informație mai bună. Suntem pregătiți și gata să lovim infrastructura voastră critică cu dublă utilizare, capacitățile voastre rămase de generare a energiei electrice și industria voastră petrolieră. Am prefera să nu facem asta”, a spus acesta.

Declarațiile vin în contextul armistițiului dintre Statele Unite, Israel și Iran, care urmează să expire săptămâna viitoare.

Blocada navală, deja în acțiune

Blocada navală împotriva Iranului a intrat în vigoare luni, iar efectele sunt deja vizibile. În doar câteva zile, forțele americane au respins 13 nave care se îndreptau spre porturile iraniene, toate conformându-se fără a fi necesare percheziții.

Președintele Statului Major Interarme, generalul Dan Caine, a declarat că armata este pregătită să reia rapid operațiunile de luptă la scară largă: „Forțele americane sunt pregătite să reia operațiunile de luptă la scară largă practic în orice moment.”

Amenințări pentru navele care încalcă blocada

Potrivit oficialilor americani, orice navă care încearcă să sprijine Iranul riscă să fie interceptată: „Dacă nu respectați blocada, vom folosi forța”, au avertizat autoritățile militare.

Mai mult, măsurile pot fi aplicate inclusiv în apele internaționale sau chiar în apele teritoriale iraniene, ceea ce marchează o escaladare semnificativă a tensiunilor.

Ce mărfuri sunt considerate contrabandă

Statele Unite au extins blocada și asupra anumitor categorii de bunuri considerate contrabandă. Printre acestea se numără:

  • arme și sisteme de armament;
  • muniții;
  • materiale nucleare;
  • țiței și produse petroliere;
  • fier și oțel;
  • aluminiu.

Navele suspecte pot fi oprite, inspectate și chiar reținute în baza dreptului internațional aplicabil în conflicte armate.

Miza majoră: Strâmtoarea Ormuz

Un punct-cheie al tensiunilor este Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute energetice din lume.

Aproximativ o cincime din exporturile globale de petrol și gaze naturale tranzitează această zonă, ceea ce face ca orice blocaj să aibă impact direct asupra prețurilor energiei la nivel global.

Președintele Donald Trump a cerut deschiderea acestei rute ca parte a condițiilor pentru menținerea armistițiului.

„O alegere înțeleaptă” pentru Iran

În final, Pete Hegseth a transmis că Iranul trebuie să decidă rapid dacă va continua negocierile sau va risca o escaladare militară.

„Teheranul trebuie să aleagă cu înțelepciune”, a spus oficialul american, subliniind că blocada este doar „o modalitate politicoasă” de a gestiona conflictul.

