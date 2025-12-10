B1 Inregistrari!
Substanțele chimice din alimente amenință sănătatea globală. Ce spune un raport despre cancer, infertilitate și pierderi demografice masive

Selen Osmanoglu
10 dec. 2025, 11:39
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Raportul și metodologia cercetării
  2. Impactul asupra sănătății și demografiei
  3. Pericolul pesticidelor și al materialelor plastice

Oamenii de știință trag un semnal de alarmă privind impactul substanțelor chimice sintetice din sistemul alimentar asupra sănătății umane și ecosistemelor. Ftalații, bisfenolii, pesticidele și PFAS provoacă cancer, tulburări de dezvoltare, infertilitate și degradează agricultura globală, cu un cost estimat la 2,2 trilioane de dolari anual.

Raportul și metodologia cercetării

Raportul, publicat miercuri, a fost realizat de zeci de cercetători din organizații precum Institute of Preventive Health, Center for Environmental Health, ChemSec, și universități din SUA și Marea Britanie, inclusiv University of Sussex și Duke University. Proiectul a fost coordonat de cercetători din cadrul Systemiq, companie implicată în inițiative pentru atingerea obiectivelor ONU de dezvoltare sustenabilă și a Acordului de la Paris, scrie The Guardian.

Autorii raportului susțin că focusul asupra celor patru tipuri de substanțe chimice este justificat: „sunt printre cele mai răspândite și cel mai bine studiate la nivel mondial, cu dovezi solide privind daunele asupra sănătății umane și a mediului.”

Philip Landrigan, pediatru și profesor de sănătate publică globală la Boston College, a numit raportul „un semnal de alarmă”: „Lumea trebuie cu adevărat să se trezească și să facă ceva în privința poluării chimice. Aș spune că problema poluării chimice este la fel de gravă ca cea a schimbărilor climatice.”

Impactul asupra sănătății și demografiei

Expunerea la substanțele chimice industriale a crescut dramatic după al Doilea Război Mondial, producția chimică globală crescând de peste 200 de ori din anii 1950. În prezent, peste 350.000 de substanțe sintetice sunt pe piață, iar expunerea oamenilor și ecosistemelor a depășit o „limită planetară”.

Costul pentru sănătate provocat de ftalați, bisfenoli, pesticide și PFAS se ridică la până la 2,2 trilioane de dolari pe an. Mai mult, dacă expunerea la disruptori endocrini se menține, între 2025 și 2100 ar putea exista cu 200 până la 700 de milioane de nașteri mai puține.

„Numărul de cazuri și decese cauzate de boli infecțioase precum rujeola, scarlatina sau tusea convulsivă a scăzut enorm. În schimb, a avut loc o creștere incredibilă a bolilor non-transmisibile. Desigur, nu există un singur factor… dar dovezile sunt foarte clare: expunerea tot mai mare la sute, poate chiar mii de substanțe chimice fabricate este o cauză majoră a bolilor la copii”, a declarat Landrigan.

„Ceea ce mă înspăimântă cu adevărat este existența miilor de substanțe chimice la care suntem expuși zilnic și despre care nu știm nimic. Și până când una dintre ele nu va provoca un efect evident – cum ar fi nașterea de copii fără membre – vom continua să ne expunem orbește”, a adăugat.

Pericolul pesticidelor și al materialelor plastice

Raportul atrage atenția asupra efectelor ftalaților și bisfenolilor, folosiți în plastic și ambalaje alimentare, pesticidelor din agricultura industrială și PFAS, prezente în hârtie rezistentă la grăsimi sau cutii pentru alimente.

Aceste substanțe se acumulează în mediu și ajung în alimente prin aer, sol și apă contaminată, provocând cancer, malformații congenitale, dereglări endocrine și afectarea inteligenței.

