Supărarea judecătorilor CCR ne costă scump. Fiecare judecător supărat ia un spor de 2.300 de euro. Și dacă nu e, tot primește sporul

Adrian A
14 apr. 2026, 15:14
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
  1. Supărarea judecătorilor se plătește bine la CCR
  2. Plus pensii speciale…

Curtea Constituțională a României a publicat zilele trecute noile venituri ale angajaților, inclusiv ale judecătorilor CCR. Nu este nicio austeritate la Curtea Constituțională. Și se primește spor pentru orice. Și de supărare și de condiții grele.

Supărarea judecătorilor se plătește bine la CCR

Supărarea, condițiile grele de muncă și confidențialitatea sunt plătite gras la CCR. Judecătorii Curții Constituționale adună zeci de mii de lei din sporurile pe care le primesc.

Astfel, pe lângă salariul de bază de peste 47.000 de lei, judecătorii CCR mai primesc:

spor de confidențialitate – 2.354 de lei brut

spor de stres / supărare – 11.768 lei

spor de doctorat – 500 lei.

Plus pensii speciale…

Mai mulți judecători CCR iau și pensie specială.

Cristian Deliorga – 825.000 lei pe an / Pensie de 68.700 lei pe lună

Bogdan Licu – 383.000 lei pe an / Pensie de 32.000 lei/lună

Gheorghe Stan – 350.000 lei pe an / Pensie de 30.000 lei pe lună

Mihaela Ciochina are 34.000 lei net pensie specială.

Și președinta CCR, Simina Tănăsescu ia pensie specială. Ea s-a pensionat imediat ce a ajuns judecător CCR.

Judecătorul Csaba Asztalos a fost propus de UDMR și a fost șef al Consiliului Național de Combatere a Discriminării (CNCD). Acesta și-a depus cererea de pensionare la doua zi după ce a depus jurământul de învestitură la Cotroceni în iulie 2025., scriu jurnaliștii de la Newsweek.ro.

De altfel, Asztalos este un susținător al primelor și sporurilor. El a avut declarații favorabile primei de pensionare de 36.000 euro date judecătorilor CCR și chiar în favoarea interzicerii de către CCR a publicării declarațiilor de avere de către demnitari și funcționarii publici.

Doar 3 judecători nu cumulează pensia cu salariul de la CCR. Mihai Busuioc si Dacian Dragoș, ultimii veniți, nu au vechimea pe legea actuală, si de aceea nu au cerut să iasă la pensie. Celor doi li se mai adaugă și Iuliana Scântei care nu și-a depus cererea de pensionare, deși îndeplinește criteriile.

Citește și...
Cine se află în spatele campaniei anti-cezariană din București. Investigație despre panourile controversate și teoriile conspirației pe care le promovează
Eveniment
Cine se află în spatele campaniei anti-cezariană din București. Investigație despre panourile controversate și teoriile conspirației pe care le promovează
Newsweek: Decizie cu impact la pensie. Instanța a spus dacă stagiul de cotizare suplimentar pentru grupe e contributiv
Eveniment
Newsweek: Decizie cu impact la pensie. Instanța a spus dacă stagiul de cotizare suplimentar pentru grupe e contributiv
Vești proaste pentru români. Apar noi taxe pentru vacanțele deja rezervate. Motivul pentru care s-a luat această decizie
Eveniment
Vești proaste pentru români. Apar noi taxe pentru vacanțele deja rezervate. Motivul pentru care s-a luat această decizie
Soluția care elimină până la 94% din pesticide și menține fructele proaspete mai mult timp
Eveniment
Soluția care elimină până la 94% din pesticide și menține fructele proaspete mai mult timp
Familia Lucescu, mulțumiri și recunoștință după funeralii: Am simţit ceva ce nu credeam posibil în mijlocul unei asemenea dureri
Eveniment
Familia Lucescu, mulțumiri și recunoștință după funeralii: Am simţit ceva ce nu credeam posibil în mijlocul unei asemenea dureri
Țările unde ai cele mai mari șanse de succes în 2026. Cine ocupă primul loc
Eveniment
Țările unde ai cele mai mari șanse de succes în 2026. Cine ocupă primul loc
Te atrage parchetul Herringbone? Descoperă nuanțele ce îți mențin spațiul în actualitate
Eveniment
Te atrage parchetul Herringbone? Descoperă nuanțele ce îți mențin spațiul în actualitate
Greșeala banală care îți umple prosopul de bacterii în câteva ore. Ce spun experții
Eveniment
Greșeala banală care îți umple prosopul de bacterii în câteva ore. Ce spun experții
Sondaj: Cum văd românii războiul din Iran și acceptul ca avioanele de realimentare ale SUA să folosească bazele României
Eveniment
Sondaj: Cum văd românii războiul din Iran și acceptul ca avioanele de realimentare ale SUA să folosească bazele României
Idei delicioase după Paște. Cum transformi resturile de la masă în rețete noi și rapide
Eveniment
Idei delicioase după Paște. Cum transformi resturile de la masă în rețete noi și rapide
Ultima oră
15:57 - Escrocherie incredibilă pe autostradă. Locul unde o stație de taxare falsă a funcționat timp de 18 luni și a păcălit mii de șoferi
15:52 - Cine se află în spatele campaniei anti-cezariană din București. Investigație despre panourile controversate și teoriile conspirației pe care le promovează
15:51 - Brigitte Pastramă a vrut să divorțeze de soț: „M-a lovit în public și s-a purtat urât”. Întâmplarea bizară care a făcut-o să se răzgândească
15:31 - Anunțul care zguduie Europa. Prima țară din UE în care președintele Parlamentului anunță un referendum pentru ieșirea din NATO: „Am promis poporului”
15:31 - Newsweek: Decizie cu impact la pensie. Instanța a spus dacă stagiul de cotizare suplimentar pentru grupe e contributiv
15:11 - România a câștigat procesul privind Casa Radio și a scăpat de plata despăgubirilor. Acum cerem noi daune uriașe
15:06 - Vești proaste pentru români. Apar noi taxe pentru vacanțele deja rezervate. Motivul pentru care s-a luat această decizie
15:06 - Soluția care elimină până la 94% din pesticide și menține fructele proaspete mai mult timp
14:39 - Marko Bela critică UDMR pentru că i-a făcut campanie lui Viktor Orban: „E nevoie de o schimbare”
14:26 - Oana Lis, mărturisiri după Paște: datorii, griji și dorința de a slăbi. Iată ce a declarat aceasta