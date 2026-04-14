Supărarea judecătorilor CCR ne costă scump. Fiecare judecător supărat ia un spor de 2.300 de euro. Și dacă nu e, tot primește sporul

Curtea Constituțională a României a publicat zilele trecute noile venituri ale angajaților, inclusiv ale judecătorilor CCR. Nu este nicio austeritate la Curtea Constituțională. Și se primește spor pentru orice. Și de supărare și de condiții grele.

Supărarea judecătorilor se plătește bine la CCR

Supărarea, condițiile grele de muncă și confidențialitatea sunt plătite gras la CCR. Judecătorii Curții Constituționale adună zeci de mii de lei din pe care le primesc.

Astfel, pe lângă salariul de bază de peste 47.000 de lei, judecătorii CCR mai primesc:

spor de confidențialitate – 2.354 de lei brut

spor de stres / supărare – 11.768 lei

spor de condiții grele de muncă – 300 lei

spor de doctorat – 500 lei.

Plus pensii speciale…

Mai mulți judecători CCR iau și pensie specială.

Cristian Deliorga – 825.000 lei pe an / Pensie de 68.700 lei pe lună

Bogdan Licu – 383.000 lei pe an / Pensie de 32.000 lei/lună

Gheorghe Stan – 350.000 lei pe an / Pensie de 30.000 lei pe lună

Mihaela Ciochina are 34.000 lei net pensie specială.

Și președinta CCR, Simina Tănăsescu ia pensie specială. Ea s-a pensionat imediat ce a ajuns judecător CCR.

Judecătorul Csaba Asztalos a fost propus de UDMR și a fost șef al Consiliului Național de Combatere a Discriminării (CNCD). Acesta și-a depus cererea de pensionare la doua zi după ce a depus jurământul de învestitură la Cotroceni în iulie 2025., scriu jurnaliștii de la .

De altfel, Asztalos este un susținător al primelor și sporurilor. El a avut declarații favorabile primei de pensionare de 36.000 euro date judecătorilor CCR și chiar în favoarea interzicerii de către CCR a publicării declarațiilor de avere de către demnitari și funcționarii publici.

Doar 3 judecători nu cumulează pensia cu salariul de la CCR. Mihai Busuioc si Dacian Dragoș, ultimii veniți, nu au vechimea pe legea actuală, si de aceea nu au cerut să iasă la pensie. Celor doi li se mai adaugă și Iuliana Scântei care nu și-a depus cererea de pensionare, deși îndeplinește criteriile.