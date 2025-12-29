Se apropie noaptea dintre ani, iar aerul se umple de dorințe noi și gânduri bune. Nu mai punem accent pe decor, pe locație sau pe ținuta perfectă, ci pe acele mici „talismane”.

Tradițiile spun că ele aduc noroc, și un start plin de energie bună. Așa că pe masă nu ar trebui să lipsească strugurii, simbol al belșugului, și peștele, pentru un an care curge lin și frumos. Iar banii ținuți în buzunar sunt „semnul” că abundența ne va însoți pe tot parcursul noului an.

Superstițiile chiar aduc noroc în noaptea dintre ani

„Mersul cu ursul” rămâne unul dintre cele mai spectaculoase obiceiuri populare care vestesc Noul An. Conform tradiției, colindătorii alungă spiritele rele și aduc noroc, bunăstare și energie bună pentru anul ce urmează. Și, dacă în prima zi a anului vă calcă pragul un bărbat brunet, se spune că prosperitatea este garantată. La miezul nopții, dorințele puse cu suflet sunt „cheia” către un an mai bun. Mai mult, cei care vor să atragă norocul trebuie să poarte ceva roșu și să aibă bani în buzunar.

Totuși, realitatea de nu se potrivește mereu cu planurile și, surpriză, nici superstițiile nu sunt chiar așa cum le știm. De exemplu, lenjeria „norocoasă” nu trebuie neapărat să fie roșie. Poate fi orice culoare, atâta timp cât este una intensă, puternică și vibrantă.

Iar banii din buzunar nu sunt doar un simplu simbol al norocului. Tradiția spune că trebuie neapărat să conțină cifra 5 pentru a garanta un an plin de belșug. Și atenție, să fie bani adevărați, nu card!

Ce reguli „aducătoare de noroc” trebuie respectate la masa de Revelion

Se spune că masa dintre ani nu este doar despre mâncare bună și atmosferă festivă, ci și despre câteva ritualuri care aduc noroc. Strugurii nu lipsesc din acest scenariu. Trebuie să mâncăm 12 boabe, câte una pentru fiecare lună a anului, iar la fiecare boabă ne punem câte o dorință. După ce terminăm, tentația ar fi să aruncăm paharul de podea, crezând că cioburile aduc fericire. În realitate, tradiția spune altceva. Spargerea obiectelor în prima zi din an ar însemna pagubă și .

Din meniu nu trebuie să lipsească peștele, considerat talisman culinar pentru un an în care „alunecăm” ușor peste griji și necazuri. În schimb, carnea de pui nu este deloc recomandată, pentru că, spun superstițiile, odată cu ea „zboară” și norocul. Și încă un detaliu important, vâscul. Tradiția spune că aduce noroc, spor în casă și dragoste.

Ce își doresc, de fapt, românii de la noul an

Începutul de an aduce pentru mulți români speranță și încredere. Dincolo de tradiții și , există dorința sinceră de schimbare și de un nou început mai bun. Unii își propun rezoluții concrete și practice, în timp ce alții visează la lucruri esențiale.

„Ca nouă rezoluţie pe 2026: am să încep să folosesc bicicleta ca mod de transport la muncă pentru că trebuie să salvez bani şi aici e un start minunat” a spus o persoană, potrivit observatornews.ro.

„Anul 2026 se anunţă mult mai greu decât acesta şi să ne dea Dumnezeu mai multă minte tuturor”, a mai precizat o femeie.