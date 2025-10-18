Primarul din Sinaia, Vlad Oprea, a anunțat că își reia funcția după o lungă perioadă de suspendare. El fusese arestat într-un dosar de corupție, fiind acuzat de luare de mită și abuz în serviciu. Oprea spune că orașul are nevoie de oameni care muncesc, nu de calcule politice făcute pe spatele comunității.
Pe pagina sa de Facebook, primarul a anunțat că de luni revine la Primărie, gata să continue proiectele pentru Sinaia. El a menționat încercările de a bloca și denatura activitatea echipei, subliniind că binele învinge și transparența rămâne prioritară.
„De luni, mă întorc la Primărie. Cu aceeași energie, același respect pentru oameni și aceeași dorință de a duce mai departe proiectele începute pentru Sinaia.
Vlad Oprea a fost suspendat din funcție la finalul lunii ianuarie, după ce a fost plasat sub control judiciar. El este acuzat de luare de mită în formă continuată și efectuarea de operațiuni financiare incompatibile cu funcția sa.
Procurorii îl mai acuză de trafic de influență, fals în declarațiile de avere și abuz în serviciu în formă continuată. De asemenea, este suspectat de spălare de bani și executarea fără autorizație legală a unor lucrări în orașul Sinaia.
Prin ordonanța emisă în momentul instituirii controlului judiciar, lui Vlad Oprea i s-a interzis accesul la Primăria Sinaia. Mai mult, acesta nu a avut voie să își exercite atribuțiile de primar al orașului pe durata măsurii.