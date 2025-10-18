Primarul din Sinaia, Vlad Oprea, a anunțat că își reia funcția după o lungă perioadă de suspendare. într-un dosar de corupție, fiind acuzat de luare de mită și abuz în serviciu. Oprea spune că orașul are nevoie de oameni care muncesc, nu de calcule politice făcute pe spatele comunității.

Ce mesaj a transmis primarul din Sinaia, Vlad Oprea

, primarul a anunțat că de luni revine la Primărie, gata să continue proiectele pentru Sinaia. El a menționat încercările de a bloca și denatura activitatea echipei, subliniind că binele învinge și transparența rămâne prioritară.

„De luni, mă întorc la Primărie. Cu aceeași energie, același respect pentru oameni și aceeași dorință de a duce mai departe proiectele începute pentru Sinaia.

Am văzut în ultimele luni destule încercări de a bloca, amâna și distorsiona tot ceea ce am construit împreună. Toate acestea combinate cu multă incompetență. Adevărul e simplu, orașul are nevoie de oameni care muncesc, nu de cei care fac calcule politice pe spatele comunității sau au doar interese personale.

Mulțumesc tuturor celor care au rămas aproape, care au înțeles că binele orașului Sinaia nu poate fi pus pe pauză. De luni, ne întoarcem la treabă cu seriozitate, transparență și încredere!#Binele învinge!”, a transmis Oprea.

Care sunt acuzațiile care l-au ținut pe Vlad Oprea departe de Primărie

Vlad Oprea a fost suspendat din funcție la finalul lunii ianuarie, după ce a fost plasat sub control judiciar. El este acuzat de luare de mită în formă continuată și efectuarea de operațiuni financiare incompatibile cu funcția sa.

Procurorii îl mai acuză de trafic de influență, fals în declarațiile de avere și abuz în serviciu în formă continuată. De asemenea, este suspectat de spălare de bani și executarea fără autorizație legală a unor lucrări în orașul Sinaia.

Prin ordonanța emisă în momentul instituirii controlului judiciar, lui Vlad Oprea i s-a interzis accesul la Primăria Sinaia. Mai mult, acesta nu a avut voie să își exercite atribuțiile de primar al orașului pe durata măsurii.