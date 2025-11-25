Suspiciuni de terorism la Iași. Un tânăr palestinian considerat pericol pentru siguranța națională de către SRI a ajuns în centrul unui proces complicat, după ce instituțiile statului au respins atât cererea sa de azil, cât și solicitarea de prelungire a șederii în România.

Bărbatul, ajutor de bucătar la o șaormerie din Tudor Vladimirescu, ar fi, potrivit informațiilor transmise de SRI, afiliat organizației Hamas și ar fi difuzat materiale de propagandă în favoarea Brigăzilor Ezzedin al-Qassam, aripa militară a grupării. Deși alerta de securitate datează din 9 februarie 2024, tânărul nu a fost expulzat imediat, informează .

Suspiciuni de terorism la Iași. Cine este tânărul și cum a ajuns în România

Originar din , S.A. locuiește în România din 2020. A absolvit ingineria mecatronică la UTI cu bursă de merit, iar în prezent urmează un master. El locuiește într-un cămin studențesc din Iași. În paralel, a lucrat în mai multe locuri, de la șaormerii, la o firmă de printare 3D, și și-a deschis o mică afacere online.

Situația s-a schimbat radical după atacul Hamas asupra Israelului, din octombrie 2023. Orașul natal al tânărului, Khan Younis, a fost devastat, casa familiei sale fiind distrusă. Din Iași, el a trimis bani rudelor strămutate într-o tabără de refugiați. A depus o cerere de azil în România, dar solicitarea a fost respinsă din cauza alertei SRI.

De ce a respins instanța cererea de azil

S.A. a contestat decizia, însă instanța a reținut că „instituțiile statului român au făcut dovada pe deplin a pericolului reprezentat de petent”. Deși e considerat o amenințare, tânărul a continuat să trăiască în România până la expirarea permisului de ședere.

Când a solicitat prelungirea acestuia, Inspectoratul General pentru Imigrări a cerut din nou punctul de vedere al SRI. Răspunsul a fost același: reprezenta un risc pentru securitatea națională.

S.A. a primit Decizia de returnare și obligația de a părăsi România în 30 de zile.

Suspiciuni de terorism la Iași. Cum s-a apărat tânărul palestinian în instanță

El a susținut că vorbește fluent româna, studiază și muncește legal, fără să fi încălcat vreo lege, și că nu se poate întoarce în Gaza. A prezentat și documente ale Înaltului Comisariat ONU pentru Refugiați, care arătau că returnarea forțată în Fâșia Gaza „nu era nici sigură, nici legală ori adecvată.

Totuși, procesul a fost complicat din cauza documentelor clasificate. SRI nu a putut face publice motivele concrete, deoarece acestea aveau „caracter clasificat, clasa secret de stat, nivelul strict secret”. A fost necesară desemnarea unui avocat cu certificat ORNISS.

Ce acuze aduce SRI tânărului

Într-un rezumat nesecret, SRI a transmis că S.A. „este afiliat organizației teroriste Hamas si a desfășurat activități de propagandă în favoarea Hamas și a grupării Brigăzile Ezzedin al-Qassam / BEAQ (aripa militară a Hamas) atât față de alți cetățeni palestinieni aflați pe teritoriul României, cât și în mediul online prin diseminarea de materiale de propagandă teroristă”.

Magistrații au decis că dovezile depuse, chiar și clasificate, „justifică măsura adoptată”, menținând decizia de returnare. Curtea de Apel a respins și argumentul că materialele distribuite erau simple imagini despre situația civililor din Gaza.

„Documentele cu caracter secret de stat, nivel de clasificare strict secret depuse la compartimentul de documente clasificate al instanței și consultate de completul învestit cu soluționarea cauzei, precum și de apărătorul reclamantului deținător al certificatului ORNISS confirmă aspectele expuse în decizia de returnare și justifică măsura adoptată”, au menționatmagistrații.

Ce urmează pentru tânărul palestinian

Decizia Curții de Apel este definitivă, iar tânărul trebuie să părăsească România. La acest moment, cazul ridică în continuare întrebări privind modul în care se gestionează situațiile ce implică securitatea națională și informațiile clasificate.