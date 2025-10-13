B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Sute de blocuri din Capitală rămân fără apă caldă și căldură, iar două spitale mari sunt afectate de lucrările Termoenergetica

Sute de blocuri din Capitală rămân fără apă caldă și căldură, iar două spitale mari sunt afectate de lucrările Termoenergetica

Ana Beatrice
13 oct. 2025, 12:31
Sute de blocuri din Capitală rămân fără apă caldă și căldură, iar două spitale mari sunt afectate de lucrările Termoenergetica
Sursa Foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. Cât timp vor rămâne bucureștenii fără apă caldă și căldură
  2. De ce se fac aceste lucrări și ce urmărește Termoenergetica
  3. Cum pot afla locuitorii dacă sunt afectați de lipsa apei calde și a căldurii

Compania Termoenergetica a anunțat că sute de blocuri din Capitală vor rămâne fără apă caldă și căldură în următoarele zile, din cauza lucrărilor majore de modernizare a rețelei termice. Printre instituțiile afectate se numără și Spitalul Fundeni și Spitalul „Victor Babeș”, două dintre cele mai importante unități medicale din București.

Cât timp vor rămâne bucureștenii fără apă caldă și căldură

Potrivit Termoenergetica, lucrările fac parte din proiectul „Modernizare magistrale de termoficare aparținând S.A.C.E.T. București”, cel mai amplu program de reabilitare a rețelei din ultimele decenii. Sunt afectate mai multe zone din sectoarele 2, 3 și 4, acolo unde, în această perioadă, vor fi montate vane, racorduri și se vor efectua probe de presiune înainte de repornirea sistemului.

  • Sectorul 2 – Pe străzile Doamna Ghica și Ion Berindei, 235 de blocuri vor rămâne fără apă caldă și căldură până vineri, ora 23:00. Conductele înlocuite datează din 1985, fiind parte a Lotului 4 al proiectului.

  • Sectorul 2 – Pe Doamna Ghica, Vulcanei și Baicului, alte 243 de blocuri și Spitalul Fundeni nu vor avea apă caldă până vineri seara, ora 23:00, conductele fiind puse în funcțiune inițial în 1993.

  • Sectorul 3 – Pe Strada Rodul Pământului, 24 de blocuri și Spitalul „Victor Babeș” vor fi afectate până miercuri, 15 octombrie, ora 23:00.

  • Sectorul 4 – Pe Strada Șerban Constantin, 38 de blocuri vor fi fără apă caldă și căldură până marți, 14 octombrie, ora 12:00.

De ce se fac aceste lucrări și ce urmărește Termoenergetica

Compania subliniază că lucrările fac parte din cel mai amplu program de modernizare a infrastructurii de termoficare din ultimele decenii. Scopul este reducerea pierderilor de agent termic, creșterea eficienței energetice și îmbunătățirea siguranței sistemului centralizat.

„Finalizarea acestor obiective reprezintă un pas esențial pentru modernizarea sistemului de termoficare al Municipiului București, contribuind la creșterea siguranței în exploatare, reducerea pierderilor tehnologice și îmbunătățirea calității serviciului public furnizat locuitorilor Capitalei”, a transmis Termoenergetica pe pagina de Facebook.

Cum pot afla locuitorii dacă sunt afectați de lipsa apei calde și a căldurii

Pentru informații actualizate despre zonele afectate și evoluția lucrărilor, bucureștenii pot contacta compania prin:

  • numărul de telefon 031.9442 (mesaje preînregistrate);
  • linia gratuită 0800.820.002;
  • aplicația Termoalert, disponibilă online.
Tags:
Citește și...
Momentul în care porc a vrut să intre într-un magazin Lidl. Paznicul, luat prin surprindere: „Doamna Cristina, vorbesc serios. Avem un porc în față. Ce fac cu el?” (VIDEO)
Eveniment
Momentul în care porc a vrut să intre într-un magazin Lidl. Paznicul, luat prin surprindere: „Doamna Cristina, vorbesc serios. Avem un porc în față. Ce fac cu el?” (VIDEO)
Madarinele revin! Iată cum să le alegi pe cele mai bune
Eveniment
Madarinele revin! Iată cum să le alegi pe cele mai bune
Un bărbat a furat crucea funerară a soacrei sale. Cum au explicat anchetatorii gestul
Eveniment
Un bărbat a furat crucea funerară a soacrei sale. Cum au explicat anchetatorii gestul
Prețurile au luat-o razna în România! Energia electrică, fructele și alimentele de bază s-au scumpit semnificativ în septembrie
Eveniment
Prețurile au luat-o razna în România! Energia electrică, fructele și alimentele de bază s-au scumpit semnificativ în septembrie
Bucureștenii pierd 12 zile pe an în trafic. Capitala conduce topul aglomerației, dar Oradea arată că se poate și altfel
Eveniment
Bucureștenii pierd 12 zile pe an în trafic. Capitala conduce topul aglomerației, dar Oradea arată că se poate și altfel
Pelerinajul de la Iași de Sfânta Parascheva. Părintele Constantin Sturzu dezvăluie ce se întâmplă acum la raclă (VIDEO)
Eveniment
Pelerinajul de la Iași de Sfânta Parascheva. Părintele Constantin Sturzu dezvăluie ce se întâmplă acum la raclă (VIDEO)
A fost cutremur în România, luni dimineață. Ce magnitudine a avut seismul și unde s-a resimțit
Eveniment
A fost cutremur în România, luni dimineață. Ce magnitudine a avut seismul și unde s-a resimțit
Construcții Erbașu, lider în topul constructorilor de autostrăzi: Cine completează podiumul și care este stadiul lucrărilor de infrastructură
Eveniment
Construcții Erbașu, lider în topul constructorilor de autostrăzi: Cine completează podiumul și care este stadiul lucrărilor de infrastructură
Românii își petrec vacanțele în țară! Europa ne declară campioni la turism intern: „La noi e atât de frumos”
Eveniment
Românii își petrec vacanțele în țară! Europa ne declară campioni la turism intern: „La noi e atât de frumos”
Grevă națională în Grecia. Recomandări pentru românii care călătoresc în această țară
Eveniment
Grevă națională în Grecia. Recomandări pentru românii care călătoresc în această țară
Ultima oră
14:25 - Carmen Harra, dezvăluiri despre cununia Adrianei Bahmuțeanu și a lui George Restivan: „Relația asta este un exemplu pentru cei de acasă”
14:18 - Momentul în care porc a vrut să intre într-un magazin Lidl. Paznicul, luat prin surprindere: „Doamna Cristina, vorbesc serios. Avem un porc în față. Ce fac cu el?” (VIDEO)
14:17 - Madarinele revin! Iată cum să le alegi pe cele mai bune
13:55 - Trebuia să ajungă pe Muntele Athos, însă a sfârșit la spital. Ce s-a întâmplat cu Cosmin Seleși
13:50 - Ce studii are Karmen Simionescu, fiica lui Adrian Minune. Detalii neștiute despre educația artistei
13:49 - NATO, în alertă! Un submarin al Rusiei ar fi grav avariat și riscă să explodeze lângă coasta Franței: „NATO este pregătită să-și apere Alianța cu vigilență constantă”
13:17 - Visul Ginei Pistol, susținut de soț. Smiley: „Căutăm cea mai bună variantă”
13:12 - Vreme capricioasă în România! Temperaturi oscilante și ploi în următoarele două săptămâni
13:10 - Adevăratul motiv pentru care Serghei Mizil a fost eliminat de la Asia Express. Ce a făcut cu Gabi Tamaș
12:50 - Un bărbat a furat crucea funerară a soacrei sale. Cum au explicat anchetatorii gestul