Compania a anunțat că sute de blocuri din Capitală vor rămâne fără apă caldă și căldură în următoarele zile, din cauza lucrărilor majore de modernizare a rețelei termice. Printre instituțiile afectate se numără și Spitalul Fundeni și Spitalul „Victor Babeș”, două dintre cele mai importante unități medicale din București.

Cât timp vor rămâne bucureștenii fără apă caldă și căldură

Potrivit Termoenergetica, lucrările fac parte din proiectul „Modernizare magistrale de termoficare aparținând S.A.C.E.T. București”, cel mai amplu program de reabilitare a rețelei din ultimele decenii. Sunt afectate mai multe zone din sectoarele 2, 3 și 4, acolo unde, în această perioadă, vor fi montate vane, racorduri și se vor efectua probe de presiune înainte de repornirea sistemului.

Sectorul 2 – Pe străzile Doamna Ghica și Ion Berindei, 235 de blocuri vor rămâne fără apă caldă și căldură până vineri, ora 23:00. Conductele înlocuite datează din 1985, fiind parte a Lotului 4 al proiectului.

Sectorul 2 – Pe Doamna Ghica, Vulcanei și Baicului, alte 243 de blocuri și nu vor avea apă caldă până vineri seara, ora 23:00, conductele fiind puse în funcțiune inițial în 1993.

Sectorul 3 – Pe Strada Rodul Pământului, 24 de blocuri și Spitalul „Victor Babeș” vor fi afectate până miercuri, 15 octombrie, ora 23:00.

Sectorul 4 – Pe Strada Șerban Constantin, 38 de blocuri vor fi fără apă caldă și căldură până marți, 14 octombrie, ora 12:00.

De ce se fac aceste lucrări și ce urmărește Termoenergetica

Compania subliniază că lucrările fac parte din cel mai amplu program de modernizare a infrastructurii de termoficare din ultimele decenii. Scopul este reducerea pierderilor de agent termic, creșterea eficienței energetice și îmbunătățirea siguranței sistemului centralizat.

„Finalizarea acestor obiective reprezintă un pas esențial pentru modernizarea sistemului de termoficare al Municipiului București, contribuind la creșterea siguranței în exploatare, reducerea pierderilor tehnologice și îmbunătățirea calității serviciului public furnizat locuitorilor Capitalei”, a transmis Termoenergetica pe pagina de Facebook.

Cum pot afla locuitorii dacă sunt afectați de lipsa apei calde și a căldurii

Pentru informații actualizate despre zonele afectate și evoluția lucrărilor, bucureștenii pot contacta compania prin: