Eveniment » Sute de bucureșteni au rămas fără gaze naturale din cauza unui incident la o instalaţie comună

Sute de bucureșteni au rămas fără gaze naturale din cauza unui incident la o instalaţie comună

Traian Avarvarei
27 dec. 2025, 20:24
Sute de bucureșteni au rămas fără gaze naturale din cauza unui incident la o instalaţie comună
Echipă de la Distrigaz Sud Reţele. Sursa foto simbol: Inquam Photos / Tudor Pană

Un număr de 223 de consumatori casnici din Sectorul 3 al Capitalei nu sunt alimentați cu gaze naturale din cauza unui incident. Distrigaz Sud Reţele a luat această măsură până la remedierea defecţiunilor de către o firmă autorizată de ANRE.

Sute de bucureșteni au rămas fără gaze

„În urma unui incident produs la instalaţia de utilizare ce alimentează imobilul situat în strada Liviu Rebreanu nr. 46-58, bl. E, sc. E şi sc. D, din Bucureşti, sectorul 3, pentru asigurarea condiţiilor de securitate, Distrigaz Sud Reţele a fost nevoită să întrerupă temporar alimentarea cu gaze naturale sâmbătă, 27 decembrie 2025, începând cu ora 17:30”, a anunţat Distrigaz Sud Reţele, într-un comunicat.

223 de clienţi casnici care sunt alimentaţi prin intermediul acestei instalaţii comune sunt afectați.

Potrivit legislaţiei în vigoare, instalaţia comună de utilizare aparţine clienţilor şi nu se află în responsabilitatea Distrigaz Sud Reţele.

Pentru reluarea alimentării cu gaze naturale de către Distrigaz Sud Reţele e necesară îndeplinirea mai multor condiţii: contractarea, de către clienţi, a unui operator economic autorizat ANRE pentru remedierea defectelor şi efectuarea reviziei tehnice a instalaţiei de utilizare şi transmiterea către Distrigaz Sud Reţele a documentelor justificative întocmite de către respectivul operator economic.

Incidente similare au avut loc și la începutul acestei luni, tot în București.

