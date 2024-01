Sute de pasageri, blocați timp de mai bine de 60 de minute, pe Aeroportul Băneasa / Nimeni nu a primit nicio explicație: „Așa ceva mi se pare ireal”

Sute de pasageri au stat blocați într-un avion care aparține companiei Ryanair pe Aeroportul Băneasa. Aeronava trebuia să aterizeze pe Aeroportul Otopeni, însă cu doar 10 minute înainte de aterizare, pasagerii au fost înștiințați că vor ajunge pe Băneasa, pentru că celălalt aeroport este închis pentru 30 de minute.

Avionul decolase de la Treviso și nu a putut ateriza pe Aeroportul din Otopeni pentru că atunci se făcea o decontaminare pe una dintre pistele de aterizare. Unul dintre cei peste 200 de pasageri a povestit .

Peste 200 de pasageri, ținuți într-un avion mai bine de 60 de minute, pe Aeroportul Băneasa

Un pasager de la bordul aeronavei a povestit că toată lumea a primit vestea că avionul va ateriza pe Aeroportul Băneasa cu 10 minute înainte de aterizare, pe motiv că Aeroportul Otopeni era închis pentru 30 de minute, iar aeronava nu mai avea kerosen pentru a survola aeroportul.

„Acum o oră am aterizat. Am fost anunțați, cu 10 minute înainte de aterizare, că o să aterizăm pe Aeroportul Băneasa. Destinația inițială era Otopeni. S-a spus că Aeroportul Otopeni este închis pentru 30 de minute și că o să aterizăm pe Băneasa pentru că nava nu mai are nici suficient kerosen ca să survoleze aeroportul.

M-am uitat acum pe aterizări, am văzut că sunt aterizări pe Otopeni. Deci nu știu cât a fost închis sau care a fost de fapt problema.(…) Sunt 200 – 250 de pasageri blocați”, a spus pasagerul, pentru .

Mulți dintre pasagerii de la bordul aeronavei trebuiau să ajungă în alte locuri din țară, motiv pentru care sunau continuu. Niciun pasager nu a înțeles de ce nu se aducea o echipă din Otopeni care să deservească Aeroportul Băneasa, pentru că acolo nu există personal de serviciu, vameș și nici bagajist.

„Unii dintre ei au de plecat în țară, de aici ,cu tot felul de autobuze și sună disperați. E și vremea urâtă, nu știu ce să facă. Nu ne dau jos din avion pentru că este un zvon, spus de un oficial al aeroportului, cum că Aeroportul Băneasa nu are personal de serviciu, nu are vameș și nu are bagajist, să dea jos câteva bagaje din avion. Așa ceva mi se pare ireal. De ce nu aduc o echipă din Otopeni să deservească acest aeroport?

Ni s-a comunicat că s-ar putea să plecăm către Otopeni. Dar nu se știe când și cum. Stăm aici în avion, ca niște animale, ca niște prizonieri.

Sunt mulți bătrâni, copii. (…) Se plimbă lumea prin avion, stau cu gecile pe ei. Sunt trei persoane cu dizabilități în avion, care sunt în cărucioare”, a mai povestit pasagerul.