Sute de străzi din Capitală, aflate în reparații. Nicușor Dan a anunțat cât timp vor dura lucrările

, a anunțat că a început un amplu proces de reparații pentru străzile din cele șase sectoare ale orașului, transformând capitala într-un adevărat șantier. Lucrările vor dura 6 luni și au ca scop remedierea deficiențelor infrastructurii rutiere și crearea unor condiții optime pentru locuitorii Bucureștiului.

Proces extins de reparații și modernizare a străzilor din București

„Am demarat un amplu proces de reparaţii a străzilor din toate cele 6 sectoare ale Capitalei. Încă de săptămâna trecută, Administraţia Străzilor Bucureşti a început lucrările de reparaţii la carosabil şi pe trotuare. Astfel, timp de 6 luni, se va interveni pe 78 de artere din Bucureşti, printre care Şoseaua Pipera, Şoseaua Fundeni, Şoseaua Pantelimon, Şoseaua Mihai Bravu, Bd. Unirii, Splaiul Unirii, Splaiul Independenţei, Bd. Timişoara”, a scris Nicuşor Dan, miercuri pe pagina sa de socializare.

Potrivit declarațiilor edilului, se efectuează lucrări de reparații la trotuarele asociate unui total de 24 de străzi și bulevarde.

„În aceeaşi perioadă, se trasează marcaje rutiere pe 50 de artere intens circulate precum Şoseaua Kiseleff, Bd. Aviatorilor, Bd. Charles de Gaulle, Calea Floreasca, Bd. Mihai Bravu, Şoseaua Grozăveşti, Splaiul Independenţei, Bd. Poligrafiei, Bd. Bucureştii Noi. Totodată, se trasează marcaje specifice unităţilor de învăţământ în jurul a 24 de şcoli, grădiniţe şi licee, precum Colegiul Naţional Mihai Viteazu, Şcoala nr. 56, Şcoala nr. 24, Şcoala nr. 27, Şcoala nr. 139, Şcoala nr. 147, Şoala nr. 130, Grădiniţa nr. 245”, a completat Dan.

În plus, Nicușor Dan a comunicat că va avea loc instalarea unor , care vor indica „trecere pentru pietoni”. Aceste indicatoare vor fi dotate cu lămpi cu led-uri și vor fi alimentate de la un panou fotovoltaic special. Aceste măsuri vor fi implementate în aproximativ 80 de locații, pentru a marca în mod eficient trecerile pentru pietoni.



Primarul Sectorului 4 respinge afirmațiile lui Nicușor Dan

Într-o postare pe Facebook, primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, își exprimă nemulțumirea față de Nicușor Dan, actualul primar al Bucureștiului, pentru că acesta s-a lăudat într-o emisiune TV cu lucrările de consolidare la Pasajul Unirii, deși nu are niciun merit în această privință. Băluță consideră că Nicușor Dan încearcă să se atribuie rezultatele unor proiecte la care nu a contribuit activ și că este important să se facă dreptate în această chestiune, scrie .

„Atât personal, cât și ca primar al Sectorului 4, resping ferm încercarea primarului general al Capitalei, Nicușor Dan, de a-și asuma nemeritat efectuarea lucrărilor de refacere a Pasajului și Planșeului Unirii! Refacerea în regim de urgență a celor două obiective de importanță strategică pentru București este un proiect derulat exclusiv de comunitatea Sectorului 4, un proiect în care Primăria Capitalei nu are nicio implicare! În aceste condiții, cu tot respectul pentru domnul Nicușor Dan și pentru funcția publică pe care o exercită, consider ca fiind total lipsit de corectitudine și lipsit de moralitate modul în care încearcă să își asume total nemeritat acest proiect făcând declarații referitoare la o lucrare extrem de importantă pentru bucureșteni, în a cărei realizare propriu-zisă nu are niciun fel de legătură“, a susținut Daniel Băluță.

Primarul Sectorului 4 a dorit să sublinieze faptul că, în momentul în care au avut loc anumite accidente rutiere la Pasajul Unirii, primarul general a confirmat public că întreaga lucrare este coordonată de către Sectorul 4 al Municipiului București și că Primăria Generală nu este responsabilă de lucrările efectuate. Această reacție a venit ca urmare a anunțului făcut de Nicușor Dan că lucrările de reparații la planșeul de beton din Piața Unirii nu vor începe înainte de anul 2025.