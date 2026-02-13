B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Tăierea tichetelor de masă, motiv de revoltă pentru minerii din CE Oltenia: „Ne-ai umblat la buzunar, frate, te-am ars. Ne-am săturat să fim mințiți”

Tăierea tichetelor de masă, motiv de revoltă pentru minerii din CE Oltenia: „Ne-ai umblat la buzunar, frate, te-am ars. Ne-am săturat să fim mințiți”

Ana Maria
13 feb. 2026, 19:35
Tăierea tichetelor de masă, motiv de revoltă pentru minerii din CE Oltenia: Ne-ai umblat la buzunar, frate, te-am ars. Ne-am săturat să fim mințiți
Sursa foto: Captura video Antena 3 CNN
Cuprins
  1. Tăierea tichetelor de masă, motiv de protest! Ce s-a discutat cu ministrul Energiei
  2. Care sunt nemulțumirile minerilor
  3. Care este impactul eliminării tichetelor de masă asupra familiilor minerilor

Tăierea tichetelor de masă, motiv de protest! Minerii din Complexul Energetic Oltenia au reluat protestele vineri, pentru a doua zi consecutiv, după ce nu li s-au acordat tichetele de masă. Între 150 și 200 de persoane s-au adunat în fața sediului companiei din Târgu Jiu, unde și-au exprimat nemulțumirea față de decizia administrației.

Ei au anunțat că săptămâna viitoare vor organiza un miting la București, în fața Ministerului Energiei, pentru a atrage atenția autorităților asupra revendicărilor lor.

Tăierea tichetelor de masă, motiv de protest! Ce s-a discutat cu ministrul Energiei

Tot astăzi au avut loc discuții în interiorul instituției. Discuțiile au fost purtate de lideri de sindicat și angajați aflați în greva foamei cu ministrul Energiei, prin telefon. Conform participanților la dialog, ministrul Bogdan Ivan ar fi vorbit chiar din biroul premierului Ilie Bolojan. S-ar fi convenit ca o delegație a protestatarilor din Complexul Energetic Oltenia să meargă luni să discute cu ministrul Ivan în biroul acestuia de la București. Această variantă îi nemulțumește pe cei care au ieșit să protesteze, care reclamă ca ministrul „să vină aici, la Târgu Jiu”, potrivit Antena 3 CNN.

Care sunt nemulțumirile minerilor

Minerii au transmis clar frustrările lor:

Deci ăștia erau un venit pentru copiii noștri, cei 700 de lei din tichete de masă. Sunt banii noștri, pe care i-am câștigat, că am muncit în nămol și toate alea. Dar ei, nesimțiții, că nu pot să zic altfel acum, iertați-mă, dar ei, cu au pensii speciale și toate alea, nu știu cum e în carieră, unde ne chinuim„, a spus unul dintre protestatari.

Dacă mâine se fac proteste și oamenii doresc să stea aici, nu renunțăm. Ne-am săturat să fim mințiți și să fim bătaia lor de joc. Când o să scrie negru pe alb (că se revine la tichetele de masă) da, renunțăm, dar până atunci nu„, a precizat altul.

„Ne-ai umblat la buzunar, frate, te-am ars„, a declarat un participant la protest.

Care este impactul eliminării tichetelor de masă asupra familiilor minerilor

Aș da exemplu situația mea financiară, situația mea familială. Acești 700 de lei sunt mană cerească în familie. Nedându-ni-se aceste tichete de masă în valoare de 700 de lei, asta înseamnă diminuare din salariu. Adică, nu mai am sa plătesc acțiuni extrașcolare la copii, nu am să mai pot sa îmi permit să plătesc un curs la facultate, pentru fata mea, studentă la Drept în ultimul an. Am chirie la casa, trebuie să plătesc și  rate bancare. 

(Acești bani) înseamnă multe, că nici zdraveni în minerit nu mai suntem, după atâția ani. Acești 700 de lei, aceste tichete de masa care ne-au fost date, sunt tot datorita nouă. În 2012, noi am renunțat la masa calda, care era o batjocură, și care avea o valoare mult mai mare față de tichetele de masă.

Acum tichetul de masă este 35 de lei iar masa caldă, la vremea respectiva, era 50 de lei. Noi nu am avut pretenții să ne dea, cum a zis (premierul) Bolojan, 40 – 45 de lei.  Noi am pretins sa rămânem la aceleași tichete.

Dar ei (cei din guvern, n.r.) au văzut ca nu zicem nimic când am pierdut acele vouchere de vacanță și s-au bazat pe faptul că nu o să zicem nimic nici de aceste tichete, dar s-au înșelat. Vom sta (la protest) până vine în fața noastră acest ministru, (Bogdan) Ivan”, a explicat unul dintre participanții la protest.

Tags:
Citește și...
Ana Bărbosu riscă suspendarea pentru încălcarea regulamentului anti-doping. Gimnasta va fi apărată de avocatul Simonei Halep
Eveniment
Ana Bărbosu riscă suspendarea pentru încălcarea regulamentului anti-doping. Gimnasta va fi apărată de avocatul Simonei Halep
Lucrările la Secțiunea 4 a Autostrăzii Sibiu–Pitești se apropie de final. Când va fi deschis traficul prin tunelurile Alina și Daniela (FOTO)
Eveniment
Lucrările la Secțiunea 4 a Autostrăzii Sibiu–Pitești se apropie de final. Când va fi deschis traficul prin tunelurile Alina și Daniela (FOTO)
Profesorii pregătesc proteste în plină perioadă de simulări naționale. Ce nemulțumiri au cadrele didactice
Eveniment
Profesorii pregătesc proteste în plină perioadă de simulări naționale. Ce nemulțumiri au cadrele didactice
Amenzi de peste un milion de lei în saloanele de înfrumusețare, după controale ANPC. Ce nereguli grave au descoperit inspectorii (FOTO)
Eveniment
Amenzi de peste un milion de lei în saloanele de înfrumusețare, după controale ANPC. Ce nereguli grave au descoperit inspectorii (FOTO)
Noua carte de identitate cu cip: Ce NU mai poate vedea, de fapt, polițistul la control: „Nu avem acces”
Eveniment
Noua carte de identitate cu cip: Ce NU mai poate vedea, de fapt, polițistul la control: „Nu avem acces”
B1 TV difuzează documentarul „Putin și strategia mărilor”, în PREMIERĂ
Eveniment
B1 TV difuzează documentarul „Putin și strategia mărilor”, în PREMIERĂ
Un câine de serviciu al Poliției de Frontieră Giurgiu își caută o nouă familie. Cum poate fi adoptat ciobănescul german retras
Eveniment
Un câine de serviciu al Poliției de Frontieră Giurgiu își caută o nouă familie. Cum poate fi adoptat ciobănescul german retras
Newsweek: Sindicaliștii Hăncescu și Nistor iau 25.000€ ca profesori, deși nu predau. Parlamentul nu le-a tăiat sinecura
Eveniment
Newsweek: Sindicaliștii Hăncescu și Nistor iau 25.000€ ca profesori, deși nu predau. Parlamentul nu le-a tăiat sinecura
Tratament ortodontic ghidat cu alignere la DENT ESTET: De la planificare digitală la zâmbet perfect aliniat
Eveniment
Tratament ortodontic ghidat cu alignere la DENT ESTET: De la planificare digitală la zâmbet perfect aliniat
Imagini incredibile de la tragedia din Sectorul 6 al Capitalei. O femeie a murit într-o mașină electrică (GALERIE FOTO/VIDEO)
Eveniment
Imagini incredibile de la tragedia din Sectorul 6 al Capitalei. O femeie a murit într-o mașină electrică (GALERIE FOTO/VIDEO)
Ultima oră
21:33 - Agricultorii din Grecia amenință cu continuarea protestelor naționale. Care sunt principalele probleme ale fermierilor și crescătorilor de animale (VIDEO)
21:16 - Traian Băsescu, despre intrarea României în recesiune tehnică: „Eu nu sunt atât de optimist”. Fostul președinte a dat soluția. Cum ar trebui să acționeze Guvernul acum (VIDEO)
20:51 - Ana Bărbosu riscă suspendarea pentru încălcarea regulamentului anti-doping. Gimnasta va fi apărată de avocatul Simonei Halep
20:34 - După aproape 12 ore de la anunțul INS, că România a intrat în recesiune tehnică, Nicușor Dan explică situația economică: „Nu e ceva ce descoperim acum”
20:12 - Lucrările la Secțiunea 4 a Autostrăzii Sibiu–Pitești se apropie de final. Când va fi deschis traficul prin tunelurile Alina și Daniela (FOTO)
20:05 - Daniel Băluță, după criticile lui Bolojan privind proiectele din Capitală: „Vă rog să mă scuzați pentru că mi-am permis să lucrez la Planșeul Unirii, să construiesc stații de metrou, spitale, stații de pompieri, școli”
19:35 - Profesorii pregătesc proteste în plină perioadă de simulări naționale. Ce nemulțumiri au cadrele didactice
18:59 - Domeniile în care vor avea loc concedieri și restructurări, în următorii doi ani. Anunțul făcut de ministrul Economiei
18:59 - Robert F. Kennedy Jr., secretarul american al Sănătății, recunoaște că trăgea pe nas cocaină de pe capace de toaletă (VIDEO)
18:35 - Ilie Bolojan clarifică sprijinul pentru Ucraina: Cât a plătit România, de fapt, anul trecut: „Trebuie să discutăm foarte deschis niște lucruri”