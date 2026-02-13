Tăierea tichetelor de masă, motiv de protest! Minerii din Complexul Energetic Oltenia au reluat protestele vineri, pentru a doua zi consecutiv, după ce nu li s-au acordat tichetele de masă. Între 150 și 200 de persoane s-au adunat în fața sediului companiei din Târgu Jiu, unde și-au exprimat nemulțumirea față de decizia administrației.

Ei au anunțat că săptămâna viitoare vor organiza un miting la București, în fața Ministerului Energiei, pentru a atrage atenția autorităților asupra revendicărilor lor.

Tăierea tichetelor de masă, motiv de protest! Ce s-a discutat cu ministrul Energiei

Tot astăzi au avut loc discuții în interiorul instituției. Discuțiile au fost purtate de lideri de sindicat și angajați aflați în greva foamei cu ministrul Energiei, prin telefon. Conform participanților la dialog, ministrul Bogdan Ivan ar fi vorbit chiar din biroul premierului Ilie Bolojan. S-ar fi convenit ca o delegație a protestatarilor din să meargă luni să discute cu ministrul Ivan în biroul acestuia de la București. Această variantă îi nemulțumește pe cei care au ieșit să protesteze, care reclamă ca ministrul „să vină aici, la Târgu Jiu”, potrivit .

Care sunt nemulțumirile minerilor

Minerii au transmis clar frustrările lor:

„Deci ăștia erau un venit pentru copiii noștri, cei 700 de lei din tichete de masă. Sunt banii noștri, pe care i-am câștigat, că am muncit în nămol și toate alea. Dar ei, nesimțiții, că nu pot să zic altfel acum, iertați-mă, dar ei, cu au pensii speciale și toate alea, nu știu cum e în carieră, unde ne chinuim„, a spus unul dintre protestatari.

„Dacă mâine se fac proteste și oamenii doresc să stea aici, nu renunțăm. Ne-am săturat să fim mințiți și să fim bătaia lor de joc. Când o să scrie negru pe alb (că se revine la tichetele de masă) da, renunțăm, dar până atunci nu„, a precizat altul.

„Ne-ai umblat la buzunar, frate, te-am ars„, a declarat un participant la protest.

Care este impactul eliminării tichetelor de masă asupra familiilor minerilor

„Aș da exemplu situația mea financiară, situația mea familială. Acești 700 de lei sunt mană cerească în familie. Nedându-ni-se aceste tichete de masă în valoare de 700 de lei, asta înseamnă diminuare din salariu. Adică, nu mai am sa plătesc acțiuni extrașcolare la copii, nu am să mai pot sa îmi permit să plătesc un curs la facultate, pentru fata mea, studentă la Drept în ultimul an. Am chirie la casa, trebuie să plătesc și rate bancare.

(Acești bani) înseamnă multe, că nici zdraveni în minerit nu mai suntem, după atâția ani. Acești 700 de lei, aceste tichete de masa care ne-au fost date, sunt tot datorita nouă. În 2012, noi am renunțat la masa calda, care era o batjocură, și care avea o valoare mult mai mare față de tichetele de masă.

Acum tichetul de masă este 35 de lei iar masa caldă, la vremea respectiva, era 50 de lei. Noi nu am avut pretenții să ne dea, cum a zis (premierul) Bolojan, 40 – 45 de lei. Noi am pretins sa rămânem la aceleași tichete.

Dar ei (cei din guvern, n.r.) au văzut ca nu zicem nimic când am pierdut acele vouchere de vacanță și s-au bazat pe faptul că nu o să zicem nimic nici de aceste tichete, dar s-au înșelat. Vom sta (la protest) până vine în fața noastră acest ministru, (Bogdan) Ivan”, a explicat unul dintre participanții la protest.