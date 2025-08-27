B1 Inregistrari!
Tânăr din Capitală, reținut după ce a lovit un livrator nepalez. „Pot să o sun pe mama?"

Tânăr din Capitală, reținut după ce a lovit un livrator nepalez. „Pot să o sun pe mama?”

27 aug. 2025, 18:05
Tânăr din Capitală, reținut după ce a lovit un livrator nepalez. „Pot să o sun pe mama?”
Sursa foto: Freepik.com

Un tânăr din București a fost reținut de polițiști după ce a lovit cu pumnul în faţă un livrator. Întreaga scenă este filmată chiar de către agresor.

Cuprins:

  1. Dialogul halucinat între tânărul agresor și livrator
  2. Ce s-a întâmplat imediat după actul de agresiune

Dialogul halucinat între tânărul agresor și livrator

Panicat și totodată, confuz, livratorul îi cere tânărului să își justifice gestul.

„Du-te înapoi în țara ta, asta e problema”, i-a răspuns tânărul.

Livratorul, cel mai probabil nepalez, a continuat să îl întreb pe agresor de ce l-a lovit.

„Pentru că ești un invadator”, i-a răspuns, din nou, tânărul.

Ce s-a întâmplat imediat după actul de agresiune

Încă bulversat de ceea ce a pățit, livratorul cere sprijinul trecătorilor. Din fericire, celui căruia i s-a adresat, cerând să îl ajute, era chiar un polițist care abia ieşise din tură şi se îndrepta spre casă. Când a văzut scena, a pornit început să-l urmărească pe tânărul care o luase la fugă. După doar câțiva metri, agresorul a fost prins și imobilizat.

„Scuză-mă, frate!”, a strigat tânărul în timp ce era urmărit de poliţist, relatează Observator News.

Poliţistul şi-a chemat colegii în ajutor, iar aceștia l-au încătușat pe tânăr.

„Pot s-o sun pe mama?”, a fost replica tânărului în timp ce îi erau puse cătușele.

Pentru că poliţistul era în civil, livratorul străin nu a înţeles foarte bine ce se întâmplă şi a continuat să ceară intervenţia poliţiei.

„Eu sunt Poliţia”, a replicat agentul.

Pentru fapta sa, agresorul a fost reţinut pentru 24 de ore.

