Un tânăr din Galați a fost reținut pentru că făcea experimente chimice în apartamentul său. Anchetatorii au găsit în locuință 72 de kilograme şi 35 de litri de substanţe şi compuşi chimici.

Bărbatul, în vârstă de 25 de ani, făcea experimente chimice în apartamentul său de la bloc.

Pe 8 aprilie, poliţiştii Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase au descins în locuința sa.

„În urma percheziţiei, au fost descoperite 72 de kilograme şi 35 de litri de diverse substanţe şi compuşi chimici, care se încadrează în categoria precursorilor de explozivi şi a substanţelor toxice. O parte dintre acestea ar fi fost depozitate într-o anexă de tip uscător, situată pe scara blocului în care acesta locuieşte, şi ar fi fost folosite pentru realizarea unor experimente chimice”, a transmis IPJ Galaţi.

Pe 8 aprilie, tânărul a fost reținut de polițiști, iar o zi mai târziu judecătorul de drepturi şi libertăţi a dispus plasarea sa în arest la domiciliu pentru 30 de zile.

El e cercetat acum pentru nerespectarea regimului precursorilor de explozivi şi trafic de produse şi substanţe toxice.