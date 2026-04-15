Tânăr din Galați, reținut pentru că făcea experimente chimice în apartament. Ce au găsit anchetatorii în locuința sa

Traian Avarvarei
15 apr. 2026, 15:25
Sursa foto simbol: Pixabay

Un tânăr din Galați a fost reținut pentru că făcea experimente chimice în apartamentul său. Anchetatorii au găsit în locuință 72 de kilograme şi 35 de litri de substanţe şi compuşi chimici.

Făcea experimente chimice într-un apartament de bloc

Bărbatul, în vârstă de 25 de ani, făcea experimente chimice în apartamentul său de la bloc.

Pe 8 aprilie, poliţiştii Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase au descins în locuința sa.

„În urma percheziţiei, au fost descoperite 72 de kilograme şi 35 de litri de diverse substanţe şi compuşi chimici, care se încadrează în categoria precursorilor de explozivi şi a substanţelor toxice. O parte dintre acestea ar fi fost depozitate într-o anexă de tip uscător, situată pe scara blocului în care acesta locuieşte, şi ar fi fost folosite pentru realizarea unor experimente chimice”, a transmis IPJ Galaţi.

Pe 8 aprilie, tânărul a fost reținut de polițiști, iar o zi mai târziu judecătorul de drepturi şi libertăţi a dispus plasarea sa în arest la domiciliu pentru 30 de zile.

El e cercetat acum pentru nerespectarea regimului precursorilor de explozivi şi trafic de produse şi substanţe toxice.

Citește și...
Zboruri anulate la Lufthansa. Curse din București și Cluj-Napoca, afectate de grevă
Eveniment
Zboruri anulate la Lufthansa. Curse din București și Cluj-Napoca, afectate de grevă
Concediat după 17 ani de muncă. Un bărbat a încercat să oprească un hoț și a rămas fără job
Eveniment
Concediat după 17 ani de muncă. Un bărbat a încercat să oprească un hoț și a rămas fără job
Asteroidul „Zeul Haosului” se apropie de Pământ. Când va putea fi văzut fără telescop și ce spun experții
Eveniment
Asteroidul „Zeul Haosului” se apropie de Pământ. Când va putea fi văzut fără telescop și ce spun experții
Noul șef al ITM București vine la serviciu cu un Lamborghini de 300.000 de euro, care nu apare în declarația de avere (VIDEO)
Eveniment
Noul șef al ITM București vine la serviciu cu un Lamborghini de 300.000 de euro, care nu apare în declarația de avere (VIDEO)
„Cea mai mare țeapă din Maroc”. Cum a ajuns o româncă să plătească în plus pentru o cazare în deșert
Eveniment
„Cea mai mare țeapă din Maroc”. Cum a ajuns o româncă să plătească în plus pentru o cazare în deșert
Mai puțină confuzie, mai multă încredere: ce promite Prevencia pacienților care caută acces mai clar la consultații prin CAS
Eveniment
Mai puțină confuzie, mai multă încredere: ce promite Prevencia pacienților care caută acces mai clar la consultații prin CAS
Final tragic pentru o avocată de 28 de ani. A murit după două intervenții estetice făcute în Turcia
Eveniment
Final tragic pentru o avocată de 28 de ani. A murit după două intervenții estetice făcute în Turcia
Lucrările la Spitalul Județean Tulcea sunt în toi. Construcții Erbașu: Va fi un spital modern, sigur și aliniat standardelor actuale din domeniul medical (FOTO)
Eveniment
Lucrările la Spitalul Județean Tulcea sunt în toi. Construcții Erbașu: Va fi un spital modern, sigur și aliniat standardelor actuale din domeniul medical (FOTO)
Popcornul crește glicemia? Ce spun specialiștii despre una dintre cele mai populare gustări
Eveniment
Popcornul crește glicemia? Ce spun specialiștii despre una dintre cele mai populare gustări
Regatul Unit anunță un nou ajutor masiv pentru Ucraina: miliarde de lire și 120.000 de drone
Eveniment
Regatul Unit anunță un nou ajutor masiv pentru Ucraina: miliarde de lire și 120.000 de drone
Ultima oră
16:01 - Zboruri anulate la Lufthansa. Curse din București și Cluj-Napoca, afectate de grevă
15:59 - Noi dezvăluiri neașteptate făcute de Mihaela Rădulescu: „Am luptat ca o leoaică pentru a opri înmormântarea”
15:53 - Cornel Dinu: „Răzvan Burleanu e un măscărici. Am o dezamăgire totală față de Generația de Aur”. Ce spune despre Gică Hagi la Națională
15:39 - Newsweek: De ce ajung dronele lui Putin în România? „Unele sunt lovite de antiaeriana Ucrainei. Altele, pierd semnalul”
15:33 - Un nou atac armat zguduie Turcia. Patru morți și zeci de răniți într-o școală din Kahramanmaraș, la doar o zi după un incident similar (VIDEO)
15:29 - Situația se complică în Orientul Mijlociu. Iranul lansează o amenințare majoră. Ce a anunțat că vrea să facă
15:01 - Revin ninsorile în România. Orașul în care va ninge la final de aprilie 2026
14:59 - UE lansează sistemul de verificare a vârstei. Rețelele sociale, sub presiune pentru protejarea copiilor: „Este datoria părinților să-și crească copiii, nu a platformelor”
14:58 - Europa construiește un plan de rezervă NATO pentru scenariul retragerii SUA. Cum ar arăta „NATO european”
14:58 - Cum își educă Dan Negru copiii: „Vârsta asta e frumoasă pentru adolescenți, complicată pentru părinți”