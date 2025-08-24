Momente de groază în Râmnicu Vâlcea. O femeie s-a trezit că mașina în care se afla este ținta unor focuri de armă.

Cuprins:

Când a avut loc incidentul Ce au transmis polițiștii după incident

Când a avut loc incidentul

Sâmbătă, în jurul orei 17.30, polițiștii din Râmnicu Vâlcea au fost sesizați de o femeie, prin apel la 112, cu privire la faptul că un individ necunoscut a tras două focuri de armă asupra autoturismului în care se afla.

Polițiștii au intervenit prompt la locul indicat de femeie, lângă Ramada din Râmnicu Vâlcea, și au reușit să îl imobilizeze pe bărbat. Arma cu care suspectul a atacat-o pe femeie este un pistol de tip airsoft, pentru deținerea căruia nu este nevoie de autorizare.

Ce au transmis polițiștii după incident

„La scurt timp după apel, polițiștii au intervenit prompt, reușind identificarea și imobilizarea suspectului. Acesta a fost condus la sediul Poliției municipiului Râmnicu Vâlcea pentru continuarea cercetărilor. Din primele verificări, s-a stabilit că autorul este un bărbat în vârstă de 30 de ani, originar din județul Vâlcea. Arma folosită s-a dovedit a fi un pistol tip airsoft, care nu este supus regimului de autorizare”, a informat IPJ Vâlcea, citat de Agerpres, potrivit de ..

Totodată, în comunicat se precizează că femeia care a sesizat incidentul a refuzat emiterea unui . Cercetările în acest caz sunt continuate și urmează să fie dispuse măsurile legale care se impun.