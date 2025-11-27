Un incident grav petrecut în Cluj-Napoca a atras atenția autorităților, după ce trupul unui tânăr a fost descoperit într-un lac dintr-un cartier al orașului. Polițiștii au intervenit imediat, iar specialiștii urmează să stabilească toate detaliile care au dus la această tragedie. Ancheta este în curs, iar primele informații au fost deja comunicate de reprezentanții poliției.

Cum a fost făcută descoperirea

Cadavrul tânărului de 26 de ani a fost observat de trecători, joi după-amiază, plutind la suprafața apei. Aceștia au alertat imediat autoritățile, iar apelul la 112 a fost înregistrat în 27 noiembrie, în jurul orei 15:40. Polițiștii au ajuns rapid la fața locului, pornind procedurile standard în astfel de situații.

Potrivit datelor furnizate de IPJ , reacția forțelor de ordine a fost promptă. „În data de 27 noiembrie a.c., în jurul orei 15.40, a fost sesizat prin apel 112 faptul că, într-un lac din cartierul Gheorgheni a fost găsit cadavrul unui bărbat. În baza celor sesizate, la faţa locului a fost direcţionată o echipă complexă de cercetare, formată din poliţişti de investigaţii criminale şi specialist criminalist”, au transmis reprezentanții instituției.

Ce au stabilit autoritățile până în acest moment

După examinările preliminare, a fost confirmată identitatea victimei. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 26 de ani, originar din județul Satu Mare. Prezența acestuia în zonă și circumstanțele care au precedat incidentul fac parte din investigația aflată în desfășurare, relatează observatornews.ro.

Pentru clarificarea cauzei decesului, a fost solicitat sprijinul unui medic legist. „Totodată, la faţa locului s-a solicitat un medic legist din cadrul IML Cluj-Napoca pentru efectuarea examinărilor preliminare, urmând să fie efectuată constatarea medico-legală, în vederea stabilirii cauzei exacte a decesului”, a precizat .

Ce direcții urmăresc anchetatorii

Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar cercetările se desfășoară pentru a reconstitui ultimele momente ale tânărului. vizează atât stabilirea modului în care acesta a ajuns în apă, cât și eventuale elemente care ar putea ridica suspiciuni suplimentare.

Specialiștii iau în calcul toate posibilitățile, de la un accident nefericit până la scenarii care necesită verificări detaliate. În acest moment, autoritățile analizează probele și declarațiile martorilor pentru a putea contura cât mai exact situația.