B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Descoperire macabră într-un lac dintr-o zonă circulată din Cluj. Ce au descoperit polițiștii în primele ore ale anchetei

Descoperire macabră într-un lac dintr-o zonă circulată din Cluj. Ce au descoperit polițiștii în primele ore ale anchetei

Iulia Petcu
27 nov. 2025, 23:55
Descoperire macabră într-un lac dintr-o zonă circulată din Cluj. Ce au descoperit polițiștii în primele ore ale anchetei
Cuprins
  1. Cum a fost făcută descoperirea
  2. Ce au stabilit autoritățile până în acest moment
  3. Ce direcții urmăresc anchetatorii

Un incident grav petrecut în Cluj-Napoca a atras atenția autorităților, după ce trupul unui tânăr a fost descoperit într-un lac dintr-un cartier al orașului. Polițiștii au intervenit imediat, iar specialiștii urmează să stabilească toate detaliile care au dus la această tragedie. Ancheta este în curs, iar primele informații au fost deja comunicate de reprezentanții poliției.

Cum a fost făcută descoperirea

Cadavrul tânărului de 26 de ani a fost observat de trecători, joi după-amiază, plutind la suprafața apei. Aceștia au alertat imediat autoritățile, iar apelul la 112 a fost înregistrat în 27 noiembrie, în jurul orei 15:40. Polițiștii au ajuns rapid la fața locului, pornind procedurile standard în astfel de situații.

Potrivit datelor furnizate de IPJ Cluj, reacția forțelor de ordine a fost promptă. „În data de 27 noiembrie a.c., în jurul orei 15.40, a fost sesizat prin apel 112 faptul că, într-un lac din cartierul Gheorgheni a fost găsit cadavrul unui bărbat. În baza celor sesizate, la faţa locului a fost direcţionată o echipă complexă de cercetare, formată din poliţişti de investigaţii criminale şi specialist criminalist”, au transmis reprezentanții instituției.

Ce au stabilit autoritățile până în acest moment

După examinările preliminare, a fost confirmată identitatea victimei. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 26 de ani, originar din județul Satu Mare. Prezența acestuia în zonă și circumstanțele care au precedat incidentul fac parte din investigația aflată în desfășurare, relatează observatornews.ro.

Pentru clarificarea cauzei decesului, a fost solicitat sprijinul unui medic legist. „Totodată, la faţa locului s-a solicitat un medic legist din cadrul IML Cluj-Napoca pentru efectuarea examinărilor preliminare, urmând să fie efectuată constatarea medico-legală, în vederea stabilirii cauzei exacte a decesului”, a precizat Poliția.

Ce direcții urmăresc anchetatorii

Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar cercetările se desfășoară pentru a reconstitui ultimele momente ale tânărului. Ancheta vizează atât stabilirea modului în care acesta a ajuns în apă, cât și eventuale elemente care ar putea ridica suspiciuni suplimentare.

Specialiștii iau în calcul toate posibilitățile, de la un accident nefericit până la scenarii care necesită verificări detaliate. În acest moment, autoritățile analizează probele și declarațiile martorilor pentru a putea contura cât mai exact situația.

Tags:
Citește și...
Tensiunile în cuplu explodează de Sărbători. Cadourile, banii și presiunea socială declanșează cele mai aprinse dispute
Eveniment
Tensiunile în cuplu explodează de Sărbători. Cadourile, banii și presiunea socială declanșează cele mai aprinse dispute
Postul Crăciunului a prins restaurantele pregătite. Ce preparate inedite recomandă bucătarii în această perioadă și cât costă un meniu de post
Eveniment
Postul Crăciunului a prins restaurantele pregătite. Ce preparate inedite recomandă bucătarii în această perioadă și cât costă un meniu de post
Scumpirile din supermarketuri îi împing pe români să treacă granița. Cât costă produsele în Bulgaria și cât rămâne în buzunar
Eveniment
Scumpirile din supermarketuri îi împing pe români să treacă granița. Cât costă produsele în Bulgaria și cât rămâne în buzunar
Produsele dietetice nu sunt neapărat mai sănătoase. Cum poate fi afectat ficatul de consumul excesiv de îndulcitori
Eveniment
Produsele dietetice nu sunt neapărat mai sănătoase. Cum poate fi afectat ficatul de consumul excesiv de îndulcitori
Doar 25% dintre români consideră că serviciile medicale de la noi din țară sunt de bună calitate. Care sunt principalele nemulțumiri când vine vorba de sistemul de sănătate
Eveniment
Doar 25% dintre români consideră că serviciile medicale de la noi din țară sunt de bună calitate. Care sunt principalele nemulțumiri când vine vorba de sistemul de sănătate
Lia Savonea, președinta ÎCCJ, a primit casă de protocol. „Nu e un beneficiu discreționar”
Eveniment
Lia Savonea, președinta ÎCCJ, a primit casă de protocol. „Nu e un beneficiu discreționar”
Gripa aviară ar putea deveni o amenințare pentru oameni. Ce riscuri prezintă virusul
Eveniment
Gripa aviară ar putea deveni o amenințare pentru oameni. Ce riscuri prezintă virusul
Depozitele de gaze ale României sunt aproape pline. Ministrul Energiei dă asigurări pentru iarna 2025: „Cel mai important, nu o să fie nicio creștere la prețuri”
Eveniment
Depozitele de gaze ale României sunt aproape pline. Ministrul Energiei dă asigurări pentru iarna 2025: „Cel mai important, nu o să fie nicio creștere la prețuri”
Profesorii, revoltați de noua programă școlară. Textele recomandate la Limba română, similare cu cele de acum trei decenii
Eveniment
Profesorii, revoltați de noua programă școlară. Textele recomandate la Limba română, similare cu cele de acum trei decenii
Un oraș din România introduce reguli stricte pentru zgomot. Cum vor fi aplicate sancțiunile pentru cei care încalcă noille norme
Eveniment
Un oraș din România introduce reguli stricte pentru zgomot. Cum vor fi aplicate sancțiunile pentru cei care încalcă noille norme
Catalin Drula
Ultima oră
00:15 - După ce s-au îmbrățișat la priveghiul lui Horia Moculescu, Mariana Moculescu și Nidia au recurs din nou tăcere. Ce spune fosta soție a artistului despre o posibilă împăcare cu fiica ei: „Să iasă din vraja rea”
23:58 - Tensiunile în cuplu explodează de Sărbători. Cadourile, banii și presiunea socială declanșează cele mai aprinse dispute
23:54 - Nicoleta Luciu, secretul unei siluete de invidiat: „Mănânc până mi se face rău și după nu îmi mai trebuie”. Cum a reușit să slăbească mai bine de 10 kilograme
23:53 - Bolojan: Pensionarea magistraților se va face la o vârstă normală și pensia va fi una rezonabilă. Această regulă trebuie extinsă și la celelalte categorii
23:28 - Bolojan: „Pachetul pentru administrația locală a fost discutat cu administrația și a rămas aspectul reducerilor de cheltuieli. Nu vom mai crește impozitele, dar trebuie pusă presiune pe cheltuieli”
23:14 - Incident de securitate în AI afectează datele OpenAI. Ce trebuie să știe utilizatorii despre siguranța lor
23:13 - Postul Crăciunului a prins restaurantele pregătite. Ce preparate inedite recomandă bucătarii în această perioadă și cât costă un meniu de post
23:02 - Andreea Bănică a spus tot! Ce se intâmplă cu sănătatea cântăreței: „S-a accentuat așa într-un an”
22:55 - Drulă: „În mod ipocrit, Băluță spune ‘nu mai e loc să construim în București’. Aparent, Băluță a găsit un loc – între morminte” (VIDEO)
22:18 - Mariana Moculescu, despre fiica sa Nidia: „Sper să iasă din vraja neagră” / Cum au fost surprinse cele două la priveghiul lui Horia Moculescu