Tânăr de 26 de ani din Ialomița, reținut după ce și-a bătut "iubita". Fata are doar 15 ani

Tânăr de 26 de ani din Ialomița, reținut după ce și-a bătut ”iubita”. Fata are doar 15 ani

Traian Avarvarei
03 sept. 2025, 19:46
Tânăr de 26 de ani din Ialomița, reținut după ce și-a bătut ”iubita”. Fata are doar 15 ani
Foto: Pixabay

Un tânăr de 26 de ani din Fetești, Ialomița, a fost reținut de polițiști după ce și-a bătut iubita. Partenera e, în fapt, o fată de doar 15 ani. Dată fiind vârsta ei fragedă, individul e acuzat și de viol săvârşit asupra unui minor.

Cuprins

  • Cum au aflat polițiștii despre agresiune
  • Ce măsuri a luat Poliția împotriva tânărului agresiv

Cum au aflat polițiștii despre agresiune

Polițiștii din Fetești au fost alertați marți noapte, în jurul orei 22.00, de către o fată de 15 ani din localitate, care le-a spus că așa-zisul ei partener a agresat-o fizic.

„În urma verificărilor efectuate, poliţiştii au stabilit că cei doi locuiau împreună, iar, începând cu luna mai, minora ar fi fost agresată în repetate rânduri. De asemenea, bărbatul i-ar fi distrus telefonul mobil şi ar fi ameninţat-o cu moartea. În urma evenimentului, tânăra nu a necesitat acordarea de îngrijiri medicale”, a transmis Poliția Ialomiţa.

Ce măsuri a luat Poliția împotriva tânărului agresiv

Individul are acum dosar penal pentru violenţă în familie, viol săvârşit asupra unui minor, ameninţare şi distrugere.

Agenții l-au reținut 24 de ore pe bărbat și au emis pe numele lui un ordin de restricție provizoriu. Dacă va fi cercetat în libertate, el nu va mai avea voie să se apropie de fată și va purta un sistem electronic de supraveghere.


