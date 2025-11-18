B1 Inregistrari!
Tânăr de 21 de ani urmărit de poliție după ce a refuzat oprirea în trafic. Cum a reușit să pună în pericol traficul din Capitală

Tânăr de 21 de ani urmărit de poliție după ce a refuzat oprirea în trafic. Cum a reușit să pună în pericol traficul din Capitală

Iulia Petcu
18 nov. 2025, 23:04
Tânăr de 21 de ani urmărit de poliție după ce a refuzat oprirea în trafic. Cum a reușit să pună în pericol traficul din Capitală
Sursa foto simbol: Facebook / Poliția Capitalei
Cuprins
  1. Cum s-a petrecut incidentul
  2. Care sunt consecințele

Un incident grav a avut loc în Capitală în noaptea de 17 noiembrie, când un tânăr de 21 de ani a refuzat oprirea în trafic și a fugit cu mașina. Polițiștii Brigăzii Rutiere au intervenit prompt, iar urmărirea s-a desfășurat pe mai multe străzi din oraș. Evenimentul s-a soldat cu un dosar penal pentru conducere fără permis.

Cum s-a petrecut incidentul

Potrivit unui comunicat al Brigăzii Rutiere, incidentul a avut loc în jurul orei 00:20, la intersecția Șoseaua Olteniței – Șoseaua Giurgiului. „Polițiștii au efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism. Deși conducătorul auto a oprit inițial, în momentul în care unul dintre agenți s-a apropiat de portieră, acesta a accelerat brusc și a părăsit locul”, se arată în comunicat.

După refuzul de a opri, polițiștii au pornit imediat în urmărirea mașinii. Sprijinul a fost solicitat echipajelor din Sectoarele 3 și 4. Autoturismul a circulat pe mai multe artere aglomerate, punând în pericol traficul și siguranța participanților. În cele din urmă, mașina a fost oprită forțat pe o stradă din Sectorul 3.

Șoferul nu a tras frâna de mână și nu a oprit vehiculul în siguranță. În urma manevrei, mașina a lovit un autoturism de poliție. Bărbatul a fost imediat imobilizat. Testările cu aparatele Alcooltest și DrugTest au indicat rezultate zero și negative. În plus, polițiștii au descoperit că șoferul conducea având permisul suspendat.

Care sunt consecințele

„Cazul este instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, fiind deschis dosar penal pentru conducerea unui vehicul pe drumurile publice având dreptul de a conduce suspendat, faptă prevăzută de art. 335 alin. (2) din Codul penal”, se precizează în comunicat, potrivit adevărul.ro.

Polițiștii Capitalei acționează permanent în slujba cetățenilor și intervin prompt pentru a elimina din trafic orice potențial pericol la adresa siguranței publice”, mai arată sursa oficială. Acțiunea exemplifică modul în care autoritățile gestionează situațiile periculoase pentru protecția participanților la trafic.

