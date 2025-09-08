B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Tânără amenințată cu moartea de către partener, într-un parc din Capitală. Cine a salvat-o

Tânără amenințată cu moartea de către partener, într-un parc din Capitală. Cine a salvat-o

Elena Boruz
08 sept. 2025, 14:36
Tânără amenințată cu moartea de către partener, într-un parc din Capitală. Cine a salvat-o
Sursa Foto: Facebook / Poliția Capitalei

Caz tulburător în Capitală! O tânără de 31 de ani a fost amenințată cu moartea, chiar de propriul partener, în timp ce se aflau într-un parc din București.

Speriată, femeia a cerut ajutorul trecătorilor, iar două fete i-au sărit în apărare. Cele două fete se aflau pe o pătură, iar tânără a îndrăznit să meargă la ele.

Cuprins:

  • Un polițist le-a sărit în ajutor
  • Ce a pățit agresorul

Un polițist le-a sărit în ajutor

Una din fete a alertat poliția, însă până ca oamenii legii să ajungă un polițist aflat în timpul liber a observat situația și a acționat. Conform știrile pro tv, acesta este agent al Secției 25, și nu a rămas indiferent la cele întâmplate. Una din fete a urcat videoclipul pe internet și acesta a stârnit reacții.

De asemenea, a fost întocmit un formular de evaluare a riscului, care a indicat faptul că victima se află într-un risc iminent, însă aceasta a refuzat emiterea ordinului de protecție și nu a dorit să depună plângere penală.

Ce a pățit agresorul

Ca urmare a faptului că tânăra nu a depus plângere la poliție, individul s-a ales doar cu amendă în valoare de 700 de lei pentru tulburarea liniștii și ordinii publice.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Profesorii protestatari au ajuns la Palatul Cotroceni. Liderii de sindicate au început discuțiile cu președintele Nicușor Dan (VIDEO, GALERIE FOTO)
Eveniment
Profesorii protestatari au ajuns la Palatul Cotroceni. Liderii de sindicate au început discuțiile cu președintele Nicușor Dan (VIDEO, GALERIE FOTO)
Medic, despre două medicamente frecvent folosite:„ Este o problemă uriașă, iar oamenii pur și simplu nu recunosc riscul”
Eveniment
Medic, despre două medicamente frecvent folosite:„ Este o problemă uriașă, iar oamenii pur și simplu nu recunosc riscul”
Investiție în educație: școli renovate din fonduri europene își deschid porțile pentru copii
Eveniment
Investiție în educație: școli renovate din fonduri europene își deschid porțile pentru copii
Mai mulți români, răniți într-un accident grav, în Ungaria. Ce s-a întâmplat
Externe
Mai mulți români, răniți într-un accident grav, în Ungaria. Ce s-a întâmplat
Caz șocant! Un tânăr de 19 ani a căzut de pe stâlp, de la 7 metri înălțime. În ce stare se află
Eveniment
Caz șocant! Un tânăr de 19 ani a căzut de pe stâlp, de la 7 metri înălțime. În ce stare se află
Truc simplu și eficient pentru oglinzi fără urme! Japonezii au dezvăluit care este secretul
Eveniment
Truc simplu și eficient pentru oglinzi fără urme! Japonezii au dezvăluit care este secretul
Legătura dintre scolioză și ghiozdanul prea greu. Ce riscuri pentru sănătate implică purtarea rucsacului școlar. Recomandările medicilor
Eveniment
Legătura dintre scolioză și ghiozdanul prea greu. Ce riscuri pentru sănătate implică purtarea rucsacului școlar. Recomandările medicilor
Un bărbat de 32 de ani a fost găsit mort într-un cimitir
Eveniment
Un bărbat de 32 de ani a fost găsit mort într-un cimitir
Hubert Thuma (CJ Ilfov): Copii, vă doresc succes în noul an școlar! Noi continuăm investițiile în școli și grădinițe (FOTO)
Eveniment
Hubert Thuma (CJ Ilfov): Copii, vă doresc succes în noul an școlar! Noi continuăm investițiile în școli și grădinițe (FOTO)
Nici bine nu a început anul școlar, că elevii se pregătesc de prima vacanță. Cum arată calendarul vacanțelor din anul școlar 2025-2026
Eveniment
Nici bine nu a început anul școlar, că elevii se pregătesc de prima vacanță. Cum arată calendarul vacanțelor din anul școlar 2025-2026
Ultima oră
15:29 - Ștefan Pălărie (USR): „România se află pe buza prăpastiei”. Ce a afirmat despre reforma administrației locale
15:28 - Lupte de stradă din cauza blocării accesului la rețelele sociale. 13 persoane au murit în confruntări
15:24 - Profesorii protestatari au ajuns la Palatul Cotroceni. Liderii de sindicate au început discuțiile cu președintele Nicușor Dan (VIDEO, GALERIE FOTO)
15:05 - David a explicat cum s-a transformat „dintr-un ministru al reformei într-un ministru al crizei”: „După ce mi-am asumat mandatul, s-a descoperit grozăvia”. Când va începe reforma în Educație (VIDEO)
15:03 - Vizită surpriză în România, pe motocicletă! Președintele Cehiei, surprins la Craiova! Unde și-a petrecut vacanța Petr Pavel
15:00 - Sorin Grindeanu: „Am încercat să găsim soluții comune în cadrul coaliției, suntem cei care am fost parteneri activi la dialog”
14:59 - Marcel Ciolacu dă explicații pe Facebook. Ce spune despre sumele cheltuite din Fondul de Rezervă al Guvernului
14:55 - Surpriză pentru Adela Popescu: „Mi-au țâșnit lacrimile și nu s-au mai oprit”. Ce s-a întâmplat
14:34 - Ministrul Educației: “Este, cred, nerealist să te aștepți că legea fiscal-bugetară va fi anulată, în acest moment, sau că va fi o demisie a Guvernului sau a premierului”. Ce spune despre o eventuală demisie a sa (VIDEO)
14:32 - Roman Abramovici, anchetat pentru corupție și spălare de bani. Autoritățile analizează originile averii oligarhului rus