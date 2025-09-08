B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Tânără amenințată cu moartea de către parteneră, într-un parc din Capitală. Cine a salvat-o

Tânără amenințată cu moartea de către parteneră, într-un parc din Capitală. Cine a salvat-o

Elena Boruz
08 sept. 2025, 14:36
Tânără amenințată cu moartea de către parteneră, într-un parc din Capitală. Cine a salvat-o
Sursa Foto: Facebook / Poliția Capitalei

Caz tulburător în Capitală! O tânără de 31 de ani a fost amenințată cu moartea, chiar de propriul partener, în timp ce se aflau într-un parc din București.

Speriată, femeia a cerut ajutorul trecătorilor, iar două fete i-au sărit în apărare. Cele două fete se aflau pe o pătură, iar tânără a îndrăznit să meargă la ele.

Cuprins:

  • Un polițist le-a sărit în ajutor
  • Ce a pățit agresorul

Un polițist le-a sărit în ajutor

Una din fete a alertat poliția, însă până ca oamenii legii să ajungă un polițist aflat în timpul liber a observat situația și a acționat. Conform știrile pro tv, acesta este agent al Secției 25, și nu a rămas indiferent la cele întâmplate. Una din fete a urcat videoclipul pe internet și acesta a stârnit reacții.

De asemenea, a fost întocmit un formular de evaluare a riscului, care a indicat faptul că victima se află într-un risc iminent, însă aceasta a refuzat emiterea ordinului de protecție și nu a dorit să depună plângere penală.

Ce a pățit agresorul

Ca urmare a faptului că tânăra nu a depus plângere la poliție, individul s-a ales doar cu amendă în valoare de 700 de lei pentru tulburarea liniștii și ordinii publice.

