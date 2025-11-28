B1 Inregistrari!
Traian Avarvarei
28 nov. 2025, 16:22
Târgul de Crăciun din Piața Constituției este deschis în perioada 29 noiembrie – 28 decembrie. Sursa foto: Primăria Municipiului Bucureşti / Facebook
Cuprins
  1. Atracții la Târgul de Crăciun din Piața Constituției
  2. Spectacolele din primele zile ale târgului

Târgul de Crăciun din Piața Constituției din București se deschide sâmbătă, 29 noiembrie, de la ora 17:00. Primăria Capitalei a anunțat că ediția din acest an va fi marcată de mai multe premiere. Intrarea este liberă.

Atracții la Târgul de Crăciun din Piața Constituției

„Târgul de Crăciun București revine în Piața Constituției începând de mâine, 29 noiembrie, cu cea mai spectaculoasă ediție de până acum. Pe lângă deja tradiționalele căsuțe, roata panoramică, meșteșugari și artiști plastici, ediția din acest an, cea de-a 18-a, va aduce o serie de noutăți care transformă evenimentul într-o experiență complexă pentru vizitatori.

𝐏𝐫𝐞𝐦𝐢𝐞𝐫𝐞
* Prima Piramidă de Crăciun din România – 10 metri înălțime, inspirată de marile târguri europene
* Proiecții festive pe Palatul Parlamentului, în fiecare seară
* Scena Felinar – noul spațiu dedicat tinerilor, cu remixuri fresh și atmosferă urbană

𝐀𝐭𝐫𝐚𝐜𝐭̦𝐢𝐢 𝐧𝐨𝐢 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐜𝐨𝐩𝐢𝐢
* Carusel Venețian
* Santa’s Express
* Sania Zburătoare
* Cutia cu globuri – concept-joc nou
* Elfii interactivi & zone instagramabile

𝐃𝐞𝐜𝐨𝐫𝐮𝐫𝐢 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐥𝐞𝐭 𝐫𝐞𝐢𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐭𝐞
* Plasă nouă de lumini peste toată piața
* Peste 120 de căsuțe redecorate
* Proiecții tematice în mai multe zone ale târgului

𝐌𝐞𝐬̦𝐭𝐞𝐬̦𝐮𝐠 & 𝐭𝐫𝐚𝐝𝐢𝐭̦𝐢𝐞
Demonstrații live și trei meșteri Tezaur Uman Viu, prezenți cu tehnici tradiționale rare.

𝐅𝐨𝐭𝐨𝐠𝐫𝐚𝐟𝐢𝐢 𝐜𝐮 𝐌𝐨𝐬̦ 𝐂𝐫𝐚̆𝐜𝐢𝐮𝐧 (𝟏𝟑–𝟐𝟒 𝐝𝐞𝐜𝐞𝐦𝐛𝐫𝐢𝐞)
Fiecare vizitator primește cadou propria fotografie instant cu Moșul”, a anunțat Primăria Municipiului Bucureşti.

Un moment important va fi pe 13 decembrie, la ora 17:00, când va sosi Moș Crăciun, care îi va întâmpina pe copii până pe 24 decembrie.

Spectacolele din primele zile ale târgului

Primăria Generală a anunțat și ce spectacole vor fi în primele zile ale târgului:

„De la 𝐨𝐫𝐚 𝟏𝟖:𝟎𝟎 (sâmbătă – n.r.), din Piața Constituției se va aprinde iluminatul festiv în Capitală. De pe scena Târgului de Crăciun București, Corul de Copii Radio, Orchestra „Lumini Sonore” cu Ozana Barabancea, Theo Rose și Smiley vor deschide sezonul festiv. Caravana Coca-Cola, cu legendarele sale camioane roșii, va porni de aici în paradă.

𝐃𝐮𝐦𝐢𝐧𝐢𝐜𝐚̆, 𝟑𝟎 𝐧𝐨𝐢𝐞𝐦𝐛𝐫𝐢𝐞, Mădălina Lupu & Band, SHIFT, LORA și CONNECT-R aduc ritmuri îndrăgite, energie și voie bună pe scena din Piața Constituției.

𝐏𝐞 𝟏 𝐝𝐞𝐜𝐞𝐦𝐛𝐫𝐢𝐞, începând cu ora 12:00, copiii sunt așteptați la ateliere interactive în Casa lui Moș Crăciun. Seara va fi dedicată tradițiilor românești, cu un program artistic de excepție: Orchestra Naţională „Valahia”, sub bagheta diriijorului Marius Zorilă, va acompania solişti consacrați într-un spectacol folcloric autentic, iar de la ora 21:00, FUEGO va încheia programul cu un concert memorabil”.

Program Târgul de Crăciun din Piața Constituției
Târgul de Crăciun din Piața Constituției. Sursa foto: creart.ro

Târgul este organizat de Primăria Capitalei, prin CREART.

Programul va fi:

  • luni-vineri: 12:00 – 22:00.
  • sâmbătă și duminică: 10:00 – 22:00.

Târgul de Crăciun din Piața Constituției va fi deschis până pe 28 decembrie.

Tags:
