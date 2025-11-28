Târgul de Crăciun din Piața Universității din București se deschide sâmbătă, 29 noiembrie, de la ora 18:00. Bucharest Downtown Christmas Market s-a pregătit cu momente speciale, carusel, instalații luminoase, spectacole, 15 food truck-uri cu preparate din diverse colţuri ale lumii şi muzică pusă de diferiţi DJ. Intrarea este liberă.

Sâmbătă se deschide Târgul de Crăciun din Piața Universității

„𝐒𝐚̂𝐦𝐛𝐚̆𝐭𝐚̆, 𝟐𝟗 𝐧𝐨𝐢𝐞𝐦𝐛𝐫𝐢𝐞, 𝐏𝐫𝐢𝐦𝐚̆𝐫𝐢𝐚 𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥𝐞𝐢 𝐝𝐚̆ 𝐬𝐭𝐚𝐫𝐭𝐮𝐥 𝐬𝐚̆𝐫𝐛𝐚̆𝐭𝐨𝐫𝐢𝐥𝐨𝐫 𝐝𝐞 𝐢𝐚𝐫𝐧𝐚̆ 𝐨𝐝𝐚𝐭𝐚̆ 𝐜𝐮 𝐝𝐞𝐬𝐜𝐡𝐢𝐝𝐞𝐫𝐞𝐚 𝐜𝐞𝐥𝐞𝐢 𝐝𝐞 𝐚 𝟏𝟖-𝐚 𝐞𝐝𝐢𝐭̦𝐢𝐢 𝐚 𝐝𝐢𝐧 𝐏𝐢𝐚𝐭̦𝐚 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭̦𝐢𝐞𝐢 (𝐨𝐫𝐚 𝟏𝟕:𝟎𝟎).

𝐓𝐨𝐭 𝐬𝐚̂𝐦𝐛𝐚̆𝐭𝐚̆ (𝐨𝐫𝐚 𝟏𝟖:𝟎𝟎), 𝐬𝐞 𝐯𝐨𝐫 𝐚𝐩𝐫𝐢𝐧𝐝𝐞 𝐥𝐮𝐦𝐢𝐧𝐢𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐬𝐚̆𝐫𝐛𝐚̆𝐭𝐨𝐫𝐢 𝐢̂𝐧 𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥𝐚̆ 𝐬̦𝐢 𝐯𝐚 𝐢̂𝐧𝐜𝐞𝐩𝐞 𝐬̦𝐢 𝐭𝐚̂𝐫𝐠𝐮𝐥 𝐁𝐔𝐂𝐇𝐀𝐑𝐄𝐒𝐓 𝐃𝐨𝐰𝐧𝐭𝐨𝐰𝐧 𝐂𝐡𝐫𝐢𝐬𝐭𝐦𝐚𝐬 𝐌𝐚𝐫𝐤𝐞𝐭 𝐝𝐢𝐧 𝐏𝐢𝐚𝐭̦𝐚 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐚̆𝐭̦𝐢𝐢. (…)

𝐁𝐔𝐂𝐇𝐀𝐑𝐄𝐒𝐓 𝐃𝐎𝐖𝐍𝐓𝐎𝐖𝐍 𝐂𝐇𝐑𝐈𝐒𝐓𝐌𝐀𝐒 𝐌𝐀𝐑𝐊𝐄𝐓 – 𝐏𝐢𝐚𝐭̦𝐚 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐚̆𝐭̦𝐢𝐢

𝐒𝐚̂𝐦𝐛𝐚̆𝐭𝐚̆, 𝟐𝟗 𝐧𝐨𝐢𝐞𝐦𝐛𝐫𝐢𝐞, Municipalitatea, prin CREART, în parteneriat cu Food Truck Festival, deschide cel de-al doilea târg de Crăciun al Capitalei, în Piața Universității. Food truck-uri cu preparate internaționale, mixuri urbane, carusel, brad și instalații luminoase vor contura atmosfera unei metropole aflate în plină sărbătoare”, a transmis Primăria Municipiului Bucureşti,

Târgul de Crăciun din Piața Universității va fi deschis până pe 28 decembrie.

Tot sâmbătă, dar de la ora 17.00, și Târgul de Crăciun din Piața Constituției. Ediția din acest an va marca mai multe premiere, între care Prima Piramidă de Crăciun din România, proiecții festive pe Palatul Parlamentului în fiecare seară și Scena Felinar – noul spațiu dedicat tinerilor, cu remixuri fresh și atmosferă urbană. Spectacole vor fi în fiecare zi. Intrarea este liberă.