Târgul de Crăciun din Sectorul 6, deschis de vineri seară. Zeci de căsuțe cu bunătăți, caruselul, roata panoramică și patinoarul, printre atracții (VIDEO, FOTO)

Târgul de Crăciun din Sectorul 6, deschis de vineri seară. Zeci de căsuțe cu bunătăți, caruselul, roata panoramică și patinoarul, printre atracții (VIDEO, FOTO)

Traian Avarvarei
28 nov. 2025, 18:07

Târgul de Crăciun din Sectorul 6 e deschis în perioada 28 noiembrie - 27 decembrie. Sursa foto: Primăria Sectorului 6 / Facebook
Cuprins
  1. Cum arată Târgul de Crăciun din Sectorul 6
  2. Târgul de Crăciun din Sectorul 6 se autosusține financiar

West Side Christmas Market, Târgul de Crăciun din Sectorul 6 al Capitalei, se deschide vineri, 28 noiembrie, de la ora 19.00. Organizatorii s-au pregătit, printre altele, cu mai multe concerte, spectacole de artificii, 60 de căsuțe cu bunătăți de sezon, carusel și roată panoramică de 33 de metri înălțime, căsuța lui Moș Crăciun, ateliere și activități pentru copii și un patinoarul de 750 de metri pătrați. Accesul este gratuit.

Cum arată Târgul de Crăciun din Sectorul 6

„CE SURPRIZE AVEM, ÎN ACEST AN 👇

🏘️ 60 de căsuțe cu bunătăți de sezon, vin fiert, dulciuri și decorațiuni, plus 8 food truck-uri;

🎡 Carusel și roată panoramică de 33 de metri înălțime, ce oferă o priveliște spectaculoasă asupra târgului;

🎅🏻 Căsuța lui #MoșCrăciun – un univers magic pentru toți copiii – este extinsă, anul acesta, la 100 de metri pătrați. Un Moș Crăciun în carne și oase, simpatic, bun și vesel, îi primește pe copii zilnic, le ascultă dorințele și le preia scrisorile.

Tot aici, au loc ateliere și activități organizate de DGASPC Sector 6. Căsuța este deschisă de la 17.00 la 21.00 în timpul săptămânii și de la 12.00 la 21.00 în weekend și în zilele de sărbătoare Accesul este gratuit.

Patinoarul este extins la 750 de metri pătrați, mult mai mare decât anul trecut”, a transmis Primăria Sectorului 6.

Programul târgului:

  • luni – vineri, între orele 15.00 – 22.00
  • sâmbătă și duminică, între 11.00 și 22.00
  • în zilele de sărbătoare se aplică programul de weekend.

„Programul concertelor din primele 10 seri

Concertele încep zilnic de la ora 19.30. Iată programul din primele 10 zile!
• 28 noiembrie – Andia
• 29 noiembrie – Breeze
• 30 noiembrie – Corul Seniorilor (de la 19.00), urmat de Simona Delegeanu
• 1 decembrie – Vunk
• 3 decembrie – Fuego
• 4 decembrie – Damian & Brothers
• 5 decembrie – Corul Nostalgia (ora 19.00), urmat de Viorica Pintilie
• 6 decembrie – Smiley
• 7 decembrie – Loredana

Principalele atracții din acest an

Ediția de anul acesta transformă West Side Christmas Market într-una dintre cele mai atractive destinații de iarnă din București.

– Podul hobanat din parc va fi un adevărat spectacol de lumini și culoare. A fost deja „îmbrăcat” cu o perdea de 200.000 de luminițe, care vor crea imagini surpriză. În întreg parcul vor fi 400.000 de beculețe.

– Vizitatorii vor putea face mișcare pe un patinoar impresionant, de 750 de metri pătrați, mult mai mare decât anul trecut.

– Cei mici vor descoperi un carusel de poveste și o roată panoramică de 33 de metri înălțime, ce oferă o priveliște spectaculoasă asupra târgului.

– Căsuța lui Moș Crăciun – un univers magic pentru toți copiii – este extinsă, anul acesta, la 100 de metri pătrați. Un Moș Crăciun în carne și oase, simpatic, bun și vesel, îi primește pe copii zilnic, le ascultă dorințele și le preia scrisorile. Tot aici, au loc zilnic ateliere și activități. Programul este de la 17.00 la 21.00 în timpul săptămânii și de la 12.00 la 21.00 în weekend și în zilele de sărbătoare. Accesul este gratuit.

– Tradiția se va împleti din nou cu tehnologia și inovația, astfel că drumul magic al renilor spre Laponia prinde viață prin experiențele de realitate virtuală.

– Adulții se vor putea bucura de o terasă încălzită, cu o priveliște superbă, unde pot savura un pahar de vin fiert.

– Târgul include și numeroase zone instagramabile, perfecte pentru a surprinde spiritul sărbătorilor în imagini de poveste.

– Și ce-ar fi târgul de Crăciun fără mâncare delicioasă? Un adevărat univers gastronomic te așteaptă la cele 60 de căsuțe cu bunătăți, deserturi de sezon, vin fiert și cadouri artizanale. Experiența culinară este completată de 8 food truck-uri, care aduc și mai multă diversitate și savoare”, a transmis primarul sectorului, Ciprian Ciucu.

Târgul de Crăciun din Sectorul 6 se autosusține financiar

„West Side Christmas Market se autosusține financiar, ca, de altfel, toate evenimentele noastre mari. Nu cheltuim bani de la bugetul local, dimpotrivă, aducem bani. Ce are special târgul nostru de Crăciun? Pe lângă decorurile fabuloase, cadrul feeric (fiind într-un parc), concertele și activitățile pentru copii pe care le-am pregătit, o să vedeți că, aici, atmosfera e una deosebită, caldă, plină de bucurie. Iar asta pentru că e implicată întreaga comunitate și cu toții punem suflet”, a mai transmis Ciucu.

Târgul de Crăciun din Sectorul 6 este deschis până pe 27 decembrie.

