B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Țările prietenoase cu pensionarii. Cele mai bune destinații pentru viața la pensie

Țările prietenoase cu pensionarii. Cele mai bune destinații pentru viața la pensie

Adrian Teampău
12 oct. 2025, 19:51
Țările prietenoase cu pensionarii. Cele mai bune destinații pentru viața la pensie
Sursa foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Statele prietenoase cu pensionarii
  2. Portugalia, în topul statelor prietenoase
  3. Pensionarii privesc spre Spania și Mauritius

Pensionarii, se gândesc, după o viață de muncă, la un loc în care să se retragă și să-și petreacă bătrânețea. Există mai multe state care asigură condiții speciale vârstnicilor care vor să se retragă.

Statele prietenoase cu pensionarii

Un loc însorit, aer curat, siguranță. stabilitate financiară și servicii medicale de calitate, acestea sunt lucrurile pe care și le doresc pensionarii de la statul în care trăiesc. Din păcate, în România, politicienii au făcut ca viața vârstnicilor să semene cu un purgatoriu. Pensiile mici, servicii medicale de proastă calitate, prețurile mult peste posibilitățile lor, nepăsarea și abuzurile autorităților, ignorarealegii, îi fac să-și dorească să trăiască în altă țară.

Există state, însă, care asigură rezidenților vârstnici, chiar dacă nu au cetățenie, o viață confortabilă. Este drept că, din motivele pe care le-am arătat mai sus, marea majoritate a pensionarilor români nu-și permit să le aceseze. Organizația Global Citizen Solutions, care a analizat 44 de țări din întreaga lume, a elaborat un studiu în care se arată care sunt cele mai potrivite țări în care să te stabilești după pensionare.

Portugalia, în topul statelor prietenoase

Pe primul loc între țările prietenoase cu pensionarii, conform studiului, se află Portugalia, țara cu o climă blândă și cu un nivel de trai accesibil. Într-un oraș portughez, un cuplu de pensionari poate duce o viață liniștită cu un venit de 1.700–2.500 de euro pe lună.

Țara se remarcă și prin siguranță, printr-un ritm relaxat al vieții și printr-o deschidere a localnicilor față de străini. Sistemul de sănătate este performant, iar prețul asigurărilor private este cuprins între 400 și 1.000 de euro pe an.

Pensionarii privesc spre Spania și Mauritius

Pe locul al doilea  se află Mauritius. Aceasta este o insula exotică din Oceanul Indian, care atrage tot mai mulți dintre pensionarii europeni dornici de o retragere „fiscal avantajoasă”. Cu un cost lunar de 1.800–2.700 de euro pentru un cuplu, țara oferă un sistem de taxe simplificat. De asemenea statul Mauritius acordă și stimulente pentru străini, inclusiv un impozit pe venit redus cu 15%.

Spania ocupă poziția a treia, grație sistemului medical excelent și calității vieții. Clima mediteraneană și diversitatea culturală rămân principalele atuuri. Chiar dacă traiul este ceva mai scump decât în Portugalia vecină, între 2.000 și 2.800 de euro lunar, pentru un cuplu, pensionarii se stabilesc aici. Asigurarea de sănătate universală costă între 50 și 200 de euro pe lună.

În clasament urmează Uruguay, unde costul vieții variază între 1.500 și 1.900 de euro lunar. De asemenea, Austria este preferată de cei care pun accent pe stabilitate și infrastructură impecabilă. Costurile vieții pot ajunge la 3.500 de euro pe lună pentru un cuplu.

Tags:
Citește și...
Femeie înșelată cu 50.000 de lei. Cum a reușit escrocul să-i fure banii
Eveniment
Femeie înșelată cu 50.000 de lei. Cum a reușit escrocul să-i fure banii
Reglare de conturi interlopă la o nuntă. Bătaie cu scaune și cu cuțite în fața invitaților (VIDEO)
Eveniment
Reglare de conturi interlopă la o nuntă. Bătaie cu scaune și cu cuțite în fața invitaților (VIDEO)
Ingredientul banal care întărește imunitatea. Mihaela Bilic: „Cercetările recente arată efecte impresionante”
Eveniment
Ingredientul banal care întărește imunitatea. Mihaela Bilic: „Cercetările recente arată efecte impresionante”
Detalii șocante în cazul gravidei care a murit la Constanța, după ce a născut la o clinică privată. Se știa că are probleme, însă ea și soțul au refuzat intervenția chirurgicală. Motivul? Voiau șase copii
Eveniment
Detalii șocante în cazul gravidei care a murit la Constanța, după ce a născut la o clinică privată. Se știa că are probleme, însă ea și soțul au refuzat intervenția chirurgicală. Motivul? Voiau șase copii
SONDAJ: O idee bună reintroducerea stagiului militar obligatoriu? Bătălie crâncenă în răspunsurile românilor
Eveniment
SONDAJ: O idee bună reintroducerea stagiului militar obligatoriu? Bătălie crâncenă în răspunsurile românilor
CFR suspendă trenurile pe ruta Gara de Nord – Aeroport Otopeni. Alternative pentru pasageri
Eveniment
CFR suspendă trenurile pe ruta Gara de Nord – Aeroport Otopeni. Alternative pentru pasageri
Mihaela Bilic, sfaturi practice pentru consumul de lapte. Cum poate fi prevenită apariția disconfortului gastric
Eveniment
Mihaela Bilic, sfaturi practice pentru consumul de lapte. Cum poate fi prevenită apariția disconfortului gastric
Noi reguli pentru stăpânii de câini. Ce trebuie să știe toți proprietarii de animale
Eveniment
Noi reguli pentru stăpânii de câini. Ce trebuie să știe toți proprietarii de animale
Poliția Română, vizată de ironii după „captura record” din Portul Constanța. Miliardul de euro falsificați era recuzită de film
Eveniment
Poliția Română, vizată de ironii după „captura record” din Portul Constanța. Miliardul de euro falsificați era recuzită de film
Black Friday 2025 începe mai devreme în România. Când încep reducerile
Eveniment
Black Friday 2025 începe mai devreme în România. Când încep reducerile
Ultima oră
19:21 - Femeie înșelată cu 50.000 de lei. Cum a reușit escrocul să-i fure banii
17:56 - Alegerile din București se amână pentru primăvară. Ciprian Ciucu acuză jocurile PSD pentru blocarea scrutinului
17:23 - Stelian Bujduveanu testează candidatura cu degetul. Interimarul revendică fotoliul de primar general
16:36 - Reglare de conturi interlopă la o nuntă. Bătaie cu scaune și cu cuțite în fața invitaților (VIDEO)
15:57 - Rugăciunea zilei de duminică. Cuvinte de recunoștință și putere pentru suflet
15:25 - Ingredientul banal care întărește imunitatea. Mihaela Bilic: „Cercetările recente arată efecte impresionante”
14:49 - Adela Popescu, mesaj emoționant de ziua mamei ei. Ce i-a transmis actrița
14:09 - Un val de aer polar ajunge în România. Ce anunță meteorologii pentru perioada următoare
13:22 - Detalii șocante în cazul gravidei care a murit la Constanța, după ce a născut la o clinică privată. Se știa că are probleme, însă ea și soțul au refuzat intervenția chirurgicală. Motivul? Voiau șase copii
12:47 - Stelian Bujduveanu a spus ce are de gând să facă: „După 10 ani de administrație, cred că am dreptul de a gândi că aș putea fi și primar plin la nivelul Municipiului București”