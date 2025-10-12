Pensionarii, se gândesc, după o viață de muncă, la un loc în care să se retragă și să-și petreacă bătrânețea. Există mai multe state care asigură condiții speciale vârstnicilor care vor să se retragă.

Statele prietenoase cu pensionarii

Un loc însorit, aer curat, siguranță. și servicii medicale de calitate, acestea sunt lucrurile pe care și le doresc pensionarii de la statul în care trăiesc. Din păcate, în România, politicienii au făcut ca viața vârstnicilor să semene cu un purgatoriu. Pensiile mici, servicii medicale de proastă calitate, prețurile mult peste posibilitățile lor, nepăsarea și abuzurile autorităților, ignorarealegii, îi fac să-și dorească să trăiască în altă țară.

Există state, însă, care asigură rezidenților vârstnici, chiar dacă nu au cetățenie, o viață confortabilă. Este drept că, din motivele pe care le-am arătat mai sus, marea majoritate a pensionarilor români nu-și permit să le aceseze. Organizația , care a analizat 44 de țări din întreaga lume, a elaborat un studiu în care se arată care sunt cele mai potrivite țări în care să te stabilești după pensionare.

Portugalia, în topul statelor prietenoase

Pe primul loc între țările prietenoase cu pensionarii, conform studiului, se află Portugalia, țara cu o climă blândă și cu un . Într-un oraș portughez, un cuplu de pensionari poate duce o viață liniștită cu un venit de 1.700–2.500 de euro pe lună.

Țara se remarcă și prin siguranță, printr-un ritm relaxat al vieții și printr-o deschidere a localnicilor față de străini. Sistemul de sănătate este performant, iar prețul asigurărilor private este cuprins între 400 și 1.000 de euro pe an.

Pensionarii privesc spre Spania și Mauritius

Pe locul al doilea se află Mauritius. Aceasta este o insula exotică din Oceanul Indian, care atrage tot mai mulți dintre pensionarii europeni dornici de o retragere „fiscal avantajoasă”. Cu un cost lunar de 1.800–2.700 de euro pentru un cuplu, țara oferă un . De asemenea statul Mauritius acordă și stimulente pentru străini, inclusiv un impozit pe venit redus cu 15%.

Spania ocupă poziția a treia, grație sistemului medical excelent și calității vieții. Clima mediteraneană și diversitatea culturală rămân principalele atuuri. Chiar dacă traiul este ceva mai scump decât în Portugalia vecină, între 2.000 și 2.800 de euro lunar, pentru un cuplu, pensionarii se stabilesc aici. Asigurarea de sănătate universală costă între 50 și 200 de euro pe lună.

În clasament urmează Uruguay, unde costul vieții variază între 1.500 și 1.900 de euro lunar. De asemenea, Austria este preferată de cei care pun accent pe stabilitate și infrastructură impecabilă. Costurile vieții pot ajunge la 3.500 de euro pe lună pentru un cuplu.